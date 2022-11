Les munitions vagabondes Lancet russes s’attaquent aux chars de combat ukrainiens et aux véhicules blindés (vidéos)

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

Les 12 et 13 novembre, des sources russes ont partagé plusieurs vidéos documentant des frappes récentes avec des munitions du Lancet flânant sur des équipements des Forces armées ukrainiennes (FAU).

Les frappes russes ont touché deux chars de combat T-72 de fabrication soviétique, deux véhicules de combat d’infanterie BMP-2, une voiture de reconnaissance blindée amphibie BRDM-2 et un véhicule Gaia Amir MRAP [antimines et protégé contre les embuscades] de fabrication israélienne qui est apparu avec les FAU que très récemment.

De nombreuses frappes ont eu lieu sur le front de Kherson, où les munitions flottantes Lancet ont été largement utilisées pour cibler les troupes des FAU qui ont avancé après le récent retrait russe.

La munitionvagabonde Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern.

La société produit deux versions de la munition de vagabondage, l’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52, toutes deux équipées d’un système électro-optique qui leur permet de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles.

L’Izdeliye-52 est la version de base du Lancet, tandis que l’Izdeliye-51 est une version améliorée qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées. Cette version a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Le Lancet est très difficile à intercepter en raison de sa petite section radar, de sa signature infrarouge minimale et de son profil de vol à basse altitude.

L’armée russe utilise le Lancet et plusieurs autres types de munitions flottantes contre les FAU depuis le début de l’opération spéciale en Ukraine. Ces systèmes ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev au cours des dernières semaines.

