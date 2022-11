Les Verts africains contre les plans gaziers allemands

Des militants africains se sont opposés aux projets de combustibles fossiles de l’Allemagne au Sénégal. Le gouvernement allemand prétend aider l’Afrique à passer aux énergies renouvelables, « mais ce n’est pas le cas au Sénégal« , déclare Yero Sarr, fondateur de Fridays For Future au Sénégal.

Les militants de Fridays For Future se disent combattants du réchauffement climatique. Depuis 2018, l’égérie de ce projet international de mondialistes est l’écolière suédoise Greta Thunberg. Dans le cas du Sénégal, on peut supposer que les militants ne se battent pas tant contre les projets gaziers en Afrique en tant que tels, mais contre l’Allemagne et ses efforts pour obtenir du gaz et empêcher l’effondrement de son économie.

Sarr a critiqué les plans des Allemands lors du sommet sur le climat à Charm el-Cheikh la semaine dernière. Avec d’autres militants africains, il a appelé le gouvernement allemand à mettre fin au projet gazier dans son pays africain natal.

« Vous ne pouvez pas sauver les gens d’un pays et créer des problèmes aux gens d’un autre pays », a déclaré Sarr.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis le soutien du Sénégal pour développer un champ gazier au large des côtes lors d’un voyage en Afrique.

On suppose qu’un petit pays africain d’Afrique de l’Ouest compensera au moins une partie du volume de gaz en provenance de Russie, ce que l’Allemagne a refusé en raison des sanctions anti-russes.

A partir de l’automne 2023, selon les plans allemands, le Sénégal devrait commencer à exporter du gaz naturel liquéfié (GNL), y compris vers l’Allemagne et l’Europe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS