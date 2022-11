Telegraph: la Grande-Bretagne a remis des versions améliorées des missiles Brimstone à l’Ukraine

Les missiles sont équipés d’un système de guidage laser, note le journal.

LONDRES, 22 novembre. /TASS/. Le Royaume-Uni a fourni à l’Ukraine des missiles Brimstone 2 de haute précision améliorés, qui ont une portée de lancement deux fois supérieure à celle des missiles Brimstone de première génération précédemment transférés. Cela a été rapporté par le Daily Telegraph lundi soir.

Les missiles équipés d’un système de guidage laser sont traditionnellement lancés par la RAF à partir de chasseurs Tornado et Typhoon, mais les FAU utilise des camions comme lanceurs mobiles. La publication note que le coût d’un missile Brimstone 2, qui est entré en service dans la Royal Air Force en 2016, est estimé à environ 175 000 £ (207 000 $). La portée d’un missile lancé depuis un avion est de 60 km, mais lorsqu’il est lancé depuis des plates-formes au sol, elle est d’environ 12 km.

Auparavant, le Royaume-Uni avait envoyé en Ukraine environ 7 000 systèmes de missiles antichars NLAW, plus de 100 véhicules blindés, des canons antiaériens automoteurs Stormer équipés de missiles Starstreak, plusieurs dizaines d’obusiers M109 et de canons remorqués L119, des systèmes de lance-roquettes multiples M270, plus de 16 000 obus d’artillerie traînant des munitions et 4,5 tonnes d’explosifs plastiques.

À la mi-octobre, on a également appris que le gouvernement britannique fournirait à l’Ukraine des missiles à moyenne portée AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) pour les systèmes de missiles anti-aériens américains NASAMS. De plus, Londres a promis de former 10 000 soldats ukrainiens tous les quatre mois dans des cours de formation de trois semaines. Selon les dernières données, à ce jour, les instructeurs britanniques ont déjà formé plus de 7 000 militaires des Forces armées ukrainiennes.

Le 19 novembre, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, en visite à Kyiv, a annoncé que Londres transférerait 125 canons anti-aériens à Kyiv, ainsi que des équipements spéciaux pour renforcer la défense aérienne et combattre les drones. À son tour, le ministère de la Défense du royaume a informé qu’à la mi-décembre, il fournirait 25 000 ensembles d’uniformes d’hiver, 2 000 ensembles de couchage pour le temps extrêmement froid et 150 tentes chauffées pour les forces armées ukrainiennes dans le cadre du prochain programme d’aide.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS