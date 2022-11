Les forces d’occupation américaines et les militants des FDS font passer en contrebande du pétrole brut de Hasakah en Syrie vers le nord de l’Irak

Dans cette photo d’archive, un véhicule blindé américain passe devant un champ pétrolifère dans la campagne de la ville d’al-Qahtaniyah, dans la province de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière turque. (Photo AFP)

L’armée américaine, en coopération avec des militants alliés de Takfiri, aurait utilisé des dizaines de camions-citernes pour faire passer en contrebande du pétrole brut de la province de Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, vers des bases en Irak voisin, où sont stationnés des forces et des entraîneurs américains.

L’agence de presse officielle syrienne SANA, citant des sources locales dans la ville d’al-Ya’rubiyah, a rapporté qu’un convoi de 76 pétroliers, chargés de pétrole de la région riche en énergie de Jazira, a quitté la Syrie lundi par le passage frontalier illégal de Mahmoudiya, et s’est dirigé vers territoires irakiens.

SANA a noté que le convoi était escorté par des militants parrainés par les États-Unis et dirigés par des Kurdes affiliés aux soi-disant Forces démocratiques syriennes (SDF).

L’armée américaine a depuis longtemps stationné ses forces et son équipement dans le nord-est de la Syrie, le Pentagone affirmant que le déploiement vise à empêcher que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre les mains des terroristes de Daech.

Damas, cependant, maintient que le déploiement vise à piller les ressources naturelles du pays. L’ancien président américain Donald Trump a admis à plusieurs reprises que les forces américaines étaient dans le pays arabe pour sa richesse pétrolière.

Le 21 septembre, la Chine a appelé les États-Unis à cesser de piller les ressources nationales de la Syrie et à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays arabe.

« Nous appelons les États-Unis à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie, à lever unilatéralement les sanctions et à mettre fin au vol des ressources nationales de la Syrie », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d’un point de presse.

Wang a déclaré : « Ce n’est pas la première fois que l’armée américaine vole du pétrole à la Syrie et ils semblent devenir de plus en plus incontrôlables ».

Le porte-parole chinois a également déclaré que le gouvernement américain avait le devoir d’enquêter sur les vols commis par les forces militaires intervenantes, ainsi que de réparer les dommages causés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV

Les occupants américains font passer en contrebande du pétrole et du blé volés d’Al Jazeera vers l’Irak

Les forces d’occupation américaines, en coopération avec le groupe Qasad, volent intensivement le pétrole syrien de la région d’Al Jazeera.

Des sources locales à Hasakah ont déclaré à un journaliste de SANA que les occupants américains ont emmené 76 pétroliers transportant du pétrole syrien volé vers leurs bases dans le nord de l’Irak via le passage frontalier illégal d’al-Mahmoudiya.

La veille, un convoi de 93 camions de carburant avec du pétrole et des camions avec du blé a été illégalement transporté par les forces d’occupation vers l’Irak.

*O.K./M.K.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SANA