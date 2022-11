Sunday Times : le Royaume-Uni achète du pétrole russe via des pays tiers

Photo : Izvestia/Konstantin Kokoshkin

Le Royaume-Uni continue d’acheter du pétrole à la Russie, uniquement par l’intermédiaire de pays tiers. Ceci est indiqué dans le matériel du journal The Sunday Times, publié le dimanche 20 novembre.

Comme indiqué dans le document, après l’opération spéciale de la Fédération de Russie, 39 pétroliers transportant du pétrole russe d’une valeur de plus de 200 millions de livres sterling sont arrivés dans les ports britanniques, mais la cargaison a été déclarée comme importée d’autres pays.

Selon le journal, en mai, le navire Mariner III a quitté le port russe de Tuapse, qui s’est arrêté cinq jours plus tard au large des côtes grecques et a pompé du pétrole vers le navire Marinoula, qui s’est ensuite rendu au Royaume-Uni.

Selon la publication, en juin, le pays a reçu du pétrole russe d’une valeur de plus de 78 millions de livres sterling, cependant, l’Office national des statistiques (ONS) du Royaume-Uni a indiqué que pendant cette période, le pays n’avait pas reçu de pétrole de Russie, mais avait importé de l’énergie des Pays-Bas, Estonie, Pologne et Belgique.

Cependant, Londres fait référence au pays en tant que pays importateur en tant que pays d’origine, et non au pays d’origine. Ainsi, une cargaison contenant des marchandises fabriquées en Chine mais transportées via l’Allemagne sera déclarée comme cargaison allemande, indique la publication.

En août, le magazine The Spectator a également rendu compte de l’achat de pétrole russe par la Grande-Bretagne via des pays tiers. L’auteur de l’article a noté qu’officiellement, il n’y avait pas eu d’importation de produits pétroliers de Russie en juin et que le pétrole provenait de Belgique, qui ne possède pas ses propres réserves.

Le 8 août, Bloomberg a rendu compte de livraisons secrètes de pétrole russe aux pays du sud de l’Europe et de la Méditerranée. Selon l’agence, au cours de la semaine se terminant le 5 août, le volume des livraisons aux ports italiens a atteint un sommet de sept semaines. L’Espagne, à son tour, pour la première fois depuis avril, a acheté un lot d’huile de la marque russe Urals. Il est précisé que la livraison a été effectuée depuis le Kazakhstan.

Les pays occidentaux ont commencé à refuser les ressources énergétiques de la Russie en réponse à une opération spéciale de protection du Donbass, dont le début a été annoncé le 24 février. Moscou a expliqué que les tâches de l’opération spéciale comprennent la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, dont la mise en œuvre est nécessaire pour assurer la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia