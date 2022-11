Les médias ont découvert ce que des navires inconnus ont pu être près des Nord Stream

Welt: les navires dont les transpondeurs sont éteints près de Nord Stream pourraient effectuer des reconnaissances

MOSCOU, 18 novembre – RIA Novosti. Deux navires inconnus aux transpondeurs éteints, aperçus avant le sabotage près du gazoduc Nord Stream, pouvaient être engagés en reconnaissance, écrit l’édition allemande Die Welt.

Le journal cite l’avis d’Otto Tabuns, directeur du Baltic Security Fund, suggérant que les navires étaient chargés de s’assurer qu’il n’y avait pas de navires civils ou militaires à proximité, « dont la présence faciliterait la recherche des auteurs ou éviterait des victimes. » L’expert a également noté que les dommages au gazoduc auraient pu être causés par un sous-marin.

Göran Svistek, chercheur à la Fondation de Berlin pour la science et la politique, a déclaré à son tour que « quiconque désactive délibérément les transpondeurs essaie de cacher une activité illégale ».

Plus tôt, Wired, citant la société d’analyse Space Know, a rapporté que, dans les jours précédant l’attaque terroriste sur Nord Stream, deux navires non identifiés avec des capteurs désactivés sont passés dans la zone près d’eux. La longueur enregistrée de ces navires était de 95 à 130 mètres. Selon les analystes, ils sont passés à quelques kilomètres des fuites de pipelines.

Les attaques ont eu lieu le 26 septembre à la fois sur deux gazoducs d’exportation russes vers l’Europe – Nord Stream et Nord Stream 2. L’Allemagne, le Danemark et la Suède n’excluent pas le sabotage ciblé. L’opérateur Nord Stream Nord Stream AG a signalé que l’état d’urgence sur les gazoducs est sans précédent et qu’il est impossible d’estimer le temps de réparation. Le bureau du procureur général de Russie a ouvert une enquête sur un acte de terrorisme international après les dommages causés aux gazoducs Nord Stream.

Le 31 octobre, le président Vladimir Poutine a annoncé que Gazprom était autorisé à examiner le site de l’explosion du Nord Stream, lui a rapporté le chef de l’entreprise, Alexei Miller, au sujet de l’enquête. Poutine a également déclaré que l’explosion du gazoduc Nord Stream était une attaque terroriste évidente.

