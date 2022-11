Rogozin a annoncé la fourniture d’armes modernes à la zone d’opération spéciale dans les mois à venir

DONETSK, 12 novembre – RIA Novosti. Dans les mois à venir, les armes russes les plus modernes commenceront à entrer dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré Dmitri Rogozine, ex-directeur général de Roscosmos, dans une interview à RIA Novosti.

« Nous devons appliquer les technologies les plus modernes ici sur le champ de bataille, tout comme le fait notre ennemi. Je sais que nous exploitons depuis longtemps, nous irons vite, nous nous attendons donc à ce que dans les mois à venir, le complexe militaro-industriel fournir à la fois aux forces armées et à la milice populaire de la RPL et de la RPD les systèmes d’armes qui leur permettront de gagner », a-t-il déclaré.

Selon Rogozin, cette certaine période d’accumulation doit être endurée.

« Je pense que nous survivrons », a ajouté l’ex-patron de Roskosmos.

Plus tôt samedi, il a également déclaré qu’il dirigeait un groupe de conseillers militaires « Tsar’s Wolves » dans la zone d’opération spéciale, qui, avec plus d’une dizaine de développeurs, travaillent à la création de drones d’attaque légers pour les troupes de la RPD et RPL. Ces drones seront testés juste au front, a déclaré Rogozine.

Depuis le 24 février, une opération militaire spéciale se déroule en Ukraine. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Poutine a eu des conversations téléphoniques avec le président iranien

Vladimir Poutine a eu des conversations téléphoniques avec le président iranien Raisi

Vladimir Poutine. Photo d’archive

MOSCOU, 12 novembre – RIA Novosti. Le président russe Vladimir Poutine a eu des conversations téléphoniques avec son homologue iranien Ebrahim Raisi, a rapporté le service de presse du Kremlin.

« Le président russe Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République islamique d’Iran Ebrahim Raisi », indique le communiqué.

Il est précisé que les dirigeants des deux pays ont discuté de certaines questions liées aux relations bilatérales, en mettant l’accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines politique, commercial et économique, y compris le secteur des transports et de la logistique.

En outre, les chefs d’État ont convenu d’intensifier les contacts entre les départements russe et iranien.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front