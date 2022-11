En vidéo : des drones kamikazes russes frappent les troupes ukrainiennes sur le front de Donetsk

Image de fichier.

Le 18 novembre, des sources russes ont partagé une vidéo documentant une attaque avec des munitions vagabondes KUB-BLA, communément appelées drones kamikazes, contre les Forces armées ukrainiennes (AFU).

La vidéo montre trois frappes sur des rassemblements de troupes des FAU sur une route près du village de Pavlivka sur le front de Donetsk. Plusieurs soldats ukrainiens auraient été tués ou blessés à la suite des frappes ponctuelles, qui ont été coordonnées à l’aide d’un drone de surveillance et ont eu lieu la nuit.

Le KUB-BLA a été développé par le groupe ZALA Aero pour engager des cibles statiques, y compris des rassemblements de main-d’œuvre et d’équipement.

La munition vagabonde a une portée opérationnelle allant jusqu’à 60 kilomètres, une autonomie de 30 minutes et une vitesse maximale de 130 kilomètres par heure.

Le KUB-BLA est armé d’une ogive HE-Frag [haute fragmentation explosive] qui pèse trois kilogrammes. L’ogive de la munition flânante explose au-dessus de la cible à l’aide d’une fusée de proximité, ce qui maximise les dégâts.

L’armée russe utilise le KUB-BLA et d’autres types de munitions vagabondes, comme le Lancet du groupe ZALA Aero et les Geranium-1 et 2 qui sont considérés comme des copies des Shahed-131 et 136 iraniens, depuis le début de son programme spécial opération en Ukraine avec beaucoup de succès. Ces systèmes ont déjà infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux FAU.

Jusqu’à présent, les systèmes de défense aérienne et les moyens de guerre électronique de l’Ukraine ont été largement inefficaces contre les munitions russes qui traînent.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front