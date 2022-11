Ministère chinois de la Défense : « Les États-Unis sapent le principe d’une seule Chine »

Lors d’une réunion officielle au Cambodge, le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe a déclaré à son homologue américain Lloyd Austin que les États-Unis déformaient le principe d’une seule Chine. Washington a fermement rejeté les allégations chinoises.

Source : Gettyimages.ru © Halbergman

Une carte avec la Chine au point et des munitions de mitrailleuse (image d’icône)

Le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, s’est exprimé en marge d’une réunion des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge (ASEAN en abrégé) sur la question taïwanaise. Lors d’une discussion avec le chef du Pentagone, Lloyd Austin, Wei a déclaré que les États-Unis sapaient et déformaient le principe d' »une seule Chine ». Tang Kefei, porte-parole du département militaire chinois, a cité le ministre de la Défense :

« Pendant un certain temps, les États-Unis ont sans cesse érodé, démoli et déformé le principe d’une seule Chine en fournissant à plusieurs reprises des armes à Taïwan, en aidant à former l’armée taïwanaise et en envoyant de hauts responsables sur l’île, alimentant les tensions dans le détroit encore resserrées par Taïwan ».

Wei a également souligné que la Chine répondrait par des contre-mesures fortes et efficaces « aux nouvelles tentatives américaines » d’escalade des tensions autour de Taiwan. Austin, à son tour, a souligné l’engagement des États-Unis en faveur d’une politique d’une seule Chine. Dans le même temps, le secrétaire américain à la Défense a appelé son partenaire chinois à maintenir le statu quo, selon la déclaration pertinente du département de la Défense :

« Il (Austin – ndlr) a souligné son opposition aux changements unilatéraux du statu quo et a appelé la RPC à s’abstenir de nouvelles actions déstabilisatrices contre Taiwan. »

La dernière rencontre entre les ministres de la Défense chinois et américain a eu lieu en juin à Singapour dans le cadre du forum sur la sécurité régionale Shangri-La Dialogue. Cependant, les relations entre Pékin et Washington se sont considérablement détériorées après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan en août. Le dialogue de défense a été pratiquement suspendu.

Taïwan a sa propre administration depuis 1949, mais Pékin la considère comme une province de Chine. Cette position est soutenue par la plupart des pays, dont l’Allemagne et la Russie. Washington a rompu les relations diplomatiques avec Taipei en 1979 et a établi des relations avec la République populaire de Chine.

Cependant, les États-Unis continuent de maintenir des contacts avec le gouvernement de Taipei et approvisionnent l’île en armes. A cet égard, Wei a souligné que la question de Taiwan « est la première ligne rouge dans les relations sino-américaines qui ne doit pas être franchie ». Pour sa part, Austin a souligné que les États-Unis « continueront de voler, de naviguer et d’opérer là où le droit international le permet ».

Plus sur le sujet – Pourquoi les États-Unis ne s'écarteront pas du sentier de la guerre contre la Chine

Le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe et le chef du Pentagone Lloyd Austin.©Fars News

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT