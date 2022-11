La France a fourni deux batteries de défense aérienne Crotale à l’Ukraine + Allemagne va-t-en Guerre

La France a fourni deux batteries de défense aérienne Crotale à l’Ukraine

Le système de défense aérienne à courte portée Crotale NG.

L’Ukraine a déjà reçu deux batteries des systèmes de défense aérienne Crotale NG de fabrication française, a confirmé Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, lors d’une interview au Journal du Dimanche publiée le 20 novembre.

La France a d’abord promis de fournir à l’Ukraine les systèmes modernes de défense aérienne à courte portée à la mi-octobre. Le pays a été parmi les premiers membres de l’OTAN à fournir une aide militaire létale à Kiev après le début de l’opération militaire spéciale russe en février.

« Tout ce que nous promettons, nous le livrons », a déclaré Lecornu lors de l’entretien.

Le Crotale NG [Nouvelle Génération] est la dernière version de l’ancien système Crotale développé par le groupe Thales dans les années 1960. Le système est conçu pour intercepter des armes et des avions à distance aéroportés, des missiles de croisière ou anti-navires aux hélicoptères, drones ou avions de chasse hautes performances volant à basse altitude.

La principale caractéristique du Crotale NG est le nouveau missile VT-1, qui a une vitesse de Mach 3,5, un facteur de charge à 35 G, une ogive de 13 kg, une portée de 11 kilomètres et un plafond de six kilomètres.

Le système est équipé d’un radar Doppler à impulsions en bande S d’une portée de 20 kilomètres, d’un radar de poursuite en bande Ku d’une portée de 30 kilomètres, d’une caméra thermique d’une portée de 19 kilomètres et d’une caméra CCD à lumière du jour d’une portée de 15 kilomètres.

Le Crotale NG, qui est généralement monté sur des véhicules blindés Patria Pasi 6 × 6, est entré en production en 1990. L’armée française a acheté au moins 12 systèmes.

Au cours des dernières semaines, l’Ukraine a reçu plusieurs systèmes de défense aérienne occidentaux, dont l’IRIS-T SLM de fabrication allemande, le NASAMS de fabrication norvégienne, le MIM-23 Hawk de fabrication américaine et l’Aspide 2000 de fabrication italienne. Beaucoup de ces systèmes auraient été déployés dans l’ouest de l’Ukraine ou près de la capitale, Kiev, pour protéger les zones stratégiques et les installations clés. Néanmoins, ils ont déjà échoué face à plusieurs attaques de drones et de missiles russes.

Les batteries Crotale NG fournies par la France seront probablement également déployées dans la région ouest ou près de Kiev. On ne sait pas si cela fera réellement une différence.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Der Spiegel : l’Allemagne prépare un plan en cas de guerre avec la Russie

Der Spiegel: la Bundeswehr a élaboré un plan d’action en cas de guerre avec la Russie

Le drapeau national de la République fédérale d’Allemagne sur le bâtiment du Bundestag à Berlin. Photo d’archive

MOSCOU, 20 novembre – RIA Novosti. La Bundeswehr mènera un « entraînement militaire défensif et opérationnel » à grande échelle en cas de confrontation directe avec la Russie, écrit Der Spiegel, citant un document confidentiel signé par l’inspecteur en chef des forces armées allemandes, Eberhard Zorn.

Le général estime que Moscou constituerait une menace pour Berlin, ce qui nécessite la création d’un plan d’action en cas de guerre.

« Une attaque contre l’Allemagne pourrait potentiellement se produire sans avertissement et aurait des conséquences énormes, voire dévastatrices », écrit Zorn, sans fournir aucune preuve des « plans agressifs » de Moscou.

Selon lui, Berlin devrait jouer un rôle de premier plan en Europe et rendre son armée plus fiable, et ne pas compter sur le soutien de l’OTAN ou de la UE. Le plan prévoit que d’ici 2024, la Bundeswehr doit former au moins une division entièrement équipée.

Récemment, les États-Unis et leurs alliés ont accusé à plusieurs reprises le Kremlin de « plans agressifs » et même de recourir au chantage nucléaire, menaçant prétendument de frapper avec des armes de destruction massive. Moscou a souligné à plusieurs reprises que la doctrine nucléaire russe est de nature défensive, que la Russie n’a jamais rien dit de manière proactive sur l’utilisation d’armes nucléaires, mais que l’Occident intensifie la situation autour de la menace russe afin d’influencer négativement les pays amis de Moscou.

Dans le même temps, Vladimir Poutine a mis en garde à plusieurs reprises contre de graves conséquences en cas d’affrontement entre les troupes de l’OTAN et l’armée russe. Il a noté qu’un tel développement des événements conduirait à une catastrophe mondiale, mais a exprimé l’espoir de la prudence des dirigeants occidentaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti