L’ancien auditeur en chef du Vatican affirme qu’il a été contraint de démissionner après avoir « creusé trop profondément » dans la corruption du Vatican

L’ancien vérificateur général du Vatican, Libero Milone, a poursuivi le secrétariat d’État du Vatican, affirmant qu’il avait été renvoyé sans cérémonie en 2017 après avoir creusé trop profondément dans la corruption du Vatican.

Le pape François a embauché Milone en 2015 pour être le premier vérificateur général du Vatican dans le cadre du plan du pape visant à réformer l’image financière troublée du Vatican et à élever les procédures comptables pour qu’elles soient conformes aux normes internationales de transparence et de responsabilité. (Connexe : Effondrement imminent : le Pape François ordonne au Saint-Siège de transférer tous les actifs à la Banque du Vatican pour protéger les finances de l’Église.)

Mais à peine deux ans après l’embauche de Milone, le Vatican a annoncé que Milone avait démissionné face aux accusations de détournement de fonds et d’espionnage d’autres responsables de l’Église. Le secrétaire d’État de l’époque, le cardinal Giovanni Angelo Becciu, a déclaré aux journalistes à l’époque que Milone « était allé à l’encontre de toutes les règles et espionnait la vie privée de ses supérieurs et de son personnel, moi y compris ». Milone a nié ces accusations.

« Nous avons fait ce qu’il fallait. Nous n’avons jamais espionné. Nous avons été honnêtes. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais malheureusement, ce que nous devions faire était très embarrassant », a déclaré Milone, affirmant qu’il n’avait jamais espionné d’autres personnes, mais qu’il cherchait simplement à obtenir des informations, comme c’était son droit en tant que vérificateur général.

Milone exige que le Vatican lui verse 9,3 millions d’euros (9,65 millions de dollars) de dommages et intérêts. Il a déposé sa plainte auprès de son collègue auditeur Ferruccio Panicco, qui accuse le Vatican d’avoir prétendument contribué à l’avancement de son cancer de la prostate, réduisant ainsi sa durée de vie, en confisquant et en retenant ses dossiers médicaux.

Depuis le dépôt de la plainte, le bureau du procureur du Vatican a rouvert une enquête sur les événements qui ont précédé la démission de Milone en 2017, et le bureau l’a appelé à témoigner.

Un cardinal corrompu a peut-être orchestré l’éviction de Milone

Depuis l’éviction de Milone en 2017, le nombre de scandales qui secouent le Vatican n’a pas diminué. Becciu a été évincé de son poste et est actuellement jugé au Vatican pour détournement de fonds et abus de ses pouvoirs dans le cadre d’une transaction immobilière louche de 135 millions de dollars à Londres.

Milone a été accusé d’espionnage sur Becciu, et il pense que l’ancien secrétaire d’État était à l’origine de sa démission forcée.

« Toutes ces affaires ont été rapportées au pape. Je n’espionnais pas. Je faisais mon travail », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas que je trouverais des cardinaux mettant de l’argent dans leur poche, mais je l’ai trouvé et je le lui ai dit. »

Selon son procès, Milone a décrit le Vatican comme un « nid de vipère » d’actes répréhensibles financiers et d’hypocrisie que « vous ne pouvez pas traverser ». Il a en outre allégué que ses enquêtes sur les malversations financières avaient été entravées par le « règne de la terreur » orchestré par des espions au sein du corps de gendarmerie du Vatican, la force de sécurité intérieure de la ville-État.

À la fin de son court mandat de vérificateur général, Milone a affirmé que Becciu avait déposé des preuves chez lui, qui ont ensuite été découvertes lors d’un raid. Le chef de la Gendarmerie aurait « su précisément où chercher » les preuves.

Après le raid, Milone a déclaré qu’il avait eu le choix entre démissionner ou passer du temps dans une prison du Vatican.

« Tout est fait délibérément pour me faire sortir quand ils ont décidé en mars 2016 que j’étais un danger parce que je posais trop de questions », a déclaré Milone.

