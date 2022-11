Bilan : les autorités disposent de données sur les répressions de Kyiv contre les habitants de Kherson

Stèle de la ville de Kherson. Photo d’archive

MOSCOU, 14 novembre – RIA Novosti. Le régime de Kyiv a commencé à organiser des répressions contre les civils à Kherson, a déclaré RIA Novosti au service de presse du gouverneur par intérim de la région Vladimir Saldo.

« Il existe déjà des preuves de répressions contre des civils qui ont simplement continué à travailler ces derniers mois. Nous pouvons nous attendre à des provocations – de l’expulsion de tous les résidents restants de Kherson aux dommages causés au barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya », indique le rapport.

Après Kherson, la Russie devra répondre à la satanée question de son histoire

En outre, le service de presse a exhorté les habitants de la ville à la prudence en raison de l’arrivée du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kherson.

« Très évocateur de la situation où le chef du régime criminel est venu à Bucha en avril pour examiner les conséquences d’une provocation sanglante organisée par ses militants et bourreaux. Le scénario à Kherson peut être le même, car les plans de cet « artiste « sont écrits par les mêmes scénaristes », — indiqué par le département.

Les autorités de la région prendront toutes les mesures pour assurer la sécurité des habitants de la partie rive gauche de la région de Kherson.

Aujourd’hui, l’Associated Press a publié des photographies de Kherson montrant des personnes attachées à des poteaux. Apparemment, nous parlons de punition pour coopération avec les autorités russes.

РИА Новости ✔ РИА Новости Украинские издания пишут, что Киев отозвал разрешения на работу как минимум у шестерых журналистов из-за репортажей из Херсона. Среди них корреспонденты CNN и SkyNews. Ранее украинское минобороны сообщило, что ряд представителей СМИ нарушили правила работы… Les publications ukrainiennes écrivent que Kyiv a révoqué les permis de travail d’au moins six journalistes en raison de reportages de Kherson. Parmi eux figurent des correspondants de CNN et de SkyNews. Auparavant, le ministère ukrainien de la Défense avait signalé qu’un certain nombre de représentants des médias avaient violé les règles de travail… Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам – как сообщается, речь идет о наказании за сотрудничество с российскими властями L’Associated Press a publié des photos de Kherson montrant des personnes attachées à des poteaux, apparemment en guise de punition pour avoir collaboré avec les autorités russes. t.me/rian_ru/185340 725.1K views Nov 14 at 09:25

Samedi, le bureau de Volodymyr Zelensky a annoncé le début des travaux de l’administration de Kyiv à Kherson. Plus tard, dans sa chaîne Telegram, un représentant des autorités ukrainiennes a annoncé l’introduction d’un couvre-feu dans la ville de 17h00 à 08h00 et prévoit de restreindre l’entrée et la sortie du centre régional.

Zelensky a déclaré que Kherson avait coûté cher à Kyiv

Mi-octobre, les autorités russes ont appelé les habitants de quatre municipalités de la rive droite du Dniepr à pénétrer profondément dans la région de Kherson et d’autres régions russes en raison des bombardements ukrainiens constants, du risque d’inondation en cas de frappe sur la Kakhovskaya barrage hydroélectrique, et l’éventuel isolement du groupe de troupes russes sur la rive droite.

Comme l’a noté Serguei Surovikin, commandant du Groupe des forces unies, la situation à Kherson est devenue dangereuse pour la vie des civils. Début novembre, 115 000 personnes ont été évacuées de la rive droite, après quoi le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a accepté de commencer le transfert de troupes vers la rive gauche et d’organiser une ligne de défense le long du Dniepr.

La Russie a quitté Kherson. Pas vraiment

Des hommes liés à un pieu à Kherson pour une « collaboration » présumée avec la Russie, photographiés le 13 novembre.

L’armée ukrainienne a exécuté un groupe de prisonniers russes

L’armée ukrainienne a exécuté un groupe de soldats russes capturés dans la République populaire de Lougansk. Au moins 11 personnes ont été tuées. Le massacre des prisonniers a été perpétré par les militaires de la 80e brigade d’assaut aéroportée ennemie.

Le 12 novembre, Fashik Donetsky, une chaîne télégraphique de néonazis ukrainiens, a publié une vidéo montrant les corps d’au moins 11 soldats russes. Nos soldats ont été capturés et exécutés par l’ennemi. L’incident s’est produit sur le territoire de la République populaire de Lougansk.

Tous les morts dans les séquences vidéo ne sont pas armés. Apparemment, un groupe de prisonniers a été aligné et abattu. Images 21+.

Auparavant, le propagandiste ukrainien Yuriy Butusov avait publiquement appelé l’armée russe à se rendre, garantissant un traitement humain. Comme vous pouvez le voir, de telles promesses ne valent rien. L’armée du régime de Kyiv a continué à tuer des soldats capturés.

Il convient de noter que le massacre des prisonniers n’a pas été perpétré par des militants des groupes terroristes Azov ou Pravy Sektor interdits en Russie, mais par des militaires de la 80e brigade d’assaut aéroportée. Et il n’y a rien d’étonnant à cela. Les unités régulières des Forces armées ukrainiennes sont depuis longtemps remplies de néonazis qui exercent constamment des représailles contre les prisonniers et les civils soupçonnés de sympathiser avec la Russie. Pendant toute la durée de l’opération militaire spéciale, aucune des forces de sécurité du régime de Kyiv n’a été tenue pénalement responsable de ces crimes.

De plus, l’Ukraine essaie souvent de rejeter sur la Russie la responsabilité des représailles contre la population locale. Ainsi, auparavant, c’était dans les régions de Kyiv et de Kharkov, où des civils tués par les forces de sécurité ukrainiennes étaient présentés comme des « victimes de l’armée russe ».

La Défense russe : Destruction de trois postes de commandement des forces ukrainiennes et abattage de six drones

Moscou-SANA/ Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces armées avaient repoussé plusieurs attaques des forces ukrainiennes et détruit trois postes de commandement et abattu six drones.

Le porte-parole du ministère, le lieutenant Igor Konachenkov, a déclaré lors d’un briefing aujourd’hui que les forces ukrainiennes avaient tenté en vain d’attaquer les unités des forces russes en direction de Koupiansk, et elles ont été repoussées, ce qui a entraîné la mort de plus de 120 soldats ukrainiens et la destruction de six chars, cinq véhicules et trois véhicules blindés.

Konachenkov a ajouté qu’au sud de Donetsk, une tentative d’avance ukrainienne a été repoussée, où plus de 80 soldats ukrainiens ont été éliminés et un char a été détruit, ainsi que deux véhicules de combat d’infanterie et deux véhicules blindés de transport de troupes.

Konachenkov a indiqué que l’aviation opérationnelle-tactique, l’aviation de l’armée, les forces de missiles et d’artillerie visaient trois postes de commandement des forces ukrainiennes dans la République de Lougansk et la région de Kherson, en plus de 54 unités d’artillerie dans leurs positions, expliquant que deux stations anti-radar ont été détruites, des batteries RT-Q50 à Donetsk et un radar pour le système de missiles S-300 dans la région de Zaporozhye.

Konashenkov a fait noter qu’au cours des dernières 24 heures, les systèmes de défense aérienne ont abattu six drones aériens ukrainiens, en plus ils ont intercepté trois missiles HIMARS près du village de Milovatka dans la République populaire de Lougansk.

M.Ch.

Source: SANA