Des combats acharnés se déroulent dans le village de Belogorovka, situé sur l’autoroute Bakhmut – Lisichansk dans la République populaire de Donetsk (à ne pas confondre avec le village du même nom dans la République populaire de Lougansk).

Le village de Belogorovka a été transformé en un grand bastion fortifié de l’armée ukrainienne. Des unités des forces dirigées par la Russie ont tenté de prendre d’assaut Belogorovka cet été, mais leurs opérations se sont soldées par un échec.

Après que les combattants du groupe Wagner aient récemment étendu la zone de leur responsabilité, les opérations militaires de l’armée russe dans la région ont réussi. Actuellement, les unités de Wagner se battent sur les lignes de front entre Nikolaevka-2 et Lisichansk.

Le 8 novembre, les premiers rapports affirmaient que les groupes d’assaut russes étaient entrés dans le village. Leur avance est ralentie par les bastions fortement fortifiés des Forces armées ukrainiennes, les champs de mines et les barrières techniques. Cependant, les combattants de Wagner continuent d’avancer profondément dans le village depuis la périphérie sud. Selon certaines sources, ils sont appuyés par les 14e et 16e bataillons de défense territoriale de la milice populaire LPR. D’autres sources démentent ces rapports, affirmant qu’il n’y a que des unités Wagner dans le village.

Une bataille féroce pour le contrôle du village est en cours et les zones environnantes sont ravagées par les forces russes. Le 13 novembre, les FAU auraient été contraintes de se replier partiellement sur des positions de réserve, en attendant des renforts.

Prendre le contrôle de Belogorovka permettra à l’armée russe d’éliminer un grand bastion dans la défense profondément échelonnée des FAU dans la région de Bakhmut. Une percée permettra aux forces dirigées par la Russie d’avancer plus loin vers Veseloye et d’encercler partiellement le groupe ukrainien à Yakovlevka. L’avance russe permettra de redresser le front et de prendre le contrôle du tronçon de l’autoroute Bakhmut – Lisichansk.

L’armée ukrainienne a subi de lourdes pertes lors de la bataille de Pavlovka, dans la région d’Ugledar (Vidéos 18+)

Le 13 novembre, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a officiellement confirmé la libération du village de Pavlovka situé à la périphérie sud d’Ugledar. Plus tôt, des correspondants militaires russes ont rapporté que le village était passé sous le contrôle des forces dirigées par la Russie et que les combats se rapprochaient des quartiers sud d’Ugledar. LIEN

De violents combats se déroulent depuis longtemps pour le contrôle de la colonie stratégiquement importante sur les lignes de front d’Ugledar. Les bastions fortement fortifiés des Forces armées ukrainiennes (FAU) étaient situés dans le village, et les combattants de la RPD et de la Russie ont dû les prendre d’assaut mètre par mètre. Dans le même temps, les forces qui avançaient ont été bombardées par l’artillerie ukrainienne d’Ugledar. Cependant, les forces dirigées par la Russie ont réussi à prendre le contrôle du village ainsi que de la route menant aux positions ukrainiennes à Ugledar.

À la suite de violents combats, l’armée ukrainienne a subi de lourdes pertes. Au total, 18 bastions ukrainiens ont été détruits.

Pendant la bataille pour le village, la capture de prisonniers ukrainiens dans l’un des bastions de Pavlovka a été filmée. La vidéo a une fois de plus confirmé l’attitude loyale de l’armée russe envers les Ukrainiens capturés. Ils ont reçu de l’eau, des cigarettes et sont restés indemnes. Les actions des Russes peuvent être comparées à l’attitude des Ukrainiens envers les soldats russes blessés ICI.

Aujourd’hui, les forces dirigées par la Russie poursuivent l’opération de nettoyage dans la périphérie nord de Pavlovka sous le feu de l’artillerie ukrainienne. Le 13 novembre, une autre contre-attaque des forces ukrainiennes à Pavlovka et Nikolskoïe a été repoussée. À la suite de l’échec de l’opération, plus de 60 militaires ukrainiens et six pièces d’équipement militaire ont été détruits.

