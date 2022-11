Des preuves vidéo confirment l’exécution massive de prisonniers de guerre russes par les forces de Kiev à Makeevka

Les troupes ukrainiennes et leurs alliés sont-ils des lâches ? Au total combien de soldats russes prisonniers et civils sont tués dans l’ombre par les troupes hors-la-loi de Zelinsky soutenues par les États-Unis et l’OTAN ?

Une nouvelle preuve vidéo est apparue en ligne montrant l’exécution massive de soldats russes non armés capturés par les troupes de Kiev.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que cette situation « confirme la nature atroce du régime actuel de Kiev dirigé par Zelensky et ceux qui le protègent et le soutiennent ».

« Personne ne réussira à présenter le meurtre intentionnel et méthodique commis par les dégénérés des Forces armées ukrainiennes par des tirs directs à la tête de 10 militaires russes immobilisés comme une « exception tragique » au milieu du respect prétendument total des droits des prisonniers de guerre par le régime de Kiev. Pendant ce temps, les militaires ukrainiens, qui se sont rendus cette semaine, sont détenus conformément à toutes les exigences de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Le meurtre brutal des militaires russes n’est ni le premier ni le seul crime de guerre. Il s’agit d’une pratique courante dans les forces armées ukrainiennes qui est activement soutenue par le régime de Kiev et carrément ignorée par ses patrons occidentaux. « Mais Zelensky et ses hommes de main seront contraints de comparaître devant le tribunal de l’histoire, les peuples de Russie et d’Ukraine, pour tout le monde, et pour chaque prisonnier torturé et assassiné », a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué via sa chaîne officielle Telegram.

Selon les données disponibles, le crime de guerre a eu lieu dans la région de Makeevka. Au moins 11 militaires russes capturés y ont été tués.

L’ensemble de l’affaire montre l’ampleur et l’inhumanité de la propagande pro-Kiev. Tout d’abord, les médias ukrainiens ont diffusé une vidéo montrant des militaires russes tués allongés dans une rangée. Ensuite, la propagande ukrainienne a tenté de justifier cette affaire en affirmant qu’ils avaient été tués « au combat ».

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/video_2022-11-18_21-40-52.mp4?_=1

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/video_2022-11-18_11-33-45.mp4?_=2

Cependant, une autre vidéo diffusée par la partie ukrainienne à partir de là, montre clairement ces militaires russes capturés vivants par les forces de Kiev. La vidéo montre que certains des soldats russes encerclés ont probablement tenté de vendre chèrement leur vie. Ainsi, au moins une des troupes de Kiev a été blessée. Les forces armées ukrainiennes ont décidé de se venger de tous les prisonniers de guerre pour cela, tuant sur place des personnes non armées.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/video_2022-11-18_11-33-42.mp4?_=3

Les participants probables des crimes de guerre sont identifiés comme étant Artur Bortnichuk et Mikhailovsky Nazar, diplômés de l’Université du ministère de l’Intérieur à Kharkov. Le combattant ukrainien blessé appelé dans la vidéo « Andryukha » est très probablement Andrey Sokol.

Le Conseil présidentiel russe des droits de l’homme a réagi à l’incident présumé en appelant à une enquête internationale. Le président du Conseil des droits de l’homme, Valery Fadeev, a qualifié la situation de « crime démonstratif et audacieux ».

« Il s’agit d’une violation de toutes les conventions possibles interdisant le traitement cruel des captifs, ainsi que du droit international et des normes morales », a déclaré Fadeev, ajoutant que la Russie « exigera une réaction de la communauté internationale, ainsi qu’une enquête ».

Fadeev a ajouté que le Bureau des droits de l’homme des Nations unies étudie déjà les preuves d’exécutions extrajudiciaires près de la ville ukrainienne de Kupyansk, ainsi que le bombardement d’un passage civil dans la ville de Kherson.

Les cas évoqués par Fadeev ne sont que la pointe de l’iceberg. Depuis février 2022, les forces ukrainiennes commettent systématiquement des crimes de guerre, notamment en tuant et en torturant des civils et des prisonniers de guerre. Les exemples suivants n’en sont qu’une petite partie :

En particulier en mars 2022, des soldats ukrainiens ont été filmés alors qu’ils tiraient sur des prisonniers de guerre russes dans les jambes et les battaient ensuite sévèrement. Ainsi, de telles actions des forces de Kiev ne sont pas des « cas distincts » mais un comportement ordinaire.

Malheureusement, il est peu probable que les appels de la partie russe à une enquête sur le meurtre de prisonniers de guerre russes non armés à Makeevka conduisent à une véritable enquête. Les diplomates occidentaux et la propagande MSM ignoreront comme toujours l’essence criminelle du régime de Kiev et continueront de promouvoir les criminels de guerre confirmés comme des « héros défendant la démocratie ».

En outre, la quantité de preuves montrant des crimes de guerre commis par les forces de Kiev démontre qu’ils sont commis exprès. Toutes ces affaires jettent de l’huile sur le feu de la haine et c’est ce que veulent vraiment les parrains du régime de Kiev. Après le début de l’opération militaire russe en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré qu’il serait plus facile pour Moscou de négocier avec l’armée ukrainienne qu’avec les politiciens. Cependant, avec l’implication claire et massive d’unités des Forces armées ukrainiennes dans des crimes de guerre, toute sorte d’actions anti-occidentales de leur part, pour mettre fin au régime de Kiev et accomplir une pièce, devient très improbable. La réponse est simple : une grande partie des membres des forces de Kiev sont directement ou indirectement impliqués dans ces crimes.

Notre commentaire

Les membres de l’ONU qui se rangent du côté de la férocité des ukrainiens et leurs alliés auraient-ils déjà décidé que les russes ne sont pas des humains et donc ne méritent pas la protection du Droit international ou les traitent-ils comme des Africains sans défense ni armes nucléaires ? Attention, la roue tourne ! Exemple, le massacre des africains immigrés en Arabie saoudite. Que les membres de l’ONU qui les soutiennent expliquent pourquoi les russes devraient-ils respecter les lois de guerre internationales et pas les ukrainiens et leurs alliés? Cette façon de procéder est identique au non respect des droits humains pendant la pandémie de COVID-19 où les conventions internationales sur les droits de l’homme sur la propriété individuelle du corps humain ont été bafouées, non respectées et non appliquées comme jamais. Par exemple sur les injections des armés biologiques abusivement nommées « vaccins COVID-19 », rendues pratiquement obligatoires par diverses astuces gouvernementales, de l’OMS et onusiennes. Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : South Front

Pushilin a annoncé l’avancement des forces de la RPD sur toute la ligne de front

Pushilin a annoncé l’avancement des forces de la milice populaire de la RPD sur toute la ligne de front

Soldats du DNR. Photo d’archive

DONETSK, 19 novembre – RIA Novosti. Le chef par intérim de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin, a annoncé l’avancement des forces de la milice populaire sur toute la ligne de front.

« Nos unités avancent sur toute la ligne de front », a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur sa chaîne Telegram.

Selon lui, on peut parler de l’amélioration de la situation à Mayorsk, Pavlovka et Ugledar. De plus, à Artemovsk, malgré la situation difficile, « maison après maison, rue après rue est libérée », a ajouté Pouchiline.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti