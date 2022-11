Le chef du Trésor britannique déclare que la Russie est responsable de la récession britannique

Photo : Global Look Press/Alex Hinds

La récession économique au Royaume-Uni s’explique par les actions de la Russie en Ukraine, qui ont provoqué l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. Cette déclaration a été faite le 12 novembre par le ministre des Finances du Royaume-Uni, Jeremy Hunt, dans une interview au Times.

« Il s’agit d’une récession made in Russia et nous devons rétablir la stabilité pour faire le premier pas vers la croissance », a déclaré Hunt.

Selon le ministre, les dirigeants britanniques, en collaboration avec la Banque d’Angleterre, devraient maîtriser l’inflation dans le pays et il sera alors possible de contenir l’effet de la croissance mondiale des taux d’intérêt et des taux hypothécaires.

Hunt a également reconnu que la récession au Royaume-Uni devrait durer deux ans, ce qui en fait la plus longue récession de toute l’histoire des observations de 100 ans.

« La question maintenant n’est pas de savoir si nous entrons dans une récession, mais ce qui peut être fait pour que la chute soit petite et aussi courte que possible », a souligné le chef du Trésor britannique.

Plus tôt, le 8 novembre, il a été signalé que l’inflation alimentaire au Royaume-Uni avait atteint un record de 14,7 %. Les prix ont augmenté le plus pour le lait, le beurre, les œufs et le fromage.

Le 1er novembre, National Grid, l’opérateur du réseau unifié du Royaume-Uni, a mis en garde contre un doublement de la facture annuelle moyenne d’électricité des ménages dans le pays. Selon l’opérateur, la facture moyenne d’électricité d’un ménage cette année sera de 2 500 £ (2 875 $).

https://iz.ru/video/embed/1411865#inside

https://iz.ru/video/embed/1411865

Le 21 octobre, on a appris que près de 32 millions de personnes au Royaume-Uni avaient des difficultés à payer leurs factures en raison de la forte inflation et de la flambée du coût de la vie, soit 6 millions de plus qu’en 2020. De plus, il a été signalé qu’environ 3,2 millions de Britanniques ont commencé à économiser sur l’hygiène personnelle en raison de la hausse des prix des marchandises. Par exemple, beaucoup n’ont plus les moyens d’acheter du savon, de l’agent de rasage, du déodorant, de la lessive en poudre de haute qualité et se tournent vers des analogues bon marché. Certains ont même commencé à se sentir gênés d’aller travailler à cause de cela.

Le 19 octobre, l’Office for National Statistics du Royaume-Uni a déclaré qu’en septembre, l’inflation annuelle dans le pays s’était accélérée, passant de 9,9 % un mois plus tôt à 10,1 %. La plus grande contribution à la croissance de l’inflation a été apportée par la hausse des prix alimentaires. Certains experts l’ont qualifié de plus forte hausse de prix depuis les années 1980.

https://iz.ru/video/embed/1412621#inside

https://iz.ru/video/embed/1412621

Le Royaume-Uni et un certain nombre d’autres pays européens ont dû faire face à une hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires après l’imposition de sanctions contre la Russie. L’Occident a intensifié la pression des sanctions sur la Fédération de Russie dans le cadre d’une opération spéciale pour protéger le Donbass. Cependant, les restrictions imposées ont entraîné de graves conséquences pour l’ensemble de l’économie mondiale.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia