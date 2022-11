Les canons automoteurs « Akatsya » ont détruit l’artillerie ukrainienne et les oporniks dans la direction de Zaporozhye

MELITOPOL, 19 novembre – RIA Novosti. Des équipages de montures d’artillerie automotrices Akatsiya du district militaire sud ont détruit des montures de roquettes ukrainiennes Grad et des bastions dans la région de Zaporozhye, a déclaré le commandant d’équipage d’artillerie avec l’indicatif d’appel Angara à RIA Novosti.

Les correspondants de l’agence ont été témoins du travail de combat des canons automoteurs dans l’une des zones les plus difficiles de la région de Zaporozhye. Deux équipages ont d’abord frappé les bastions des militants ukrainiens, puis détruit plusieurs Grads à une distance d’environ 15 kilomètres.

Aujourd’hui, deux bastions de peloton ennemis ont été découverts et, en conséquence, nous y travaillons. L’ennemi du nord est sur la défensive, par conséquent, aucune mesure décisive n’est prise. Il est assis creusé. Nous travaillons donc avec l’aide de nos éclaireurs », a déclaré Angara.

Selon lui, chaque équipage effectue deux ou trois missions de tir par jour.

« Au cours des trois derniers mois, considérez que chaque mission de tir est une tâche accomplie à 100%. Sur la base du fait que nous avons acquis une expérience de combat, chaque objectif pour nous est sa défaite obligatoire », a ajouté le commandant d’équipage.

Il a également parlé de la préparation des militaires qui arrivent dans le cadre de la mobilisation partielle. Angara a noté que les combattants qui ont participé à l’opération spéciale dès les premiers jours ont ressenti et compris ce que sont les opérations de combat, mais ceux qui sont mobilisés apprennent aussi rapidement.

« Nous les formons, et donc ils comprennent tout très rapidement. <…> Par conséquent, il n’y a pas de problèmes particuliers », a conclu le commandant.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les troupes russes ont mis au point le premier système de reconnaissance et de frappe sans pilote en Ukraine

MOSCOU, 19 novembre – RIA Novosti. Dans le cadre de l’opération militaire spéciale en Ukraine, les troupes russes ont mis au point le premier système de reconnaissance et de frappe sans pilote, qui garantit une grande efficacité dans la destruction de cibles militaires, a déclaré une source informée à RIA Novosti.

« En Russie, un système de frappe de reconnaissance (RUS) a été créé, comprenant à la fois des véhicules aériens sans pilote de reconnaissance de différentes classes, et de frappe des drones de ZALA Aero. Le RSS a été testé pendant le NMD et a montré une efficacité élevée de détection et de destruction dans des profondeurs tactiques et opérationnelles-tactiques de cibles typiques telles que des accumulations de main-d’œuvre, des véhicules blindés, des systèmes d’artillerie et des systèmes de défense aérienne ennemis », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a précisé que « le système comprend notamment des drones de reconnaissance ZALA 421-16E, qui font également office de répéteurs de signal, ainsi que des munitions de vagabondage Izdeliye-51 », « Izdeliye-52 » et « Cube ».

Comme une autre source informée l’a précédemment rapporté à RIA Novosti, les forces armées russes ont déjà utilisé plusieurs centaines de munitions de barrage nationales « Cube » et « Izdeliye-51/52 » (également connues sous le nom de « Lancet ») dans le cadre d’une opération spéciale en Ukraine.

Les drones Kamikaze « Cube » et « Izdeliye-51/52 » ont été développés par ZALA Aero. Les « cubes » se distinguent par leur forme caractéristique due à la large aile delta. Le drone transporte une ogive pesant trois kilogrammes. La durée maximale du vol de munitions en vagabondage est de 30 minutes, la vitesse est de 130 kilomètres par heure.

Le « Product-52 » a deux ailes cruciformes, un fuselage en forme de cigare. Ce drone est capable d’embarquer une ogive de trois kilogrammes. Sa vitesse maximale est de 110 kilomètres par heure, la portée est de 40 kilomètres. La version améliorée du drone – « Izdeliye-51 » – a reçu une nouvelle aérodynamique : l’appareil a maintenant une grande aile en forme de X et une queue en forme de X. Ce drone a une ogive plus puissante – cinq kilogrammes – et une portée accrue.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti