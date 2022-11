RT : La brigade des FAU qui a abattu des prisonniers de guerre russes travaille en étroite collaboration avec l’OTAN

Sculpture devant le siège de l’OTAN à Bruxelles. Photo d’archive

MOSCOU, 21 novembre – RIA Novosti. La brigade de combattants ukrainiens qui ont abattu des prisonniers de guerre russes est basée à Lviv et travaille en étroite collaboration avec l’OTAN, rapporte RT.

« La 80e brigade des Forces armées ukrainiennes, dont les combattants ont abattu des prisonniers de guerre russes, est basée à Lviv et coopère étroitement avec l’OTAN », rapporte la publication, citant un ancien soldat des Forces armées ukrainiennes.

Il est à noter qu’il a lui-même déjà servi dans cette brigade, mais qu’il est passé du côté russe après que les Ukrainiens ont exécuté son père. Selon l’ancien militaire ukrainien, les combattants de la 80e brigade ont appris à détester tout ce qui est russe, de telles pensées leur ont été implantées bien avant le début de l’opération spéciale.

L’interlocuteur de RT a précisé que la brigade était entraînée par des troupes américaines. En particulier, il a noté que les Marines américains se livraient à un lavage de cerveau.

À la fin de la semaine dernière, une vidéo est apparue sur Internet, dans laquelle des militants ukrainiens tirent sur des militaires russes allongés sur le sol qui se sont rendus. Selon le ministère russe de la Défense, des combattants des Forces armées ukrainiennes ont délibérément tué dix personnes. Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un crime de guerre unique, mais d’une pratique courante au sein de l’armée ukrainienne.

La commission d’enquête a ouvert une enquête pénale pour meurtre et mauvais traitements de prisonniers de guerre. Le président du Conseil des droits de l’homme, Valery Fadeev, et la médiatrice des droits de l’homme en Russie, Tatyana Moskalkova, ont lancé un appel aux organisations internationales – le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, l’OSCE, le Conseil de l’Europe, Amnesty International, la Comité international de la Croix-Rouge et autres – exigeant de condamner l’exécution de prisonniers et de mener une enquête.

Le ministère russe de la Défense a souligné que les soldats ukrainiens capturés étaient détenus conformément à toutes les exigences de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre.

Source : RIA Novosti