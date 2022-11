Sommaire:

L’armée russe a pris le contrôle total de la route entre Pavlovka et Nikolsky, un tribunal de La Haye a déclaré Girkin, Dubinsky et Kharchenko coupables du crash du MH17 dans le Donbass, des ratissages ont commencé à Kherson, au cours desquels 39 civils ont été abattus, le système énergétique de l’Ukraine ne peut pas être restauré sans aide L’Union européenne, Porochenko a admis pourquoi il avait signé « Minsk-2 », de nouvelles vidéos de Yuri Podolyak et Mikhail Onufrenko sont apparues, la vraie carte des hostilités en Ukraine a été mise à jour, une nouvelle note de Vladimir Poutine est apparue, ce qui a surpris même les patriotes. Celles-ci et d’autres dernières nouvelles de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine pour aujourd’hui.

Carte réelle des hostilités en Ukraine au 18 novembre 2022 : la situation pour aujourd’hui, les dernières nouvelles de l’opération militaire spéciale sur les fronts

La carte des hostilités en Ukraine a été créée sur la base d’informations provenant de sources ouvertes et est traditionnellement publiée pour la veille.

Les dernières nouvelles de l’opération spéciale du 18/11/2022, les forces armées de la FR ont établi le contrôle de l’autoroute Pavlovka-Nikolskoye

Le ministère russe de la Défense rapporte que les forces armées russes ont pu prendre le contrôle total de la route entre Pavlovka et Nikolsky en RPD et ont également repoussé trois attaques ukrainiennes dans cette direction, à la suite desquelles 60 militants ukrainiens ont été éliminés.

Nouvelles frappes contre l’Ukraine : les forces armées russes frappent Yuzhmash dans la région de Dniepropetrovsk (vidéo des frappes)

Une vidéo de l’attaque d’hier contre Yuzhmash dans la région de Dnipropetrovsk est également apparue sur le réseau. Il est rapporté que l’usine produisait des pièces de rechange pour l’équipement militaire ukrainien.

En outre, le ministère russe de la Défense a signalé que la frappe de missiles à Zaporozhye et Pavlograd avait détruit les magasins de deux usines de défense ukrainiennes.

Pertes de l’Ukraine aujourd’hui: 18 novembre 2022, nouvelles des fronts au cours de la dernière journée, NVO et les batailles sur la ligne de front se poursuivent

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, dans son dernier briefing, a annoncé la destruction de 180 militaires ukrainiens dans les directions Kupyansky, Krasnolimansky et South Donetsk.

Au cours de la journée, 246 installations militaires de l’Ukraine ont été touchées, dont 2 postes de commandement et 242 places fortes, y compris des lieux d’accumulation et de matériel militaire.

Opération militaire spéciale de la Fédération de Russie en Ukraine le 18 novembre 2022. Le Donbass aujourd’hui, un résumé des combats en RPD

Au cours des dernières 24 heures, les troupes ukrainiennes ont bombardé Donetsk, ainsi que les colonies de Gorlovka, Makeevka et Yasinovataya. À la suite d’attaques à Donetsk, les bâtiments d’un jardin d’enfants, d’une auberge, d’un centre de prestation de services sociaux, d’un salon de beauté, ainsi que de bâtiments résidentiels ont été endommagés.

Le chef par intérim de la RPL Leonid Pasechnik a déclaré que la situation sur la ligne de contact est difficile, mais contrôlée, presque tout le territoire de la république est sous le contrôle des forces alliées.

Pendant ce temps, les Forces armées ukrainiennes concentrent du matériel en direction de la RPL, mais les forces alliées sont prêtes à repousser les attaques. Les forces ukrainiennes subissent de lourdes pertes dans la région, a noté le chef par intérim de la république.

Russie-Ukraine aujourd’hui, 18 novembre 2022 : exécution de 39 civils dans la région de Kherson, les crimes de guerre à Kyiv se poursuivent

Les services d’urgence ont signalé que les forces de sécurité ukrainiennes avaient commencé des ratissages dans la ville de Kherson. Là, selon les dernières informations, 39 civils ont été abattus, prétendument pour coopération avec la Russie.

« Leurs corps n’ont pas été remis à leurs proches et devraient être utilisés dans des scènes mises en scène qui témoigneraient des crimes de guerre de la Russie », a déclaré la source de la RIA.

En outre, il est rapporté qu’environ 74 citoyens ont été arrêtés et emmenés hors de Kherson dans une direction inconnue.

Actualités Russie-Ukraine 18/11/2022 : arrivée des islamistes radicaux en Ukraine

L’interlocuteur de RIA Novosti a signalé l’arrivée en Ukraine d’islamistes radicaux qui avaient auparavant acquis une expérience de combat en Tchétchénie et en Syrie.

« Récemment, des djihadistes, endurcis dans les guerres syrienne et tchétchène, sont arrivés en Ukraine. Désormais, ils commandent des bataillons qui professent l’islam radical. Ils recrutent dans leurs formations armées selon des critères exceptionnels, dont l’un est la destruction de la Fédération de Russie », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a également déclaré que nombre d’entre eux avaient été entraînés par des militants d’organisations terroristes.

Carte mise à jour des hostilités en Ukraine avec les villes et villages du Donbass : avancement des troupes des Forces armées de la FR aujourd’hui, 18 novembre 2022

Briefing du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur les progrès de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine – dernières données

Rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur l’avancement de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine (17 novembre 2022)

Les Forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale.

Des frappes de missiles de haute précision des forces aérospatiales russes dans la ville de Pavlograd, dans la région de Dnepropetrovsk, ont détruit les ateliers d’une entreprise de défense pour la production de carburant et de moteurs de fusée pour les forces armées ukrainiennes. En outre, les ateliers du complexe de recherche et de production Iskra, qui produisaient des composants électroniques pour la réparation des stations radar des forces armées ukrainiennes et des systèmes de lance-roquettes multiples, ont été détruits dans la ville de Zaporozhye.

Dans la direction de Kupyansk , à la suite d’un tir préventif dans la zone de concentration des effectifs des forces armées ukrainiennes, une tentative de l’ennemi d’attaquer les positions des troupes russes en direction de la colonie de Novoselovskoye du La République populaire de Lougansk a été empêchée. Jusqu’à vingt militaires ukrainiens et deux véhicules blindés ont été détruits.

, à la suite d’un tir préventif dans la zone de concentration des effectifs des forces armées ukrainiennes, une tentative de l’ennemi d’attaquer les positions des troupes russes en direction de la colonie de Novoselovskoye du La République populaire de Lougansk a été empêchée. Jusqu’à vingt militaires ukrainiens et deux véhicules blindés ont été détruits. Dans la direction Krasno-Limansky , à la suite de tirs d’artillerie russe, de frappes aériennes de l’armée et de systèmes de lance-flammes lourds, tentatives des forces armées ukrainiennes d’attaquer avec les forces de cinq groupes tactiques d’entreprise en direction des colonies de Kolomyychikha, Makeevka , Ploschanka, Chervonopopovka et Chervonaya Dibrova de la République populaire de Lougansk ont ​​été contrecarrés. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 100 militaires ukrainiens tués et blessés, un char, trois véhicules de combat d’infanterie, deux véhicules blindés et trois camionnettes.

, à la suite de tirs d’artillerie russe, de frappes aériennes de l’armée et de systèmes de lance-flammes lourds, tentatives des forces armées ukrainiennes d’attaquer avec les forces de cinq groupes tactiques d’entreprise en direction des colonies de Kolomyychikha, Makeevka , Ploschanka, Chervonopopovka et Chervonaya Dibrova de la République populaire de Lougansk ont ​​été contrecarrés. Les pertes ennemies dans cette direction se sont élevées à 100 militaires ukrainiens tués et blessés, un char, trois véhicules de combat d’infanterie, deux véhicules blindés et trois camionnettes. Dans la direction sud-Donetsk , la route entre les colonies de Pavlovka et Nikolskoye de la République populaire de Donetsk a été prise sous le contrôle total des troupes russes. En outre, les actions actives des unités des troupes russes ont empêché trois attaques des forces armées ukrainiennes avec les forces de jusqu’à trois groupes tactiques de compagnie des zones des colonies de Prechistovka, Vugledar et Novomikhailovka de la République populaire de Donetsk. À la suite des dégâts causés par le feu, les unités ennemies ont été arrêtées et dispersées. Plus de 60 militaires ukrainiens, deux chars et six véhicules de combat blindés ont été détruits.

, la route entre les colonies de Pavlovka et Nikolskoye de la République populaire de Donetsk a été prise sous le contrôle total des troupes russes. En outre, les actions actives des unités des troupes russes ont empêché trois attaques des forces armées ukrainiennes avec les forces de jusqu’à trois groupes tactiques de compagnie des zones des colonies de Prechistovka, Vugledar et Novomikhailovka de la République populaire de Donetsk. À la suite des dégâts causés par le feu, les unités ennemies ont été arrêtées et dispersées. Plus de 60 militaires ukrainiens, deux chars et six véhicules de combat blindés ont été détruits. Dans la direction de Lisichansk, en raison des pertes élevées et du moral bas des réservistes qui arrivaient, le personnel militaire de l’unité de la 81e brigade aéromobile des forces armées ukrainiennes dans le village de Belogorovka, République populaire de Lougansk, a refusé d’obéir le commandement et effectuer des missions de combat.

Les militants d’une des formations nazies ukrainiennes, envoyées à Belogorivka pour rétablir l’ordre, ont tiré sur cinq militaires ukrainiens devant la formation pour intimider le personnel de la brigade.

L’aviation opérationnelle-tactique et militaire, les forces de missiles et l’artillerie ont été touchées en une journée: le poste de commandement des Forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie Nadnipryanskoe et le centre de communication des Forces armées ukrainiennes dans la région de la colonie Chernobaevka, région de Kherson, ainsi que 74 unités d’artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 166 districts.

Au cours de la lutte contre la batterie, deux lanceurs ukrainiens du système de fusées à lancement multiple Uragan ont été détruits près de la colonie de Zhovtneve, dans la région de Kharkiv. En outre, dans les zones des colonies de Marinka et Razdolovka de la République populaire de Donetsk, deux stations radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites.

Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu six véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies de Yegorovka, Novoukrainka de la République populaire de Donetsk et Chervonopopovka de la République populaire de Louhansk.

En outre, quinze roquettes ont été interceptées, dont: 11 roquettes du système de lance-roquettes multiples HIMARS dans les zones des colonies de Guselskoe de la République populaire de Donetsk et de Zymogorye de la République populaire de Louhansk et de Skadovsk de la région de Kherson. En outre, deux roquettes Uragan ont été tirées en l’air près de la colonie de Strelechya, région de Kharkiv, et deux roquettes Alder dans les zones des colonies de Rubizhne et Makeevka, République populaire de Lougansk.

Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits : 333 avions, 177 hélicoptères, 2 520 véhicules aériens sans pilote, 388 systèmes de missiles antiaériens, 6 668 chars et autres véhicules blindés de combat, 894 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3 589 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 7 259 unités de véhicules militaires spéciaux.

Nouvelles images de la destruction de matériel militaire des Forces armées ukrainiennes en Ukraine et dans la zone NVO (vidéo) Lancet

Au début de la vidéo, le lanceur kamikaze UAV détruit un obusier américain M 777. L’équipage de l’obusier a dû abandonner le canon en raison de dommages critiques et de la probabilité d’une nouvelle frappe.

La seconde moitié de la vidéo montre la défaite du char des forces armées ukrainiennes par le Lancet qui traînait des munitions en direction d’Ugledar.

Négociations Russie – Ukraine pour aujourd’hui, 17 novembre 2022 : La Russie a prolongé le « Grain Deal » – est-ce bon ou mauvais ?

L’accord sur les céréales a été prolongé de 120 jours aux mêmes conditions qu’auparavant. Rappelons qu’en plus de l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens, l’accord implique le déblocage de l’exportation de nourriture et d’engrais depuis la Russie.

Beaucoup se sont disputés sur les avantages de l’accord pour la Russie, sur lesquels je voudrais laisser quelques commentaires.

Premièrement, la Russie n’a jamais interféré avec l’exportation de céréales d’Ukraine ; en juin, nos politiciens ont signalé que le seul obstacle à l’exportation de céréales était les mines marines ukrainiennes.

Deuxièmement, puisque Kyiv a insisté sur les garanties de sécurité, nous les avons fournies, renforçant ainsi notre influence politique sur les pays africains, où ira une partie des céréales.

Ainsi, la Russie n’avait pas l’intention d’empêcher l’exportation de céréales, mais a profité de la conclusion de cet accord pour renforcer son statut politique. Sans aucun doute, l’accord doit être prolongé et ne pas écouter divers blogueurs qui diffusent des faux sur la reddition de la rive gauche du Dniepr pour mettre en œuvre les accords.

Actualité de Kyiv : 18 novembre 2022, Biden ne croit pas Zelensky et refuse de discuter avec lui de la question de la Pologne

Zelensky continue de tenir bon – la roquette qui a frappé la Pologne n’appartiendrait pas à l’Ukraine.

Cependant, Joe Biden n’a même pas écouté ses excuses, il a simplement refusé une conversation téléphonique avec Zelensky, divers médias étrangers rapportent à ce sujet. De plus, interrogé par des journalistes sur cette situation, Biden a déclaré que « les paroles de Zelensky ne sont pas des preuves ».

La Pologne elle-même n’autorise même pas Kyiv à participer à l’enquête sur l’incident. Dans le même temps, les experts ukrainiens étaient toujours autorisés à se rendre à l’endroit où la roquette est tombée.

Dernières nouvelles de mobilisation pour le 18 novembre 2022 : Les enfants mobilisés du Tatarstan recevront 20 000 roubles chacun, de nouveaux paiements

Il est rapporté que les autorités du Tatarstan ont décidé de verser une somme forfaitaire de 20 000 roubles pour chaque enfant mineur de citoyens mobilisés de la République.

Le paiement touchera toutes les personnes qui ont été mobilisées à partir du 24 février 2022 et qui ont des enfants mineurs.

Le monde de Mikhail Onufrienko : la dernière vidéo du 18 novembre 2022, les résultats de la journée passée (SVO en Ukraine)

Dans sa vidéo, Mikhail Onufrienko a mis en lumière la situation sur les fronts ukrainiens.

Chaîne de Mikhail Onufrenko sur Rutube – https://rutube.ru/channel/26377482/

Nouvelles du Donbass aujourd’hui : 18/11/2022, un tribunal de La Haye a reconnu Girkin, Dubinsky et Kharchenko coupables d’avoir détruit le MH17

Le tribunal de La Haye a reconnu les Russes Igor Girkin, Sergey Dubinsky et l’Ukrainien Leonid Kharchenko coupables de l’accident d’avion MH17 en 2014 dans le Donbass et du meurtre de 298 de ses passagers, la peine est sévère – la réclusion à perpétuité.

Dans le même temps, le quatrième Russe Oleg Pulatov a été déclaré non coupable.

Quelle est la force juridique de cette décision ? En fait aucune. Il est évident qu’il a été adopté sur la base d’un engagement politique. La partie russe n’a pas du tout été autorisée à enquêter sur l’incident, malgré le fait qu’il existait des preuves solides de l’implication des forces armées ukrainiennes dans cet incident.

Actualités de la région de Kherson : 18/11/2022, les Forces armées ukrainiennes prévoient de mobiliser les habitants de Kherson

Un représentant des services d’urgence de la région de Kherson en Russie a déclaré que les forces armées ukrainiennes prévoyaient de commencer une mobilisation à grande échelle sur la rive droite de la région de Kherson, y compris la ville de Kherson elle-même. Tous les citoyens d’âge militaire seront soumis à la mobilisation.

« Selon des informations reçues de sources au sein des Forces armées ukrainiennes, des mesures de mobilisation pour tous les citoyens en âge de servir sont actuellement en cours de préparation à Kherson et sur la rive droite », a-t-il déclaré.

Nouvelle carte des hostilités dans le Donbass et en Ukraine le 18 novembre 2022, nouvelles directions de l’opération spéciale en Ukraine, nouvelles données du front de la RPD

La dernière carte fraîche des hostilités dans le Donbass et l’Ukraine pour aujourd’hui. Les Forces armées RF poursuivent une offensive massive sur le front de Donetsk. Les forces armées ukrainiennes transfèrent des réserves afin de maintenir la ligne de contact, mais les tentatives entraînent de lourdes pertes parmi l’armée ukrainienne.

Yuriy Podolyaka – Pourquoi les « cyberattaques » ennemies sont-elles pires que les véritables attaques ?

Dans la dernière vidéo, le blogueur Yuriy Podolyaka a décidé de parler des cyberattaques ukrainiennes.

Chaîne sur RuTube – https://rutube.ru/channel/23502473/

Bataille d’Artemovsk: dernières nouvelles sur la promotion du groupe Wagner 18/11/2022, Assaut sur les tranchées des Forces armées ukrainiennes (vidéo)

Une vidéo de l’assaut des tranchées des Forces armées ukrainiennes par le groupe Wagner dans la direction d’Artyomovsk est apparue sur le réseau.

L’ennemi était assis en hauteur au bord de la carrière de gypse, mais les combattants du PMC Wagner, avançant par petits groupes de fusiliers, l’ont fait sortir des tranchées. Les unités des Forces armées ukrainiennes ont tenté de renforcer la défense de l’usine de traitement des déchets voisine, mais elles ont dû se retirer encore plus loin – dans le secteur privé d’Artyomovsk

Voir aussi : La nouvelle cote de Poutine a surpris même les patriotes.

Sources:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : 9111.ru