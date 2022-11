Plus de 30 000 militaires et environ 5 000 pièces d’équipement ont été déployés avec succès à travers le Dniepr

Les troupes russes en direction de Kherson ont achevé le transfert vers la rive gauche du Dniepr à 5 heures, heure de Moscou, le 11 novembre. Le ministère de la Défense a annoncé le retrait de plus de 30 000 militaires et d’environ 5 000 unités d’armes et d’équipements. Le département a assuré qu’il ne restait plus un seul véhicule de combat sur la rive droite. Les unités retirées ont déjà occupé des lignes défensives le long du Dniepr. Les experts notent la planification et l’organisation compétentes de la manœuvre et la comparent à l’évacuation d’Odessa en 1941.

Vers la rive gauche

Vendredi, le département militaire a annoncé l’achèvement du transfert du groupe russe à travers le Dniepr en direction de Kherson.

– Tout le personnel, les armes et le matériel militaire du groupe ont été repliés sur la rive gauche. Au total, plus de 30 000 militaires russes, environ 5 000 pièces d’armes et d’équipements militaires, ainsi que des biens corporels, ont été retirés. Tout le matériel militaire russe sujet à réparation a également été transporté sur la rive gauche du Dniepr. Actuellement, des unités de réparation ont commencé à l’entretenir, a déclaré le représentant officiel du ministère de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov.

Il a souligné qu’il ne restait pas une seule pièce d’équipement militaire et d’armes sur la rive droite. Tous les militaires russes ont été transférés sur la rive gauche du Dniepr. Les formations et les unités militaires occupaient des lignes et des positions défensives préparées à l’avance.

« Malgré les tentatives de l’ennemi de perturber le transfert des troupes russes, aucune perte parmi le personnel, les armes, l’équipement et le matériel militaires n’a été autorisée », a assuré le général.

La nuit, des formations ukrainiennes ont tenté de perturber le transport de civils et le transfert de troupes à travers le Dniepr : cinq roquettes ont été tirées aux points de passage à travers le Dniepr par des roquettes du HIMARS MLRS américain. 28 obus ont été abattus par des systèmes de défense aérienne, cinq autres ont été déviés par des moyens de guerre électronique, a indiqué le ministère de la Défense.

Les manœuvres des troupes ont été couvertes par l’artillerie et les avions, qui ont attaqué les formations ukrainiennes.

« Un retrait de troupes d’une telle ampleur est une opération extrêmement difficile : il fallait planifier l’ordre de retrait, laisser un groupe de couverture pour qu’il parte également », a déclaré l’historien militaire Dmitry Boltenkov à Izvestia. – Probablement, au début, ils ont sorti du matériel défectueux. Il convient de noter le travail de la police militaire, avec de telles manœuvres à grande échelle, les images vidéo n’ont pratiquement pas atteint le Web. On peut se rappeler l’expérience de l’évacuation d’Odessa en 1941, lorsque les troupes ont été retirées, puis les groupes de couverture restants sont partis du jour au lendemain. C’est la même chose ici, seulement dans un laps de temps plus court. Il s’agit d’une opération menée avec compétence et habileté, avec la suppression des arrières, des hôpitaux, des réserves de matériel, afin que l’ennemi n’obtienne rien de valeur.

Le 9 novembre, le commandant du groupe conjoint de troupes russes, Sergueï Surovikine, a signalé au ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, des problèmes d’approvisionnement en troupes sur la rive droite du Dniepr en raison du bombardement constant de tous les points de passage. Dans le contexte de la menace pesant sur les habitants de la ville et du danger d’isolement du groupe russe à Kherson, il a été décidé d’organiser la défense sur la rive gauche du Dniepr. « Pour nous, la vie et la santé des militaires russes sont toujours une priorité. Nous devons également tenir compte de la menace qui pèse sur la population civile. Assurez-vous que tous les civils qui le souhaitent peuvent partir. Procéder au retrait des troupes et prendre toutes les mesures pour assurer le transfert en toute sécurité du personnel, des armes et du matériel à travers le Dniepr », a ordonné le chef du ministère de la Défense. Surovikin a promis que la manœuvre serait effectuée dès que possible.

Sur les lignes défensives

Vendredi, les unités russes ont continué à repousser les attaques des formations ukrainiennes dans d’autres directions.

– Dans la direction de Kupyansk, trois groupes tactiques de compagnie des Forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de lancer une offensive depuis les zones des colonies de Yagodnoye, Kislovka et Vladimirovka de la région de Kharkov. À la suite de la défaite par le feu, l’ennemi a été arrêté et renvoyé à ses positions d’origine », a déclaré Igor Konashenkov.

Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont perdu 120 militaires, deux chars, trois véhicules de combat d’infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes et cinq véhicules, a indiqué le ministère.

En direction de Krasnolimansky, les troupes russes ont déjoué une tentative d’attaque de deux compagnies d’infanterie motorisée, renforcées par des mercenaires polonais. Les pertes de la VFU s’élèvent à 90 soldats et mercenaires tués et blessés et un véhicule blindé.

Dans la direction sud-Donetsk, les unités russes ont repoussé les contre-attaques des compagnies d’infanterie motorisées du VFU, les pertes des formations ukrainiennes se sont élevées à plus de 65 militaires, un char et quatre véhicules blindés.

L’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, les troupes de roquettes et l’artillerie ont touché neuf postes de commandement de la VFU, un dépôt de munitions de la 28e brigade mécanisée, 52 unités d’artillerie en position de tir et 176 zones de concentration de troupes en une journée. Au cours du combat de contre-batterie, un peloton d’obusiers tractés américains M777 et un peloton d’obusiers automoteurs ukrainiens Akatsiya ont été supprimés, a indiqué le ministère de la Défense.

Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne près du village de Mirovka, dans la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu sept drones, 32 obus du système américain de fusées à lancement multiple HIMARS dans les zones des colonies de Novaya Kakhovka, Korsunka et Antonovka dans la région de Kherson, ainsi que cinq missiles anti-radar américains HARM dans les zones des colonies d’Irmino en RPL, Yenakiyevo en RPD, Korsunka et New Kakhovka, région de Kherson, a indiqué le ministère.

Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits : 333 avions, 174 hélicoptères, 2 486 véhicules aériens sans pilote, 388 systèmes de missiles antiaériens, 6 511 chars et autres véhicules blindés de combat, 885 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3 569 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 7 166 unités de véhicules militaires spéciaux, a indiqué le général Konashenkov.

Dans les durs combats

Le ministère russe de la Défense a parlé du personnel militaire qui a fait preuve de courage et de dévouement pendant les hostilités.

Le major Ruslan Sabirov a fourni aux unités russes des communications. À la suite des bombardements, une partie du matériel de communication du poste de commandement du bataillon était hors service. Le commandant a été grièvement blessé et Ruslan a pris le commandement de l’unité. Il organisa rapidement le rétablissement des communications, grâce à quoi l’attaque des formations ukrainiennes fut repoussée sans perte.

L’escouade du sergent Roman Poluyuhta, dans le cadre du groupe tactique du bataillon, a éliminé le VFU de ses positions. Remarquant un groupe de saboteurs ukrainiens, Roman l’a signalé à la colonne principale. La décision a été prise de se battre. Roman, avec ses subordonnés, agissant à l’avant-garde de l’attaque, a infligé des dégâts importants aux militants. Grâce à lui, la tâche a été accomplie sans perte, a indiqué le département militaire.

La compagnie du major Andrei Zhuravlev a défendu la colonie libérée. Pendant quatre heures, l’unité a retenu l’offensive de la VFU. Les subordonnés de l’officier ont détruit cinq véhicules de combat d’infanterie et de nombreux militants. En conséquence, les formations ukrainiennes se sont retirées avec des pertes, un militant s’est rendu, l’ennemi a subi des pertes importantes et s’est retiré.

