« Au lieu d’utiliser des fonds pour combattre la Russie, l’argent a été investi dans le stratagème FTX Ponzi. »

Écrit par Free West Media

L’effondrement soudain d’un échange cryptographique lié au Parti démocrate aux États-Unis a révélé que FTX souffre actuellement de 10 à 50 milliards de dollars de passif et de pratiquement aucun actif. Et parmi ces passifs, figurent les «investissements» réalisés par la clique dirigeante ukrainienne.

La société FTX, dans son dossier de mise en faillite, semble avoir détenu des dizaines de milliards d' »aide militaire » américaine à l’Ukraine. Au lieu d’utiliser les fonds présumés pour combattre la Russie, l’argent a plutôt été investi dans le stratagème FTX Ponzi.

D’après le dépôt de bilan, il est clair que cet argent a maintenant disparu.

« Au lieu d’utiliser l’aide militaire américaine pour combattre la Russie, l’Ukraine a « investi » une partie ou la totalité de celle-ci dans FTX, et en ce moment, il semble que tout l’argent soit parti », a déclaré Hal Turner, un animateur de radio américain bien connu.

L’argent crypto de clients sans méfiance a également été utilisé pour financer le Parti démocrate aux États-Unis. D’autres preuves ont fait surface suggérant que les fonds pourraient avoir été volés.

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, était l’un des principaux donateurs des démocrates, seul George Soros ayant surpassé ses largesses. Récemment, il a également partagé un podium avec les mondialistes invétérés Tony Blair et Bill Clinton.

Selon Turner, il semble que l’Ukraine recevait de l’argent des États-Unis, puis l’envoyait à FTX, et FTX l’envoyait aux mêmes démocrates, qui avaient initialement voté pour l’envoyer à l’Ukraine.

« A cette heure, il apparaît à certains observateurs qu’il s’agit de blanchiment d’argent pur et criminel et d’un complot criminel pour violer les lois sur le financement des campagnes », a déclaré Turner.

Reuters a rapporté en exclusivité que le fondateur et PDG de FTX avait transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à la société commerciale Alameda Research, dirigée par sa petite amie Caroline Ellison.

Sam Bankman-Fried est né en 1992 sur le campus de l’Université de Stanford dans une famille d’universitaires. Né et élevé dans une famille juive de la classe moyenne supérieure en Californie, il est le fils de Barbara Fried et de Joseph Bankman, tous deux professeurs à la Stanford Law School. Sa tante Linda P. Fried est l’actuelle doyenne de la Columbia University Mailman School of Public Health. Son frère, Gabe Bankman-Fried, est un ancien trader de Wall Street et le directeur de l’association à but non lucratif Guarding Against Pandemics.

Il était le deuxième plus grand donateur individuel aux causes démocrates lors du cycle électoral 2021-2022 avec des dons totaux de 39,8 millions de dollars, seulement derrière Soros. De ce montant, 27 millions de dollars ont été versés à Protect our Future PAC, financé par Bankman-Fried.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission examinent actuellement si FTX.com a mal géré les fonds des clients. Bankman-Fried fait également l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour violation potentielle des règles sur les valeurs mobilières.

