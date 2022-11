© Ministère russe de la Défense/TASS

Le ministère russe de la Défense a commandé un lot supplémentaire de missiles hypersoniques Tsirkon, a déclaré à TASS le 12 novembre une source militaire connaissant le sujet.

« Comme indiqué précédemment, le premier contrat pour produire un lot de Tsirkon a été signé à l’été 2021. Un contrat supplémentaire – cet automne », a déclaré la source anonyme.

L’agence de presse russe a déclaré que le contrat supplémentaire porte sur plusieurs dizaines de missiles. Le contrat devrait être achevé en 2023.

Le Tsirkon, qui a été développé par l’OBNL russe Mashinostroyeniya, est un missile de croisière manœuvrant et ailé propulsé par un moteur scramjet à la pointe de la technologie qui lui permet d’atteindre une vitesse aussi élevée que Mach 9. Il a été conçu pour engager à la fois la marine et cibles terrestres.

La portée du missile est estimée à 250 à 500 kilomètres à basse altitude, et jusqu’à 740 kilomètres en trajectoire semi-balistique. La plus longue portée possible est de 1 000 kilomètres.

La vitesse élevée du Tsirkon lui confère de meilleures caractéristiques de pénétration de la cible que les missiles de croisière subsoniques plus légers, tels que le Tomahawk américain. Étant deux fois plus lourd et presque onze fois plus rapide que Tomahawk, le Tsirkon a plus de 242 fois l’énergie cinétique en croisière.

La vitesse élevée du missile signifie également qu’il ne peut pas être intercepté par les systèmes de défense existants et sa précision le rend mortel pour les grandes cibles telles que les porte-avions.

Plus tôt cette année, la frégate Admiral Gorshkov de la flotte du Nord de la marine russe a tiré avec succès un missile Tsirkon depuis la mer de Barents sur une cible navale située à 1 000 kilomètres de là dans la mer Blanche lors d’un test.

Le missile hypersonique Tsirkon peut être lancé à partir de navires de surface et de sous-marins. Actuellement, NPO Mashinostroyeniya développe un système de défense côtière qui utilise le missile de pointe. Un prototype du lanceur du système a déjà été fabriqué.

Les forces dirigées par la Russie revendiquent de nouvelles victoires sur les lignes de front du Donbass

Au milieu du retrait de l’armée russe dans la région de Kherson, les forces conjointes de la Russie, de la RPD et de la RPL ont annoncé de nouvelles victoires sur les lignes de front du Donbass.

Le 11 novembre, les forces dirigées par la Russie ont pris le contrôle de la ville de Mayorsk, située à la périphérie nord-ouest de Gorlovka.

La bataille de Mayorsk a duré environ deux mois. Les premiers rapports d’affrontements à la périphérie de la ville sont arrivés début septembre.

L’assaut a été principalement mené par des militaires de la 3e brigade de la milice populaire de la RPD. Leur avance a été ralentie par la nécessité de prendre d’assaut des bastions ukrainiens en béton profonds qui ont été fortement fortifiés au cours des 8 années de l’opération antiterroriste de les FAU contre la population du Donbass.

Le contrôle de cette colonie par la DPR est d’une grande importance stratégique, puisqu’il permet à l’armée russe de développer son offensive sur Dzerjinsk (aujourd’hui connu sous le nom de Toretsk). Un nœud ferroviaire important est également situé dans la ville.

La libération de Mayorsk revêt également une grande importance d’un point de vue humanitaire. La RPD peut désormais ouvrir les vannes du barrage de la ville, contrôlée par les nazis ukrainiens pendant de nombreuses années, et approvisionner en eau Donetsk et Gorlovka via le canal Seversky Donetsk – Donbass. Cela signifie qu’il n’y aura plus de pénurie d’eau potable et plus d’énormes files d’attente aux pompes dans le Donbass.

Une autre victoire des forces dirigées par la Russie a été déclarée dans la région d’Avdiivka. Après que le territoire de l’aéroport de Donetsk soit récemment passé sous contrôle russe, le village d’Opytne, situé entre Avdiivka et l’aéroport de Donetsk, a également été capturé par l’armée russe.

Le contrôle russe d’un village stratégiquement important à l’ouest de Donetsk réduira le bombardement de la population civile de la capitale de la république.

Le contrôle du village permet également aux forces dirigées par la Russie de poursuivre leurs tentatives d’encercler le groupement ukrainien à Avdiivka. Ils avanceront vers les villages de Pervomaiske et Vodiane puis se tourneront vers Tonenkoe. Les positions russes à Tonenkoe leur permettront d’établir un contrôle de tir sur la route Orlovka-Avdiivka, ce qui créera une menace directe pour l’encerclement opérationnel du groupement FAU à Avdiivka.

Militaires russes à Opytne :

Des drones russes ont frappé des positions ukrainiennes dans la région :

On s’attend à ce que le commandement ukrainien transfère bientôt des réserves dans la région afin de stabiliser le front. Les unités ukrainiennes vont maintenant renforcer leur défense à Vodiane et préparer la deuxième ligne de défense à Tonenkoe.

Au nord d’Avdiivka, la ligne de front longe depuis l’été l’autoroute Konstantinovka-Avdiivka. Dans la ville, il n’y a pas non plus de changement, la ligne de front passe en périphérie, dans le secteur de la zone industrielle.

