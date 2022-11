Comment le vaccin Covid détruit votre système immunitaire

Dans cette interview, l’invitée de retour Stephanie Seneff, Ph.D., chercheuse principale au MIT depuis plus de cinq décennies,1 discute de son article,2 « Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The Role of G-quadruplexes, Exosomes and MicroRNAs », publié dans le numéro de juin 2022 de Food and Chemical Toxicology.

Le document a été co-écrit avec les Drs. Peter McCullough, Greg Nigh et Anthony Kyriakopoulos. En mai 2021, Nigh et Seneff ont publié un article3 détaillant les différences entre la protéine de pointe et la protéine de pointe vaccin COVID.

Dans l’article « Innate Immune Suppression », eux et leurs autres co-auteurs approfondissent les mécanismes des injections COVID, montrant comment ils suppriment votre système immunitaire inné.

L’article a fait sensation lors de sa première publication, avant sa publication. Une campagne a été lancée pour le faire retirer en partant du principe que cela découragerait les gens de se faire vacciner, que les mécanismes décrits soient vrais ou non.

Finalement, la polémique a conduit à la démission du rédacteur en chef de la revue. Beaucoup ont également tenté de discréditer Seneff, et McCullough a depuis été déchu de ses références médicales.4

Comprendre les G-Quadruplex

Les G-quadruplexes (G4) sont des cibles à l’échelle du génome de la régulation transcriptionnelle et, en tant que telles, une nouvelle cible pour la conception de médicaments. Le « G » dans G4 signifie guanine, donc G4 est la séquence d’ADN de quatre guanines. C’est l’un des quatre nucléotides – le code de base – de l’ADN, et il est connu pour jouer un rôle important dans des maladies telles que les cancers et les troubles neurologiques.5

Comme l’a expliqué Seneff, les prions, lorsqu’ils sont mal repliés, forment des feuillets bêta et se précipitent hors du cytoplasme, provoquant la formation de plaques. Cette plaque est une caractéristique de plusieurs maladies neurodégénératives chez les animaux et les humains, telles que la maladie de la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la tremblante (qui affecte les moutons) et la maladie débilitante chronique chez les cerfs.

« Donc, il y a toutes ces maladies neurodégénératives débilitantes qui proviennent de la protéine prion, et la protéine prion se lie en fait à ses propres G4, qui sont dans son propre ARN », explique Seneff. « Ce faisant, il favorise [la protéine prion] à se replier dans la mauvaise forme… [ce qui] provoque la maladie à prion.

Les [covid jabs] produisent une version de l’ARN messager (ARNm) qui code pour la protéine de pointe. Leur version est enrichie en guanines – elle produit beaucoup plus de G4 que l’ARNm d’origine produit par le virus – c’est donc une forme différente.

Et il y a beaucoup d’ARNm dans le [vaccin COVID]. C’est une grosse dose de cet ARNm qui est enrichi en G4… qui ensuite… amène la cellule à produire la protéine prion. Ainsi, la cellule produit la protéine prion dans le contexte d’une situation avec beaucoup de G4 qui traînent à partir de l’ARNm du vaccin. C’est une situation vraiment dangereuse pour provoquer le mauvais repliement de la protéine prion et provoquer une maladie à prion.

Comment le Vaccin COVID peut induire une maladie auto-immune

Comme l’a expliqué Seneff, l’ARNm du vaccin est acheminé vers votre système lymphatique et votre rate, des centres germinatifs où les anticorps sont produits, et afin de produire les anticorps, ces centres germinatifs libèrent des exosomes. Cela peut aider à expliquer le phénomène de « excrétion », mais cela aide également à expliquer la destruction immunitaire que nous voyons se produire. Senef explique :

« Les exosomes font partie du processus par lequel les cellules communiquent pour induire la production d’anticorps, ce qui est l’objectif du [vaccin COVID]. Le [vaccin] fait un travail fantastique en produisant des niveaux élevés d’anticorps IgG [immunoglobuline], qui sont ceux qui sont associés aux maladies auto-immunes.

Il ne fabrique pas les anticorps muqueux. Il fabrique des IgG, ce qui est en fait beaucoup plus dangereux s’il y a trop d’anticorps. Ils peuvent provoquer des maladies auto-immunes par mimétisme moléculaire, et c’est un autre aspect qui, je pense, est en cours.

C’est pourquoi vous avez ce problème de plaquettes où le nombre de plaquettes tombe à zéro, parce que vous obtenez des anticorps contre les plaquettes par mimétisme moléculaire, ou même parce que la protéine de pointe se lie aux plaquettes. Ils obtiennent des anticorps contre le complexe et vous éliminez les plaquettes.

Certaines personnes souffrent de thrombocytopénie et de VITT [thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin], des conditions qui peuvent mettre la vie en danger. Et il y a un énorme signal de thrombose. Le journal parle de thrombose. Nous avons… sept tableaux pour différents aspects des symptômes du vaccin.

Il y a un tableau sur le foie, il y a un tableau sur la thrombose, il y a un tableau sur le cancer, il y a un tableau sur le nerf vague et toutes les inflammations des nerfs parce que ces exosomes remontent le nerf vague, se dirigent vers le cœur, cerveau et foie.

Ils causent des maladies dans tous ces organes, et vous le voyez très clairement dans les différentes bases de données – 98%, 99% des rapports [d’événements indésirables] en 2021 pour ces conditions provenaient [des] injections COVID et 1% était tous les autres vaccins combinés. »

Mécanisme d’action

Des chercheurs suisses ont récemment rapporté avoir trouvé des niveaux élevés de troponine chez 100% des personnes piquées par COVID, indiquant que tout le monde souffre d’un certain degré de lésions cardiaques, même s’ils sont asymptomatiques.6,7 Seneff explique le mécanisme par lequel le vaccin COVID endommage votre cœur.

« Je pense que tout le problème est la protéine de pointe libérée par les cellules immunitaires dans les centres germinatifs – le système lymphatique et la rate libérant ces exosomes qui voyagent ensuite le long de leurs fibres et atteignent tous ces organes critiques.

La rate a une très bonne connectivité avec le foie, le cœur, le cerveau et l’intestin via le système nerveux, en commençant par le nerf splanchnique puis en se connectant au nerf vague… Donc, ces exosomes migrent le long du nerf vague et ils arrivent à ces organes et sont absorbés par les cellules là-bas. Et partout où ils vont, ils provoquent une inflammation.

La protéine de pointe est très efficace pour provoquer une inflammation. Cela a été démontré dans de multiples études… Cela provoque la migration des cellules immunitaires vers le cœur, et c’est ainsi que vous obtenez la myocardite, cette inflammation du cœur.

Vous obtenez également une inflammation dans les muscles. Je regardais la myosite, qui est une inflammation musculaire, et c’est un autre problème. J’ai été en contact avec plusieurs personnes qui ont subi de graves lésions musculaires à cause de la protéine de pointe, au point même d’être affaiblies à cause de [inflammation dans les] muscles.

Ainsi, non seulement le cœur, mais les muscles squelettiques sont également affectés d’une très mauvaise manière. L’inflammation dans le cerveau endommage également les neurones et provoque des troubles cognitifs.

Donc, je pense que le long COVID est causé par la protéine de pointe atteignant le cerveau. De nombreux articles ont parlé de COVID long, et ils pensent que c’est la protéine de pointe, pas le virus, mais la protéine de pointe elle-même [qui en est la cause] ».

Le rôle des microARN

Une autre pièce du puzzle est liée au rôle des microARN, qui sont intégrés dans les exosomes qui se déplacent vers les tissus. Les microARN ne doivent pas être confondus avec les ARNm. Ce sont deux choses différentes. Les microARN sont de courts morceaux d’ARN, d’environ 22 nucléotides de long. Contrairement aux ARNm, les microARN ne codent pas pour les protéines.

L’ARNm dans les vaccins est conçu pour être extrêmement résistant. Normalement, l’ARNm dure quelques heures, mais l’ARNm dans les piqûres reste en place pour produire des protéines dans les cellules pendant plusieurs mois, au minimum principalement en raison du remplacement du nucléotide uridine par de la pseudouridine.

Parce que l’ARNm est si résistant, les cellules spléniques doivent essayer de faire face à toutes les protéines de pointe qu’elles ne peuvent pas arrêter de fabriquer, et une façon de le faire est de pousser la protéine de pointe sous la forme d’exosomes. Ces exosomes contiennent également des microARN. Des chercheurs indiens ont trouvé deux microARN spécifiques chez les personnes qui ont reçu le vaccin, et ces microARN interfèrent avec la réponse à l’interféron de type 1.

« C’est un sujet important de notre article », déclare Seneff. «Nous parlons de suppression immunitaire innée… en raison de l’effet de ces microARN qui sont emballés avec la protéine de pointe. »

Partout [les exosomes] vont, ils délivrent ces microARN, qui perturbent la capacité des cellules immunitaires à répondre à l’interféron de type 1. Ces microARN ont en effet un rôle de contrôle de très haut niveau dans le processus de régulation de la biologie. Ils contrôlent quels gènes sont exprimés.

Hypothèse pour expliquer la mort subite post-Vaccin

Seneff poursuit en citant la recherche animale de 2005, dans laquelle des souris ont été exposées à un virus qui provoque une myocardite. Ils voulaient voir ce qui se passerait si les souris souffraient de myocardite et recevaient ensuite une injection d’adrénaline. Ainsi, les souris ont été infectées par le virus induisant la myocardite, puis, 120 jours plus tard, elles leur ont injecté de l’adrénaline.

La dose administrée a tué 70 % d’entre eux. Pendant ce temps, les souris témoins qui n’avaient pas de myocardite n’ont subi aucun effet néfaste lorsqu’elles ont été injectées avec la même dose d’adrénaline. Les souris qui sont mortes sont mortes d’une insuffisance cardiaque. Fondamentalement, leurs cœurs étaient trop endommagés pour résister à la montée d’adrénaline. Aujourd’hui, nous constatons un effet similaire chez les athlètes, qui tombent morts en faisant de l’exercice.

En cherchant d’autres articles, Seneff en a trouvé un qui détaillait la réponse de l’interféron de type 1 dans les cellules chromaffines, les cellules qui fabriquent l’adrénaline. L’interféron de type 1 inhibe et réduit leur production d’adrénaline.

La théorie de Seneff est que les vaccins COVID interfèrent avec la capacité de votre corps à répondre à l’interféron de type 1, permettant ainsi la libération d’une trop grande quantité d’adrénaline. Si votre cœur a été endommagé par la protéine de pointe, le résultat pourrait être mortel, comme nous l’avons vu.

« Je pense que cela pourrait être ce qui se passe avec le problème de la mort subite, car nous voyons certainement beaucoup de jeunes mourir soudainement de problèmes cardiaques », dit-elle.

Dans le même temps, les microthrombus (micro-caillots sanguins) sont activés par la protéine de pointe, qui pourrait avoir des effets mortels, et les cellules endothéliales (les cellules qui tapissent vos vaisseaux sanguins) sont également enflammées. Donc, il n’y a pas qu’un seul mécanisme par lequel les vaccins pourraient vous tuer.

La protéine Spike crée des caillots sanguins incroyablement résistants

Selon Seneff, les caillots sanguins sont également liés à l’aspect prion. De nombreuses protéines différentes sont amyloïdogènes et peuvent mal se replier, provoquant leur précipitation, y compris des protéines dans votre sang. Les caillots sanguins sont difficiles à décomposer et lorsque vous y ajoutez des protéines de pointe, ils deviennent encore plus résistants.

Seneff soupçonne que la protéine de pointe se lie à la fibrine, la faisant ensuite se replier d’une manière qui la rend très résistante à la décomposition. La même chose se produit avec les protéines prions. Lorsqu’ils se replient mal, ils créent un gel qui se densifie avec le temps, devenant finalement complètement inaccessible à la base d’eau.

« Cela se précipite comme cette chose qui reste là pour le reste de votre vie », dit Seneff. « Rien ne peut l’atteindre. Les cellules immunitaires ne peuvent pas le décomposer. Il reste juste là. Il ne peut pas être effacé.

C’est pourquoi je recommande de prendre des enzymes fibrinolytiques comme la lumbrokinase (qui est la plus efficace), la serrapeptase et la nattokinase, plusieurs fois par jour une heure avant ou deux heures après un repas, si vous êtes aux prises avec un long COVID, car elles aident à se décomposer la fibrine. Pour fonctionner, vous devez les prendre entre les repas, à jeun, sinon ils agiront simplement comme une enzyme digestive pour décomposer les aliments.

Une autre technique consiste à utiliser un sauna proche infrarouge, qui aidera à lutter contre le mauvais repliement des protéines en encourageant l’autophagie, le processus de nettoyage naturel de votre corps.

Le rôle des anticorps dans la maladie à prions

Les anticorps peuvent également jouer un rôle dans les effets secondaires dévastateurs du vaccin COVID. Nous savons que la protéine prion est régulée à la hausse dans les cellules qui la produisent en situation de stress, et il a été démontré que la protéine de pointe vaccin COVID amène les cellules à produire plus de protéine prion. Une possibilité est que les anticorps dirigés contre une partie particulière de la protéine de pointe finissent par se lier à la protéine prion par mimétisme moléculaire.

Comme l’a expliqué Seneff, les chercheurs ont découvert que si vous produisez des anticorps contre l’extrémité C-terminale de la protéine prion, cela peut provoquer une maladie qui ressemble beaucoup à la maladie à prion mais qui se développe beaucoup plus rapidement.

Il s’avère que les anticorps dirigés contre l’extrémité C-terminale de la protéine prion empêchent la protéine prion d’entrer dans le réticulum endoplasmique (RE), où elle doit aller pour faire son travail. Au lieu de cela, les anticorps maintiennent le prion dans le cytoplasme.

Par la suite, la cellule tombe malade à cause de ces anticorps. Le regretté Luc Montagnier a publié une étude de cas avec 26 personnes qui ont développé des symptômes de maladie à prion dans le premier mois après leur deuxième vaccin. Tous sont morts, beaucoup dans les trois mois suivant leur diagnostic. Tous étaient morts en un an, de ce qui était essentiellement une forme extrêmement agressive de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (l’équivalent humain de la maladie de la vache folle).

Seneff pense que les anticorps contre la protéine de pointe sont à blâmer, car cela ne s’est produit qu’après avoir reçu leur deuxième dose. Des anticorps se sont développés après cette première dose, ce qui a amorcé les cellules. Puis, après la deuxième dose, les cellules ont recommencé à fabriquer des charges de protéines de pointe, auxquelles les anticorps se sont liés.

Ce paquet d’exosomes a ensuite remonté le nerf vague jusqu’au cerveau, où les neurones les ont récupérés. Seneff soupçonne que cela explique le processus de la maladie chez ces 26 patients.

« Cela s’expliquerait complètement par ce modèle d’anticorps de protéine de pointe se liant au domaine C-terminal et empêchant la protéine prion d’entrer dans le RE», dit-elle, «et ensuite, cela provoque la décomposition de [la protéine prion].

Il est décomposé par le protéasome et disparaît. Donc, cela cause un problème de perte de fonction pour la protéine prion dans le neurone à un rythme très accéléré, beaucoup plus rapide que ce qui se passe avec la maladie à prion normale…

Montagnier et son équipe ont identifié un segment de la protéine de pointe qu’ils pensaient avoir des caractéristiques de type prion. Dans ce segment se trouve un morceau qui contient cinq acides aminés, YQRGS.

La protéine prion a [le même] morceau… À l’exception de celui du milieu, les quatre autres [acides aminés] sont tous identiques avec ce morceau près de l’extrémité C-terminale de la protéine prion. Donc, c’est vraiment parfait. C’est un endroit où, si vous obtenez des anticorps contre cela, c’est essentiellement une condamnation à mort. »

Les Vaccins COVID altèrent votre fonction immunitaire

Pour revenir à notre point de départ, il semble que la raison pour laquelle tant de personnes piquées contractent maintenant le COVID et d’autres infections, et en meurent, est que l’interféron de type 1 est supprimé. Cela supprime votre fonction immunitaire, ce qui vous rend plus susceptible de contracter des infections.

Dans l’interview, Seneff examine également comment l’exposition chronique au glyphosate est une condition prédisposant aux mauvais résultats de la COVID-19, car le glyphosate perturbe le système immunitaire. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez écouter l’interview dans son intégralité. Nous examinons également comment la supplémentation en glycine peut aider à déplacer le glyphosate dans votre corps, limitant ainsi son influence néfaste.

Le Dr Joseph Mercola est le fondateur de Mercola.com. Médecin ostéopathe, auteur à succès et récipiendaire de plusieurs prix dans le domaine de la santé naturelle, sa vision principale est de changer le paradigme de la santé moderne en offrant aux gens une ressource précieuse pour les aider à prendre le contrôle de leur santé. Cet article a été initialement publié sur The Epoch Times.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia