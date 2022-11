15 frappes turques frappent des cibles dans le nord et le nord-est de la Syrie, y compris des installations pétrolières (Vidéos)

Un drone de combat Bayraktar TB2. Source : Baykar.

La Turquie continue de cibler les zones tenues par les Kurdes dans le nord et le nord-est de la Syrie dans le cadre de l’opération Claw-Sword.

Le 23 novembre, au moins 15 frappes turques ont touché des cibles dans la région, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) basé à Londres.

Les cibles comprenaient plusieurs positions des Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes et de ses affiliés dans la campagne d’Alep au nord-est ainsi que dans la campagne du nord-ouest, du nord et du nord-est d’al-Hasakah.

L’une des frappes visait une position des FDS située à côté d’une base de la police militaire russe dans la ville de Tell Tamer, dans la campagne nord d’al-Hasakah.

Les frappes turques ont également visé quatre installations pétrolières et gazières et une sous-station électrique, ce qui a entraîné de lourdes pertes matérielles.

Des victimes ont été signalées après de nombreuses frappes. Cependant, aucun chiffre officiel n’a encore été publié. Il a été signalé qu’un militaire de l’armée arabe syrienne (AAS) avait été tué et un autre blessé lors d’une frappe contre la ville de Kobane, dans la campagne du nord-est d’Alep.

La Turquie a lancé l’opération Claw-Sword contre les forces kurdes en Syrie et en Irak en réponse à l’attentat d’Istanbul du 13 novembre. Ankara a imputé l’attaque terroriste meurtrière au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et aux Unités de protection du peuple kurde (YPG), la principale composante des FDS.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a affirmé le 23 novembre au matin que 254 insurgés kurdes ont été neutralisés et 471 positions ont été frappées en Syrie et en Irak depuis le début de l’opération à grande échelle.

Le SOHR évalue le bilan des morts depuis le début de l’opération à 47 personnes. Environ la moitié des victimes auraient été des militaires de l’AAS.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déjà averti que son armée lancerait une opération terrestre contre les FDS dans le nord et le nord-est de la Syrie « quand cela sera pratique ». Cela pourrait conduire à une plus grande escalade et possiblement à une confrontation militaire à part entière dans la région.

