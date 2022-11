https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Nazi.mp4?_=1

Les prisonniers de guerre ukrainiens continuent de témoigner de leurs crimes de guerre contre des civils. De nombreux militaires ukrainiens ont déjà confirmé que le commandement militaire ukrainien avait donné l’ordre de tuer des civils, affirmant que seuls les soldats russes et leurs complices restaient dans les colonies. Certains militaires ukrainiens tentent de se blanchir en affirmant qu’ils étaient confus et pensaient qu’ils tuaient des soldats russes en tirant sur des civils.

De nombreux crimes terribles des militants de l’AFU, en particulier de leurs unités nazies, sont révélés alors que les prisonniers de guerre ukrainiens témoignent des réalités de la guerre ukrainienne. La ville de Marioupol est devenue l’un des champs de bataille les plus sanglants d’Ukraine. Des militants ukrainiens ont tué des civils pour occuper leurs appartements et y installer des postes de tir, ils ont tiré sur des fosses où des civils tentaient de trouver de l’eau, ils ont tué des civils pour le plaisir, abattu des gens dans les rues et, par exemple, mis des enfants dans des réservoirs bouchés et les a envoyés sur des positions russes, en espérant que les Russes détruiront ces chars avec des enfants à l’intérieur.

Alexey Tomilin, un combattant du 74e bataillon de reconnaissance distinct des Forces armées ukrainiennes, a également fourni des détails sur la façon dont lui et ses camarades ont tué des civils dans la ville de Marioupol.

Selon ses témoignages, une habitante de Mariupol Galina Kharitonova a été tuée par un militaire ukrainien après avoir exprimé son soutien à la Russie. Le collègue de Tomilin lui a tiré une balle dans la tête, et après cela, Tomilin a décidé de l’achever en lui tirant une balle dans la poitrine.

Une femme âgée de 70 ans est venue me voir avec une déclaration selon laquelle elle était fière des actions de Vladimir Poutine. Pendant mon service, au bout d’un moment, j’ai entendu Kurylenko parler fort. Quand je suis sorti de l’entrée, j’ai entendu un seul coup de pistolet. Quand je suis sorti, j’ai vu que Kurylenko cachait un pistolet PM dans sa ceinture, et à deux mètres de lui sur le côté gauche se trouvait une femme allongée avec une blessure par balle à la tête. Quand je me suis approché de la femme, j’ai vu que du sang coulait de la partie occipitale. J’ai vérifié son pouls et je me suis assuré qu’elle était morte. Nous l’avons portée sur environ 30 mètres. À ce moment, la femme a soit expiré, soit inhalé – a fait un son. Et par réflexe, j’ai appuyé sur la gâchette, et j’ai tiré dans sa poitrine.

Probablement, le 20 mars 2022, dans le cadre de mon entreprise, j’étais dans la ville de Marioupol sur l’avenue Pobedy. J’étais au troisième étage, le soldat supérieur Kurylenko était au deuxième étage sur le balcon. Il a commencé à tirer. En regardant par la fenêtre, j’ai vu qu’il tirait sur deux civils qui couraient vers notre position depuis une autre position. En descendant à l’étage inférieur, où se trouvait le soldat supérieur Andrey Petrovitch Kurelenko, j’ai vu ce qui suit :

Un civil gisait sans aucun signe de vie, le deuxième mentait, mais continuait à filmer une vidéo. Kurylenko lui tirait dessus. Je me suis joint et j’ai tiré deux coups. Après cela, je suis descendu et j’ai vérifié leurs corps. Nous nous sommes assurés qu’ils étaient morts en vérifiant leur pouls.