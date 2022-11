Les drones russes Lancet éliminent davantage d’obusiers, de systèmes de défense aérienne et de véhicules ukrainiens (vidéos)

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

L’armée russe continue d’utiliser les munitions vagabondes Lancet pour retirer avec succès l’équipement de grande valeur des Forces armées ukrainiennes (FAU).

Les 15 et 16 novembre, plusieurs vidéos documentant les récentes frappes du Lancet contre les FAU ont fait surface en ligne. Les frappes ponctuelles ont ciblé les équipements suivants :

Un transporteur-tracteur polyvalent lourd MT-T Eney de fabrication soviétique;

Un char de combat T-72M1 de fabrication soviétique;

Un lance-roquettes multiple BM-21 de fabrication soviétique;

Un système de défense aérienne à courte portée 9K33 Osa de fabrication soviétique;

Un radar de contrôle de tir 5N63S de fabrication soviétique pour le système de défense aérienne à longue portée S-300;

Trois obusiers tractés M777 de 155 mm fabriqués aux États-Unis;

Un obusier automoteur CAESAR de 155 mm de fabrication française.

Le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern, produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52.

L’Izdeliye-52 est la version de base du Lancet avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes. L’Izdeliye-51 est une version améliorée qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes allongées en forme de X qui lui permettent de rester dans les airs jusqu’à une heure et de transporter une ogive pesant cinq kilogrammes.

L’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52 sont tous deux équipés d’un système optique d’électeur et d’une liaison de données bidirectionnelle. Cela leur permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

L’armée russe utilise des munitions de vagabondage contre les FAU depuis le début de l’opération spéciale en Ukraine. La petite section radar et la signature infrarouge minimale du Lancet le rendent presque impossible à suivre ou à intercepter.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front