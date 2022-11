Drapeaux ukrainiens dans la ville de Kherson

Le 11 novembre, l’armée russe a quitté la rive droite du Dniepr dans la région de Kherson, y compris la ville de Kherson, qui est récemment entrée dans la Fédération de Russie.

La décision du commandement militaire russe de retirer les forces de Kherson et d’autres colonies de la rive droite a été déclarée le 9 novembre, mais les premières unités russes avaient quitté la région quelques jours auparavant.

Jusqu’à présent, les Forces armées ukrainiennes (FAU) se sont approchées de la ville de Kherson par l’ouest. Après avoir pris pied dans le village de Chernobaevka, les unités ukrainiennes sont entrées dans le quartier Shumensky de la ville, puis se sont dirigées vers le centre. Certains civils sont descendus dans la rue. Malgré les tentatives des propagandistes ukrainiens de montrer leurs victoires, la vidéo montre que le nombre de civils accueillant les FAU est extrêmement faible.

Des sources russes rapportent que les unités des 28, 60, 61 et 63 brigades des FAU, des mercenaires polonais, ainsi que des militants du bataillon Sheikh Mansur participent à la marche sur Kherson.

Le 11 novembre, le ministère russe de la Défense a déclaré que le retrait était terminé à 5 heures du matin, heure de Moscou.

La fin de la retraite russe a été marquée par l’explosion du pont Antonovsky qui a été utilisé pour le transfert de l’équipement militaire russe malgré les tentatives constantes des forces armées ukrainiennes pour le détruire. Deux heures auparavant, vers 3 heures du matin, heure locale, une autre explosion a tonné sur le passage à niveau du barrage de Kakhovskaya. Le pont ferroviaire situé près du village de Pridnestrovskoe aurait également explosé. Tous les autres pontons utilisés par l’armée russe ont été détruits.

Cliquez pour voir l’image en taille réelle

Le ministère russe de la Défense a affirmé qu’il ne restait pas une seule unité d’équipement militaire sur la rive droite du Dniepr.

« Tous les militaires russes sont passés sur la rive gauche du Dniepr. Les formations et les unités militaires des forces armées russes ont pris des lignes défensives et des positions préparées à l’avance par les unités du génie. Il n’y a eu aucune perte de personnel, d’armes, d’équipements militaires et de biens matériels des troupes russes », indique le rapport du MoD russe.

Dans le même temps, les médias ukrainiens partagent des images de l’équipement russe détruit laissé par les forces en retraite. Cet équipement a probablement été fortement endommagé lors des batailles plutôt qu’il était hors service pendant une longue période, et son transfert semblait peu pratique.

Selon les rapports russes, au cours de l’opération de 3 jours, 20 000 militaires, 3 500 équipements militaires ont été retirés. Cependant, d’autres unités ont quitté la zone avant l’annonce officielle.

A son tour, le régime de Kiev continue de répandre des faux. Par exemple, le 11 novembre, Reuters a publié l’interview du ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov qui a affirmé que la Russie avait 40 000 soldats dans la région de Kherson et qu’elle avait encore des forces dans la ville, autour de la ville et sur la rive ouest du vaste fleuve Dnipro malgré l’annonce de leur retraite.

« Ce n’est pas si facile de retirer ces troupes de Kherson en un jour ou deux. Au minimum, (cela prendra) une semaine », a-t-il déclaré à Reuters, affirmant qu’il était difficile de prédire les actions de la Russie et que Kyiv se concentrait sur son propre plan.

Les affirmations de Reznikov sont partagées par les médias ukrainiens, affirmant que des dizaines de militaires russes étaient bloqués dans la ville.

Plusieurs unités des forces spéciales russes sont restées dans la ville jusqu’à ce matin afin d’assurer la sécurité des traversées du fleuve. Après le repli de ces unités sur la rive gauche, l’ordre fut donné de saper les ponts.

Les FAU bombardent constamment la zone de la traversée en ferry près de Kherson ainsi que d’autres zones le long du Dniepr. La nuit dernière, l’une des écluses du barrage de Kakhovskaya a été endommagée à la suite des bombardements ukrainiens.

Dès que l’armée ukrainienne s’est approchée de la ville, les attaques contre le passage se sont multipliées. Les forces de défense aérienne russes, l’artillerie et les forces aérospatiales ont couvert les dernières unités en retraite ainsi que les civils qui ont tenté de quitter la ville au dernier moment.

« Pendant la nuit, l’ennemi a tenté de perturber le transport des civils et le transfert des troupes vers la rive gauche du Dniepr. Au cours de la nuit, les forces armées ukrainiennes ont lancé cinq attaques avec le système américain de lance-roquettes multiples HIMARS sur des points de passage au-dessus du Dniepr. 28 roquettes ont été abattues par les moyens de défense aérienne russes. Cinq autres roquettes ont été déviées avec succès des cibles au moyen de la guerre électronique », a rapporté le ministère de la Défense russe.

Avec les troupes russes, l’évacuation des civils s’est poursuivie car certaines personnes sont restées dans la ville jusqu’au dernier moment malgré l’évacuation officielle qui a eu lieu du 18 octobre au 9 novembre. Le 11 novembre, le dernier ferry a traversé le Dniepr vers la rive gauche. Les troupes russes viennent en aide aux civils qui décident eux aussi de quitter la ville au dernier moment.

Les unités russes de défense aérienne, d’artillerie, d’aviation et de génie ont réussi à ralentir l’avancée des troupes ennemies et à protéger leurs propres unités sur la traversée du fleuve. Les forces russes ont arrêté les unités ukrainiennes à 30-40 km de la zone de traversée du Dniepr.

Deux chars, deux installations d’artillerie automotrices, trois véhicules de combat blindés et plus de vingt militaires ukrainiens ont explosé dans les champs de mines. Trois obusiers M777 remorqués de 155 mm, deux véhicules de combat d’infanterie et trois camionnettes ennemies ont été détruits par des munitions de barrage Lancet et des tirs MLRS.

Selon le ministère russe de la Défense, l’avancée des unités des FAU dans certaines directions au cours des deux derniers jours n’a pas dépassé dix kilomètres.

La nuit, les forces russes ont également détruit un dépôt de munitions de la 28e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes près de la ville de Nikolaev.

Le retrait russe de la zone de la rive droite dans la région de Kherson était probablement une opération militaire réussie. L’armée russe a subi des pertes minimales et a réussi à infliger des dégâts aux FAU. L’armée russe a probablement tiré une leçon de la récente retraite désastreuse dans la région de Kharkov. Cependant, la perte de la première grande ville russe est la plus grande défaite militaire russe depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine.

Les batailles dans la région de Kherson se transformeront en duels d’artillerie positionnels de l’autre côté de la rivière. Cependant, l’armée russe prend maintenant une nouvelle position défensive sur la rive gauche qui est d’environ 50 mètres plus bas que celle de droite. C’est un avantage important pour les forces ukrainiennes. En plus des duels d’artillerie imminents de l’autre côté du fleuve, des tentatives ukrainiennes de lancement d’opérations de débarquement sur la broche de Kinburnskaya devraient être attendues dans un proche avenir.

Le gel des opérations militaires par les deux parties est attendu dans les prochains mois sur les lignes de front du sud de l’Ukraine sans aucun changement significatif dans les autres régions. La Russie, les États-Unis et d’autres parties pourraient lancer des négociations sans résultats significatifs. Moscou et Kiev échangeront leurs prisonniers de guerre et les corps des militaires morts. Les duels d’artillerie et les frappes mutuelles de missiles/UAV sur les infrastructures stratégiques militaires et civiles se poursuivront. Il y aura des attaques de sabotage et des chasses aux sorcières dans les régions déchirées par la guerre ainsi que sur les territoires russes.

Les parties rassembleront des forces pour de nouvelles campagnes militaires. Il y a encore une chance que l’armée russe poursuive l’avancée sur les lignes de front du Donbass pendant les mois d’hiver. De nouvelles opérations offensives à grande échelle des forces ukrainiennes devraient être attendues au printemps. A son tour, les FAU sont susceptible de lancer une autre offensive dans la région de Zaporozhye pour tenter de couper tout le groupement russe en Ukraine.

Une autre cible des attaques des FAU pourrait être la péninsule de Crimée. L’armée ukrainienne renforce actuellement ses forces navales. Ces derniers mois, les usines qui produisent des bateaux légers et moyens, des bateaux à moteur transportant 10-15-20-25 personnes, ont travaillé des journées entières sans vacances ni week-end. Des unités ukrainiennes, y compris des Marines, ont été amenées au Royaume-Uni pour une rotation, où la coordination des combats avec les unités britanniques est effectuée. Au moins 3 brigades d’assaut ukrainiennes destinées à préparer des opérations amphibies près de la Crimée ont été formées.

Alors que l’armée russe est déjà renforcée par des militaires nouvellement mobilisés, les FAU collectent désormais des fonds et des forces, se préparant pour la campagne militaire printemps-été.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

L’armée ukrainienne a fui le village d’Expérimenté

Officier de la 1ère brigade slave Gorlenko: les FAU ont fui Expérimenté dans la direction d’Avdiivka

DONETSK, 11 novembre – RIA Novosti. Les formations armées ukrainiennes ont fui le village d’Opytnoye après un long siège par les troupes russes, a déclaré à RIA Novosti Oleg Gorlenko, commandant adjoint de la 1ère brigade slave.

« Les unités de la brigade sont entrées dans le village d’Opytnoye, se sont retranchées à sa périphérie et un balayage est en cours. <…> Je n’appellerais pas cela une retraite, j’appellerais cela une fuite, car dans leur (FAU. – ndlr approx.) des positions que nous trouvons et des stations de radio, ce qui n’est jamais fait, et des documents d’intérêt opérationnel. Donc ce n’était qu’une fuite », a déclaré la source.

RIA Novosti a des images de la levée du drapeau russe dans le village.

L’expérience couvre les approches de la partie sud de la zone fortifiée d’Avdeevsky.

Avdiivka est située à 20 kilomètres de Donetsk. Il est sous le contrôle du régime de Kyiv depuis juin 2014. Pendant les huit années du conflit dans le Donbass, les forces armées ukrainiennes ont créé un anneau de défense en profondeur autour d’Avdiivka. Des attaques régulières d’artillerie et de roquettes sur Donetsk sont menées principalement à partir de cette direction.

Mercredi, le commandant du Groupe des forces unies, Sergueï Surovikine, a informé le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, de la reprise de l’offensive de l’armée russe dans certains territoires. Le chef militaire a indiqué que la libération de la colonie de Pavlovka était en cours d’achèvement dans la direction sud de Donetsk, et dans la direction de Donetsk, les forces alliées ont vaincu les forces armées ukrainiennes sur la rive droite de la rivière Bakhmutka et ont avancé vers Maryinka et Pervomaisky.

Depuis le 24 février, Moscou mène une opération militaire spéciale pour dénazifier et démilitariser l’Ukraine. Vladimir Poutine l’a appelé la tâche de protéger les personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans. Selon le président, l’objectif ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti