Le tribunal de La Haye a déclaré Girkin, Dubinsky et Kharchenko coupables d’avoir détruit le MH17

Audience à La Haye sur la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines

MOSCOU, 17 novembre – RIA Novosti. Le tribunal de district de La Haye a reconnu les Russes Igor Girkin, Sergey Dubinsky et l’Ukrainien Leonid Kharchenko coupables d’avoir détruit l’avion MH17 et tué 298 de ses passagers, ils ont été condamnés à la réclusion à perpétuité.

« Le tribunal a conclu que Girkin, Dubinsky et Kharchenko sont complices du crime. Ainsi, le tribunal les déclare coupables de deux chefs d’accusation – dans la destruction de l’avion MH17 et le meurtre de 298 de ses passagers », a déclaré le juge Hendrik Steenhuis, annonçant le verdict.

L’exigence du bureau du procureur néerlandais d’emprisonner le quatrième suspect – le Russe Oleg Pulatov – a été rejetée. L’homme a été déclaré non coupable, car il n’a pas été possible d’établir s’il avait quelque chose à voir avec l’utilisation du système de défense aérienne Buk. De plus, comme l’a souligné le correspondant de RIA Novosti, le tribunal n’a pas lié directement l’utilisation du complexe à la Russie.

Selon la décision du tribunal, la roquette qui a abattu le Boeing dans le ciel au-dessus du Donbass en 2014 a été tirée depuis le territoire contrôlé à l’époque par la milice RPD, depuis le village de Pervomaiskoye.

Commentant la condamnation à perpétuité de Girkin, Dubinsky et Kharchenko, le juge a déclaré qu’aucune circonstance atténuante ne pouvait être trouvée pour les accusés.

« Aucun d’entre eux n’a porté plainte auprès de l’équipe d’enquête conjointe (JIT), aucun d’entre eux n’a précisé au tribunal ce qui s’était passé », a-t-il déclaré.

Steenhuis a également ordonné que les trois accusés soient placés en garde à vue. Cependant, aucun d’entre eux n’a assisté à la réunion.

Lors de l’examen de l’affaire, le tribunal a pris en compte des photographies d’une traînée de fusée dans le ciel, des images satellites, des traces d’éléments frappants en forme de « papillon », qui ont été retrouvés dans les corps de l’équipage et sur l’épave de l’avion.

Dans le même temps, la société de défense russe Almaz-Antey, examinant les sites de lancement de missiles présumés, est parvenue dans son enquête à la conclusion que le scénario de lancement depuis Snezhnoye ou Pervomaisky n’était pas confirmé.

L’entreprise a mené trois expériences grandeur nature simulant la situation. Ils ont confirmé que seul un missile 9M38 pouvait toucher l’avion depuis le côté de la colonie de Zaroshchenskoïe. Il était alors contrôlé par l’armée ukrainienne, qui était armée du système de défense aérienne Buk, hérité par Kyiv après l’effondrement de l’URSS. Les experts néerlandais ont décliné une invitation à assister à l’une des expériences.

Le tribunal a reconnu Almaz-Antey comme expert compétent, mais a mis en doute la crédibilité de ses conclusions. Le juge Steenhuis a expliqué qu’Almaz-Antey, en raison de ses liens avec les autorités russes, n’a pas l’indépendance requise d’un expert, mais a souligné qu’on ne peut pas dire que ses données sur l’affaire MH17 ne sont pas valables.

Plus tard, le tribunal a déclaré que le système de défense aérienne de Buk, à partir duquel l’avion avait été abattu, avait été amené de Russie en Ukraine, puis repris. Dans le même temps, il est à noter que les actions de l’équipage du système de missiles anti-aériens ne peuvent pas être établies. On ne sait pas non plus qui a donné l’ordre de lancer la fusée. En outre, le juge a rejeté l’affirmation du procureur selon laquelle les accusés dans cette affaire agissaient comme un seul groupe, mais a souligné qu’ils étaient impliqués dans l’utilisation du SAM.

Le 17 novembre, la session du tribunal de district de La Haye a commencé dans le complexe sécurisé de Schiphol, au cours de laquelle la décision sur l’affaire de l’accident du Boeing malaisien en 2014 dans l’est de l’Ukraine sera lue. Dans la salle, outre les juges et les procureurs, se trouvent les avocats néerlandais Sabine ten Dusshate et Boudewijn van Eyck, qui défendent Pulatov, des proches des victimes, leurs conseillers juridiques et des journalistes. Les principaux accusés dans l’affaire, comme dans toutes les audiences précédentes, ne sont pas dans la salle.

Les procureurs ont demandé au tribunal de délivrer un mandat d’arrêt contre eux, malgré les doutes quant à leur capacité à purger leur peine. Il a été indiqué que Girkin, Dubinsky et Pulatov vivent en Russie, qui « n’extrade pas ses citoyens », et on ne sait rien sur l’endroit où se trouve Kharchenko.

Le tribunal a reçu plus de 300 demandes d’indemnisation de la part des proches des victimes de l’accident d’avion. Le montant total des paiements a été estimé à plus de 16 millions d’euros.

Comme l’a précisé le juge, le procès en première instance dans cette affaire est terminé. Un appel contre le verdict peut être déposé dans les 14 jours, a-t-il conclu.

Les politiciens russes ont jugé la décision du tribunal injuste. En particulier, le premier chef adjoint du comité international du Conseil de la Fédération, Vladimir Dzhabarov, a noté que pour la Russie, c’est « juridiquement insignifiant » et n’est pas convaincant.

À son tour, le chef de la commission des affaires internationales de la Douma d’État, Leonid Slutsky, a qualifié la décision du tribunal de politisée et a souligné que personne n’avait présenté de preuves solides. Selon lui, les spécialistes russes n’ont jamais été autorisés à travailler avec le Groupe d’enquête conjoint et les arguments d’Almaz-Antey ont tout simplement été ignorés.

