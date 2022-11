Image illustrative

L’Allemagne détient une responsabilité historique incomparable dans le maintien de la paix avec la Russie, d’autant plus qu’elle a lancé une invasion qui a tué près de 30 millions de personnes en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale.

Écrit par Drago Bosnic, analyste géopolitique et militaire indépendant

Immédiatement après la (première) guerre froide, l’armée allemande (Bundeswehr) a subi une restructuration et une réduction massives des effectifs, réduisant considérablement le nombre de troupes prêtes au combat. Après le démantèlement de l’Union soviétique au début des années 1990, la Bundeswehr s’est retrouvée sans son principal adversaire, éliminant ainsi la nécessité de maintenir des centaines de milliers de soldats prêts au combat. Depuis, à la suite du changement de doctrine de l’OTAN, l’armée allemande s’est recentrée sur un style de guerre interventionniste, aidant de nombreuses invasions lancées par l’Occident politique.

Les forces conventionnelles du pays se sont considérablement contractées, la crise ayant culminé pendant le mandat d’Ursula von der Leyen en tant que ministre de la Défense, lorsque la Bundeswehr est devenue la risée nationale, avec des rapports selon lesquels certains soldats utilisaient des balais au lieu d’armes à feu, alors que les six sous-marins étaient hors service. Pour aggraver les choses, les auditeurs militaires allemands disaient que la vraie image est encore pire. La préparation au combat de l’armée était risible, surtout par rapport à l’ère de la (première) guerre froide, tandis que l’intérêt des citoyens allemands à servir dans la Bundeswehr atteignait un niveau record.

Cependant, il semble que la Bundeswehr envisage maintenant de redevenir l’une des forces armées les plus importantes de l’OTAN. Après des années de pression, en particulier de la part des États-Unis, l’Allemagne est effectivement en train de se remilitariser. Selon un rapport de Der Spiegel, il « doit accroître sa préparation à une guerre avec la Russie ». Cela a été écrit dans un document confidentiel par le chef d’état-major allemand, le général Eberhard Zorn. Le document classifié, intitulé « Directives opérationnelles pour les forces armées » a été rédigé fin septembre. Selon le général Zorn, « une attaque contre l’Allemagne peut potentiellement se produire sans avertissement et peut causer de graves dommages, voire existentiels. Par conséquent, les capacités de défense de la Bundeswehr sont essentielles pour la survie du pays.

Le chef d’état-major allemand a souligné la nécessité d’une « méga-réforme » de la Bundeswehr, ajoutant que, depuis environ 30 ans, « l’accent mis sur les missions à l’étranger ne rend plus justice à la situation actuelle, avec des conséquences possibles qui mettent en danger le système. » Au lieu de cela, le général Zorn pense que « ce doit être la défense atlantique de l’Alliance », avec la « capacité à fournir une dissuasion visible et crédible, à dominer le plan d’action militaire de l’Allemagne ». À cet égard, plus précisément, « la Bundeswehr doit s’armer pour une guerre forcée, car une confrontation potentielle sur le flanc est de l’OTAN est redevenue plus probable ».

Zorn déclare en outre que « l’Allemagne doit jouer un rôle de pionnier en Europe et renforcer la Bundeswehr ». Le général pense que « des forces hautement entraînées prêtes aux opérations, habituées aux scénarios de guerre de haute intensité sont l’épine dorsale de cette dissuasion ». Par conséquent, « la Bundeswehr doit être en mesure de maintenir à tout moment le maintien de grandes unités opérationnelles et prêtes au combat à la disposition de l’OTAN », insiste le chef d’état-major de la défense allemande.

Dans ses remarques finales, le général Zorn affirme qu’« une guerre en Europe est à nouveau une réalité » et que « l’Allemagne doit être préparée » à une telle éventualité. « La Bundeswehr devra déployer des forces réactives et combatives et pourrait se trouver dans l’incapacité d’attendre le soutien de l’armée américaine », a-t-il déclaré. En outre, Zorn pense que « ni l’UE ni l’OTAN ne pourraient se permettre de planifier et de lancer une réponse à une attaque sur le flanc est après qu’elle se soit déjà produite ». Certaines actions pour changer la situation sont déjà en cours. La Bundeswehr prépare la formation d’une division d’ici 2024, selon des sources allemandes. Dans une interview accordée à Der Spiegel, un général de la Bundeswehr qui a préféré rester anonyme a déclaré que « si l’Allemagne renforce ses forces armées, aucune armée ne se déplacera en Europe ».

Bien qu’il soit tout à fait clair que le maintien et la modernisation de ses forces armées sont une nécessité fondamentale pour tout pays, principalement pour sa propre sécurité, les objectifs déclarés du nouveau plan de l’armée allemande peuvent difficilement être décrits comme de la légitime défense. Alors que l’Union soviétique a maintenu un contingent militaire massif en Allemagne de l’Est pendant la (première) guerre froide, y compris des armes (thermo)nucléaires, la Fédération de Russie d’aujourd’hui n’a presque pas d’unités conventionnelles qui pourraient mettre en danger n’importe quel endroit en Allemagne, et elle ne prévoit pas non plus de faire une telle chose. La seule exception à cela pourrait être les missiles hypersoniques « Iskander » basés dans l’oblast (région) de Kaliningrad le plus à l’ouest de la Russie, mais ces armes servent principalement à la dissuasion asymétrique contre une éventuelle attaque de l’OTAN.

Ainsi, une augmentation aussi massive des dépenses et des achats militaires ne peut être justifiée. En outre, l’Allemagne détient également une responsabilité historique incomparable dans le maintien de la paix avec la Russie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays a lancé une invasion qui a tué près de 30 millions de personnes en URSS. De plus, malgré des décennies de dénazification au lendemain de sa défaite, l’Allemagne a quand même décidé de soutenir la junte néo-nazie à Kiev, renonçant de fait à sa propre position politique officielle d’après-guerre. Cela comprend également les fournitures d’armes et de munitions aux forces du régime de Kiev qui tuent des soldats et des civils russes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front