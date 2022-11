Alors que les lignes de front ukrainiennes sont enflammées par des combats acharnés sans aucun nouveau gain pour aucune des parties belligérantes, les forces russes et ukrainiennes poursuivent leurs frappes contre les installations militaires et les infrastructures.

Le 20 novembre, des missiles russes ont touché Motor Sich qui est l’une des principales entreprises de l’industrie militaire ukrainienne. À la suite de l’attaque, un atelier d’assemblage de moteurs d’avions appartenant aux forces aériennes ukrainiennes a été gravement endommagé.

Motor Sich est l’une des principales entreprises de production de moteurs pour avions et hélicoptères, ainsi que de turbines à gaz marines industrielles et d’installations de production électrique. Les frappes russes sur l’installation empêcheront les forces ukrainiennes de maintenir leurs avions en état de marche. Y compris les avions de fabrication soviétique comme le Mi-8 et le Mi-24 qui sont fournis par les alliés étrangers de Kiev.

Les attaques contre les installations de Motor Sich priveront l’Ukraine de la production de masse d’unités de turbines à gaz industrielles qui sont nécessaires à la production d’électricité au milieu de l’effondrement de l’ensemble du système énergétique ukrainien.

A leur tour, les forces armées ukrainiennes ont repris les attaques contre les installations de la centrale nucléaire de Zaporozhye qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

L’armée ukrainienne a repris les bombardements dans la région, ciblant les installations nucléaires dangereuses, dans la soirée du 19 novembre. Les attaques se sont poursuivies le lendemain.

Au cours de la dernière journée, les troupes ukrainiennes ont tiré plus de 20 obus d’artillerie sur le territoire de la centrale nucléaire. Huit cartouches de munitions ont explosé entre la cinquième unité de puissance et le corps spécial n° 2, trois autres ont touché la zone entre les quatrième et cinquième unités de puissance et un autre obus a frappé le toit du corps spécial n° 2, où du combustible nucléaire usé frais est stockée. Deux autres obus ont touché la ligne de transport d’électricité qui alimente la centrale électrique en électricité.

L’armée ukrainienne a bombardé l’usine depuis ses positions près du village de Marganets dans la région de Dnipropetrovsk.

Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, a appelé à l’arrêt immédiat du bombardement de la centrale et a rappelé la nécessité de créer au plus vite une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le chef de l’organisation internationale a évité de nommer la partie responsable des attentats et a ajouté que certains bâtiments et équipements sur le territoire de la centrale nucléaire ont été endommagés lors du bombardement, mais « les dégâts n’étaient pas critiques pour la sûreté nucléaire de l’installation ».

Les responsables russes ont critiqué la position de l’AIEA, affirmant que les déclarations sur les dommages non critiques à la sûreté nucléaire de la centrale nucléaire représentaient le comble du cynisme. Il y a des réservoirs d’huile de turbine, une station d’azote-oxygène et des réservoirs d’hydrogène qui sont constamment bombardés par les forces de Kiev. Des incendies y entraîneraient des catastrophes et menaceraient la sécurité de toute la station.

L’Occident continue de fermer les yeux sur la guerre terroriste du régime de Kiev. De plus, il soutient les tactiques ukrainiennes de chantage nucléaire avec un soutien tacite, y compris par le biais d’organisations internationales comme l’AIEA.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front