Gros crash technologique ! Twitter est au bord de la faillite, Amazon est la première entreprise à perdre 1 000 milliards de dollars, Facebook licencie 11 000 employés

Je ne pense pas que les technocrates développeront des « transhumains » de sitôt.

Mercredi de cette semaine, Amazon.com est devenue la première société cotée en bourse de l’histoire à perdre 1 000 milliards de dollars en valorisation boursière.

Et puis hier après-midi, Elon Musk a déclaré aux employés de Twitter lors d’une « réunion générale » que l’entreprise perdait tellement d’argent que « la faillite n’est pas hors de question ». (Source.)

Tout cela s’est produit après le grand effondrement de la crypto-monnaie de mardi, lorsque l’équivalent d’un « bank run » s’est produit lorsque l’échange de crypto FTX a enregistré 6 milliards de dollars de retraits en 72 heures, ce qui a entraîné l’arrêt du processus de retrait. Voir:

FTX a maintenant déclaré faillite, et son propriétaire, qui était autrefois comparé à Warren Buffet, envisage maintenant une éventuelle peine de prison et de pauvreté, laissant ceux qui avaient investi dans les crypto-monnaies et FTX se démener pour récupérer, y compris le comté de Miami-Dade qui a fait un Accord de 90 millions de dollars sur 19 ans avec FTX pour les droits de dénomination de son arène du centre-ville où joue l’équipe NBA Miami Heat. (Source.) Et hier soir, la plateforme de prêt Crypto BlockFi a annoncé qu’elle arrêtait les retraits à la suite de l’effondrement de l’échange crypto FTX. (Source.)

L’autre nouvelle de Big Tech mardi était que la société mère de Facebook, Meta, avait annoncé qu’elle supprimait plus de 11 000 emplois, réduisant ses effectifs d’environ 13 %. (Source.)

Cela fait suite à la nouvelle que nous avons rapportée il y a environ 2 semaines selon laquelle le ministère de la Justice a lancé une enquête sur Tesla au sujet de ses allégations selon lesquelles il aurait une « voiture autonome ». À peu près au même moment où cette nouvelle a été rapportée, Ford et Volkswagen ont annoncé qu’ils arrêtaient de nouveaux investissements dans les véhicules autonomes IA, forçant Argo AI, une startup de technologie audiovisuelle fondée par des vétérans d’Uber et de Google, à fermer. Voir:

Les voitures de conduite autonomes complètement autonomes ont toujours été un fantasme, et pour ceux qui ont été assez fous pour investir des milliards de dollars dans ce fantasme, les réalités et les limites s’effondrent maintenant avec des rapports comme celui que ZeroHedge News a couvert cette semaine, mettant en évidence une étude qui ont montré que les lasers peuvent pirater les capteurs autonomes, empêchant les véhicules de voir les piétons.

Des chercheurs aux États-Unis et au Japon ont découvert que les véhicules pouvaient être amenés à ne pas voir les piétons (ou d’autres objets sur leur chemin) à l’aide de lasers. Ces voitures, qui utilisent LiDAR pour détecter les objets autour d’elles, envoient des lumières laser, puis utilisent la réflexion pour juger de la distance des objets. L’étude a révélé qu’un laser parfaitement synchronisé renvoyé dans un système LiDAR peut créer « un angle mort suffisamment grand pour cacher un objet comme un piéton », selon Cosmos. (Source.)

La plus grande entreprise technologique de toutes, et l’une des plus grandes entreprises au monde, Apple Computers, est également confrontée à des problèmes en raison de sa dépendance à l’égard de la fabrication en Chine et de la politique chinoise ZERO Covid qui a nui à ses opérations et à la fabrication de son produit phare, l’iPhone. (Source.)

Le Big Technology Crash de 2022 a commencé, et il fera probablement ressembler le krach boursier Dot-com de 2001 à une promenade dans le parc lorsque ce krach atteindra le fond.

Si vous êtes trop jeune pour vous souvenir du crash Dot-com il y a 20 ans, voici un aperçu de ce qui s’est passé :

La bulle Internet a été une augmentation rapide des valorisations des actions technologiques américaines, alimentée par des investissements dans des sociétés basées sur Internet pendant le marché haussier de la fin des années 1990. La valeur des marchés boursiers a augmenté de façon exponentielle au cours de cette période, l’indice Nasdaq, dominé par la technologie, passant de moins de 1 000 à plus de 5 000 entre les années 1995 et 2000. Les choses ont commencé à changer en 2000 et la bulle a éclaté entre 2001 et 2002 avec les actions, entrant dans un marché baissier. Le krach qui a suivi a vu l’indice Nasdaq, qui a quintuplé entre 1995 et 2000, chuter d’un sommet de 5 048,62 le 10 mars 2000 à 1 139,90 le 4 octobre 2002, soit une chute de 76,81 %. À la fin de 2001, la plupart des actions dotcom ont fait faillite. Même les cours des actions des valeurs technologiques de premier ordre comme Cisco, Intel et Oracle ont perdu plus de 80 % de leur valeur. Il a fallu 15 ans au Nasdaq pour retrouver son apogée, ce qu’il a fait le 24 avril 2015. Comprendre la bulle Internet La bulle dotcom, également connue sous le nom de bulle Internet, est née d’une combinaison de la présence d’investissements spéculatifs ou à la mode, de l’abondance de financements en capital-risque pour les startups, et l’incapacité des dotcoms à générer des bénéfices. Les investisseurs ont versé de l’argent dans les startups Internet dans les années 1990 en espérant qu’elles deviendraient un jour rentables. De nombreux investisseurs et capital-risqueurs ont abandonné une approche prudente de peur de ne pas pouvoir profiter de l’utilisation croissante d’Internet. Alors que les marchés des capitaux injectaient de l’argent dans le secteur, les start-ups étaient dans une course pour devenir rapidement grandes. Les entreprises sans technologie propriétaire ont abandonné leur responsabilité fiscale. Ils ont dépensé une fortune en marketing pour établir des marques qui les distingueraient de la concurrence. Certaines start-up ont dépensé jusqu’à 90% de leur budget en publicité. Des quantités record de capitaux ont commencé à affluer vers le Nasdaq en 1997. En 1999, 39 % de tous les investissements en capital-risque allaient aux sociétés Internet. Cette année-là, la plupart des 457 offres publiques initiales (IPO) concernaient des sociétés Internet, suivies de 91 au cours du seul premier trimestre 2000. Le point culminant a été la mégafusion d’AOL Time Warner en janvier 2000, qui est devenue le plus grand échec de fusion de l’histoire. La bulle a finalement éclaté, laissant de nombreux investisseurs confrontés à de lourdes pertes et plusieurs sociétés Internet faisant faillite. Les entreprises qui ont survécu à la bulle sont Amazon, eBay et Priceline. Comment la bulle Dotcom a éclaté Les années 1990 ont été une période de progrès technologique rapide dans de nombreux domaines. Mais c’est la commercialisation d’Internet qui a conduit à la plus grande expansion de la croissance du capital que le pays ait jamais connue. Bien que les porte-drapeaux de la haute technologie, tels qu’Intel, Cisco et Oracle, aient été à l’origine de la croissance organique du secteur technologique, ce sont les entreprises dotcom parvenues qui ont alimenté la flambée des marchés boursiers qui a commencé en 1995. La bulle qui s’est formée au cours des cinq années suivantes a été alimentée par l’argent bon marché, le capital facile, l’excès de confiance du marché et la pure spéculation. Les capital-risqueurs soucieux de trouver le prochain gros score librement investi dans toute entreprise avec un « .com » après son nom. Les valorisations étaient basées sur des bénéfices et des bénéfices qui ne se produiraient pas avant plusieurs années si le modèle économique fonctionnait réellement, et les investisseurs n’étaient que trop disposés à négliger les fondamentaux traditionnels. Les entreprises qui n’avaient pas encore généré de revenus, de bénéfices et, dans certains cas, un produit fini, se sont lancées sur le marché avec des introductions en bourse qui ont vu le cours de leurs actions tripler et quadrupler en une journée, créant une frénésie alimentaire pour les investisseurs. L’indice Nasdaq a culminé le 10 mars 2000 à 5048, soit près du double de l’année précédente. Plusieurs des principales sociétés de haute technologie, telles que Dell et Cisco, ont passé d’énormes ordres de vente sur leurs actions lorsque le marché a atteint son apogée, provoquant des ventes de panique parmi les investisseurs. En quelques semaines, la bourse a perdu 10 % de sa valeur. Au fur et à mesure que le capital d’investissement commençait à se tarir, le sang des sociétés Internet à court d’argent s’est également tari. Les sociétés Internet qui ont atteint des capitalisations boursières de centaines de millions de dollars sont devenues sans valeur en quelques mois. À la fin de 2001, la majorité des sociétés Internet cotées en bourse ont fermé leurs portes et des milliards de dollars de capital d’investissement se sont évaporés. (Article complet.)

J’ai vécu le krach boursier de Dot-com en 2001. Non seulement j’ai vécu cela, mais j’ai créé ma propre entreprise .com pendant cette période, TropicalTraditions.com, qui est aujourd’hui HealthyTraditions.com et toujours en activité. Nous avons célébré notre 20e anniversaire plus tôt cette année :

Nous avons été l’une des premières sociétés Internet à commencer à vendre de la nourriture sur Internet, et je me souviens clairement que notre défi n°1 à l’époque était de convaincre le consommateur qu’il était sûr d’acheter sur Internet, car il en était encore à ses balbutiements. Nous avons tiré parti de la puissance de la technologie émergente pour transmettre notre message et nos produits directement au consommateur.

Nous avons innové dans de nombreux domaines, étant l’un des premiers à expédier du verre sans film à bulles et à expédier des viandes congelées sans polystyrène conventionnel, en utilisant un produit à base de maïs entièrement biodégradable. Nous avons même expédié des œufs directement aux consommateurs en utilisant des boîtes spécialement conçues sans plastique ni polystyrène.

Alors que le succès de nos produits grandissait auprès des consommateurs, en particulier l’huile de coco, de nombreux grands noms ont essayé de nous racheter, mais leurs objectifs étaient strictement financiers car ils voulaient «faire évoluer» l’entreprise. Ils n’ont pas compris que ce n’était pas le genre d’entreprise qui peut être « mise à l’échelle » simplement en investissant du capital, mais qu’elle ne pouvait être « mise à l’échelle » qu’en incitant davantage de petits producteurs à commencer à produire de la nourriture de manière traditionnelle, sans La technologie.

Ce type de «mise à l’échelle» nécessitait plus de travail humain, pas de technologie, et de temps pour former une telle main-d’œuvre à produire de la nourriture de manière traditionnelle, et cela n’intéressait personne.

Je n’ai jamais engagé d’investisseurs et je n’ai jamais contracté de dettes, construisant l’entreprise à l’ancienne en réinvestissant simplement les bénéfices, en étant dépendant à 100% de nos clients et de leur demande pour nos produits, et non de Wall Street ou de l’argent du gouvernement.

Alors ils ont essayé de nous détruire à la place, en s’appuyant sur la FDA et l’IRS, mais nous avons prévalu.

Tragiquement, le modèle d’entreprise que presque toutes les entreprises technologiques suivent aujourd’hui n’a pas changé par rapport à ce qui leur a causé des ennuis lors de l’effondrement du marché Dot-com au début des années 2000. La spéculation sauvage et une fausse croyance en ce que la technologie peut réellement faire ont attiré d’énormes sommes d’argent par les investisseurs qui cherchent à s’enrichir rapidement, et cela a créé une atmosphère financière qui s’effondre une fois de plus, mais cette fois ce sera bien pire.

Alors que le crash du marché Dot-com s’est produit au début de la technologie, donnant le temps aux investisseurs de se regrouper et de s’adapter, cette fois, il se produit pendant les années de déclin de la technologie, alors que les techno-prophéties et les fausses promesses de ce que la technologie peut faire, viennent toutes s’effondrer vers le bas.

Les voitures de conduite autonome entièrement autonomes, les robots qui peuvent remplacer les humains et les nouvelles races de « transhumains » intégrant la technologie aux êtres humains, sont tous des fantasmes développés au fil des ans par des auteurs de science-fiction hollywoodiens, qui n’ont aucun fondement dans la réalité.

Et pour une grande partie de la technologie qui existe, elle a été motivée par un financement descendant, en grande partie un financement gouvernemental, et non par les résultats du marché, donc ce n’est pas durable.

Par exemple, les gouvernements exigeant que tout le monde commence à conduire des voitures alimentées par batterie avant une certaine date ne tiennent pas compte du fait que, selon un récent rapport publié en Finlande, le monde n’a pas assez de lithium et de cobalt pour remplacer les batteries tous les 10 ans. (Source.) Sans oublier que tous ces véhicules électriques sont principalement alimentés par le réseau électrique qui ne pourrait jamais gérer l’augmentation du nombre de véhicules électriques branchés dessus.

Et avec des décennies de subventions gouvernementales créant un marché des panneaux solaires, nous savons maintenant qu’il y a un énorme problème environnemental avec l’élimination des vieux panneaux solaires une fois qu’ils sont usés, que personne n’a pris en compte lorsque la «révolution solaire» a commencé, car ces panneaux solaires contiennent des matériaux toxiques qui finissent maintenant dans les décharges. (Source.)

Bienvenue dans le Big Technology Crash de 2022. Le jeu est terminé, le spectacle est terminé et il est maintenant temps de se préparer à l’ère post-technologique.

Cela ne signifie pas que la technologie disparaîtra et que nous reviendrons à « l’âge des ténèbres ». Je suis moi-même pro-technologie et j’ai une voiture électrique que je recharge à partir de mon propre système solaire, pas du réseau, comme solution de secours si le coût était prohibitif ou impossible d’acheter du carburant. Cela me permet d’être plus indépendant du « système ». J’ai également gagné ma vie et fourni de nombreux emplois à d’autres en utilisant la technologie.

Ce que «l’ère post-technologique» signifie, c’est que les réalités économiques s’effondrent maintenant sur les fausses techno-prophéties, et un système économique plus durable va être nécessaire qui encourage, plutôt que punit, l’innovation et des systèmes décentralisés plus locaux qui ne dépendent pas de la technologie.

Pour que cela se produise, bien sûr, cela signifie que les mondialistes perdront une grande partie de leur pouvoir et de leur contrôle, et cela dépendra à 100 % du peuple américain à l’avenir alors que nous faisons face à la « grande réinitialisation ».

