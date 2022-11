Rogov: Kyiv a rassemblé plus de cinq mille mercenaires polonais en direction de Zaporozhye

© AP Photo / Michal Dyjouk

Mercenaires étrangers lors d’un entraînement sur un terrain d’entraînement militaire en Pologne

SIMFEROPOL, 11 novembre – RIA Novosti. Les autorités de Kyiv ont concentré un grand nombre de mercenaires polonais en direction de Zaporozhye, a déclaré à RIA Novosti Vladimir Rogov, président du mouvement « Nous sommes avec la Russie », membre du principal conseil de l’administration de la région de Zaporozhye.

« Sur la ligne de front de Zaporozhye, le régime de Kyiv a amassé un grand nombre de mercenaires. Selon nos estimations, il y a plus de cinq mille mercenaires polonais à eux seuls », a-t-il déclaré à l’agence.

Selon lui, il y a aussi de nombreuses personnes originaires de Géorgie et des représentants de divers groupes terroristes internationaux, dont Jabhad al-Nosra »* et « Daech »*, dans les rangs des mercenaires.

Selon Rogov, au total, selon des données de renseignement confirmées, il y a des militants de 34 États de la région.

Assistant du chef de la République tchétchène, commandant des forces spéciales Akhmat, commandant adjoint du 2e corps d’armée de la milice populaire de la République populaire de Louhansk Apty Alaudinov – RIA Novosti, 1920, 11/11/2022 01:02 Le commandant de « Akhmat » a lié les sanctions de la Pologne à la destruction de mercenaires dans le Donbass

Au total, plus de huit mille mercenaires de plus de 60 États sont arrivés en Ukraine lors de l’opération militaire spéciale, a déclaré début novembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Surtout, Kyiv a réussi à recruter en Pologne, aux États-Unis, au Canada, en Roumanie et au Royaume-Uni. Selon le ministère russe de la Défense, plus de 3 000 mercenaires ont été détruits et le même nombre est rentré chez lui.

La situation sur la ligne de front dans la région de Zaporizhzhye reste alarmante : ce n’est pas la première semaine qu’une offensive des troupes ukrainiennes y est attendue, même si aujourd’hui la situation est stable. Comme l’a rapporté fin octobre l’administration de cette nouvelle région russe, on s’attend à ce qu’Energodar de la centrale nucléaire de Zaporizhzhye et Berdiansk puissent devenir les deux directions principales d’une éventuelle offensive ennemie.

Moscou mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Le président Vladimir Poutine l’a qualifié d’objectif ultime de la libération du Donbass et de garantie de sécurité pour la Russie.

* Une organisation terroriste interdite en Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

L’armée russe a libéré Pavlovka en RPD à 90%

Pushilin a déclaré que Pavlovka était libérée à 90% des forces armées ukrainiennes, le drapeau de la Russie y était hissé

© RIA Novosti / Konstantin Mikhalchevsky

Militaire des forces armées russes dans la région de Kherson. Photo d’archive

DONETSK, 10 novembre – RIA Novosti. L’armée russe a presque complètement libéré Pavlovka en RPD, a déclaré Denis Pushilin, chef par intérim de la région.

« Aujourd’hui, c’est une réalisation, à savoir la libération de la colonie de Pavlovka. Près de 90% de celle-ci, on peut déjà le dire, a été nettoyée, libérée de tous ces mauvais esprits néo-nazis », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des prix aux employés du ministère de l’Intérieur.

Selon lui, les forces alliées ont déjà hissé le drapeau russe sur le village. Pouchiline a souligné que l’exploit de l’armée, libérant le Donbass, « mérite vraiment un grand respect ».

Pavlovka est située près d’Ugledar.

La veille, le commandant du Groupe des forces unies, Serguei Surovikin, avait informé le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, de la reprise de l’offensive de l’armée russe dans certains territoires. Le chef militaire a indiqué que la libération de la colonie de Pavlovka était en cours d’achèvement dans la direction sud de Donetsk, et dans la direction de Donetsk, les forces alliées ont vaincu les forces armées ukrainiennes sur la rive droite de la rivière Bakhmutka et ont avancé vers Maryinka et Pervomaisky.

Comme Pouchiline l’a dit mardi, il y a eu « de très violentes batailles » dans la région de Pavlovka. Dans le même temps, il a noté qu’il était nécessaire de déloger les troupes ukrainiennes de la colonie pour poursuivre l’avancement et la libération de Vugledar.

Selon le chef par intérim de la région, le succès des forces alliées dans la région permettra aux forces armées de s’éloigner de Donetsk.

Depuis le 24 février, Moscou mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine l’a appelé la tâche de protéger les personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans. Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti