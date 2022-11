L’économie mondiale sera bientôt couverte par une tempête parfaite, a déclaré Belousov

Le vice-Premier ministre Belousov a annoncé l’entrée de l’économie mondiale dans l’ère de la tempête parfaite

BANGKOK, 19 novembre – RIA Novosti. Au cours des prochaines années, l’économie mondiale sera dans une tempête parfaite, a déclaré le premier vice-Premier ministre Andrei Belousov, qui dirige la délégation russe au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique.

« Maintenant, nous commençons à peine à comprendre la gravité des problèmes qui émergent dans le monde. Le fait est que les prochaines années sont une période de tempête parfaite, lorsque les tendances négatives qui s’accumulent depuis longtemps convergent pour une durée limitée », a-t-il déclaré lors d’un point de presse en marge du forum.

Comme première tendance négative, Belousov a pointé du doigt la montée du protectionnisme dans le commerce mondial et le blocage des règles liées à l’OMC. Selon lui, cela a en fait paralysé le travail de l’organe de règlement des différends. Deuxième facteur superposé au protectionnisme, le premier vice-Premier ministre a appelé l’énorme surendettement, qui aurait dû se dissiper après la crise de 2008-2009, mais cela ne s’est pas produit. En conséquence, cet excédent bloque la capacité d’utiliser ces outils standard pour supprimer l’inflation, comme l’augmentation des taux d’intérêt ou le resserrement de la politique monétaire.

« Parce qu’une augmentation des taux d’intérêt entraînera une forte augmentation du coût du service de la dette, du remboursement de la dette, et cela pourrait simplement conduire à une chaîne de faillites des plus grandes banques », a expliqué Belousov.

A titre d’exemple, il a cité l’avis de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui estime qu’en cas d’évolution négative des événements, près d’un tiers du système bancaire mondial se trouvera dans une zone de crise.

Le troisième facteur que Belousov a identifié est lié à la hausse des prix. Selon lui, ce processus est de longue haleine et a commencé à la fin de l’année dernière. Les prix des métaux ont d’abord augmenté, puis ceux du gaz, ce qui a entraîné une réduction de la production d’engrais minéraux et leur hausse de prix, ce qui ne pouvait qu’affecter les marchés des céréales.

« Toutes ces turbulences qui se produisent en combinaison de ces facteurs ont conduit au fait que les marchés sont entrés dans un mouvement très fort », a rappelé le premier vice-Premier ministre.

Il a noté que ce mouvement est désormais chaotique et incertain, c’est pourquoi les investisseurs perdent leurs repères.

« Un fort écart entre l’ampleur des problèmes et les outils qui sont actuellement proposés pour les résoudre est frappant. Et ce qui est proposé, c’est qu’il est proposé d’arrêter rapidement l’opération spéciale en Ukraine. Ceci, apparemment, selon les auteurs, devraient ramener les prix à leur place. Le second est une augmentation des taux d’intérêt par les banques afin de freiner l’inflation », a déclaré Belousov.

Il s’est dit convaincu que ces instruments sont absolument inadéquats et insuffisants.

Dans le même temps, il a suggéré de se concentrer sur les mesures qui aideraient à surmonter la crise économique mondiale. Tout d’abord, estime le premier vice-Premier ministre, il s’agit de la levée des barrières, qui « ont maintenant été beaucoup engendrées » – tant commerciales que financières, dans le domaine de la diffusion des technologies.

Un autre point important et difficile est la restauration de la confiance, a ajouté Belousov.

« Cela prendra beaucoup de temps, mais pas de règles que nous proposerions, elles ne fonctionneront pas si elles ne sont pas basées sur la confiance mutuelle des partenaires », a-t-il souligné.

En troisième lieu, il a mis l’agenda climatique, qui doit être équilibré de manière à ne pas interférer avec la restauration de la croissance économique.

« Aujourd’hui, de telles tentatives sont faites, et nous le voyons dans un certain nombre de domaines – les soi-disant régulateurs du carbone sont essentiellement cachés, et parfois un protectionnisme ouvert. De telles tentatives n’ajoutent pas non plus de l’optimisme, mais c’est une autre direction qui doit être résolue », a conclu le Premier Vice-Premier Ministre.

Le sommet de l’APEC a lieu les 18 et 19 novembre à Bangkok. L’organisation réunit 21 économies de la région Asie-Pacifique, dont des grandes comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et l’Indonésie. La Russie est membre de l’APEC depuis 1998.

