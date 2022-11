Un hold-up avec la complicité de l’ONU ? La totalité des fonds de la Libye sous Khadafi gelés par l’ONU et l’Occident, ont-ils été retournés au peuple libyen et sa nation – MIRASTNEWS

©AP Photo / Angela Weiss

Logo des Nations Unies au siège des Nations Unies à New York. Photo d’archive

Le représentant adjoint russe Polyansky: L’Occident tente de s’approprier les actifs russes par le biais de l’Assemblée générale des Nations Unies

ONU, 13 novembre – RIA Novosti. Les pays occidentaux tentent, avec l’aide de l’Assemblée générale des Nations unies, de donner un semblant de légitimité aux tentatives d’appropriation des avoirs russes gelés, a déclaré Dmitry Polyansky, représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l’ONU, sur une chaîne Telegram.

La représentante officielle du président de l’Assemblée générale, Polina Kubiak, a déclaré plus tôt que la session extraordinaire d’urgence sur l’Ukraine reprendrait le 14 novembre à la demande des représentants permanents des pays occidentaux, « pour discuter de la question des réparations à Kyiv ».

Président polonais Andrzej Duda – RIA Novosti, 1920, 21/09/2022 21 septembre, 02:10 Le président polonais déclare à l’ONU que la Russie « doit des réparations à l’Ukraine »

« Même les non-spécialistes comprennent la politisation et l’inutilité juridique de ce document : l’Assemblée générale n’a même pas de tels pouvoirs (pour s’impliquer dans les réparations. – éd. approx.). L’arrière-plan de l’initiative occidentale est visible à l’œil nu – nos anciens partenaires occidentaux tentent, par le biais de l’Assemblée générale, de donner un semblant de légitimité aux tentatives de s’approprier (ou plutôt simplement de voler) les avoirs russes gelés en Occident », a déclaré Polyansky.

Il a souligné que « l’argent volé de cette manière ira principalement à l’achat de nouvelles armes ou au remboursement des dettes correspondantes de l’Ukraine ». Tout avocat comprend le ridicule de telles tentatives du point de vue du droit international, mais les Occidentaux aveuglés par la russophobie sont clairement prêts à tout faire, a ajouté Polyansky.

Le bâtiment du ministère britannique des Affaires étrangères à Londres – RIA Novosti, 1920, 11/10/2022 10 novembre, 13:08Londres gèle plus de 18 milliards de livres sterling d’actifs russes

Dans le contexte d’une opération spéciale, les États-Unis et les alliés de l’OTAN continuent d’injecter des armes en Ukraine. Moscou a déclaré à plusieurs reprises que les approvisionnements occidentaux ne faisaient que prolonger le conflit et que le transport d’armes devenait une cible légitime pour l’armée russe.

En outre, les pays occidentaux ont introduit plusieurs paquets de sanctions sévères contre Moscou. Ainsi, ils ont gelé environ la moitié des réserves de change de la Russie, soit 330 milliards de dollars, dont plus de 30 milliards de dollars de comptes financiers et de ressources économiques, ainsi qu’environ 300 milliards de dollars d’actifs de la Banque centrale.

Comme l’a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les États-Unis et l’Europe perdront la confiance des propriétaires s’ils recourent au détournement de leurs fonds.

Le bâtiment de la Banque centrale de la Fédération de Russie – RIA Novosti, 1920, 03.11.2022 3 novembre, 22:21Bloomberg : l’UE veut transférer les actifs de la Banque centrale de Russie à l’Ukraine

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

La source a signalé l’élimination des saboteurs des Forces armées ukrainiennes dans la région de la Kinburn Spit

Les troupes russes ont détruit 20 saboteurs des forces armées ukrainiennes alors qu’elles tentaient d’atterrir sur le Kinburn Spit

GENICHESKY (région de Kherson), 13 novembre – RIA Novosti. L’armée russe a détruit une vingtaine de saboteurs ukrainiens qui tentaient d’atterrir dans la zone de Kinburn Spit, a déclaré un représentant des forces de l’ordre.

« Ce matin, alors qu’il tentait d’atterrir près du village de Pokrovskoye sur la flèche de Kinburn, un groupe de sabotage du 73e centre d’opérations spéciales navales des forces armées ukrainiennes a été détruit. Quatre véhicules de natation à moteur léger ont été confirmés touchés. Jusqu’à 20 On estime que des militaires ukrainiens ont été tués », a-t-il déclaré.

Équipages de systèmes de lance-roquettes multiples BM-21 Grad des Forces armées de la Fédération de Russie dans le domaine de l’opération spéciale – RIA Novosti, 1920, 13/11/2022 Hier, 14:20 Les forces armées russes ont détruit trois systèmes M777 et jusqu’à 30 mercenaires dans la région de Zaporozhye

Selon la source, lors de l’application de la frappe d’artillerie, il a également été possible de supprimer l’appui-feu dans les villages de Kutsurub et Ivanovka, dans la région de Nikolaïev.

Mardi, le FSB de Russie a annoncé l’arrestation de tout un groupe de saboteurs de neuf personnes qui préparaient des tentatives d’assassinat contre des membres de haut rang de l’administration de la région de Kherson. Trois bombes prêtes à l’emploi, cinq kilogrammes de plastes, des grenades et des armes ont été confisqués aux détenus.

Depuis le 24 février, une opération militaire se déroule en Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le chef de l’Etat, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti