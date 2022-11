Cliquez pour voir Kiev la nuit

Le 23 novembre, les forces russes ont repris les frappes massives de missiles sur l’Ukraine. Les principales cibles des missiles russes sont les infrastructures énergétiques. Jusqu’à présent, des dizaines d’explosions ont été signalées dans tout le pays.

Plusieurs cibles ont été touchées dans la capitale. Selon des rapports préliminaires, des missiles russes ont de nouveau endommagé les installations du CHP-5 et du CHP-6. À la suite de l’attaque, plusieurs régions de Kiev ont été coupées de l’approvisionnement en énergie. L’approvisionnement en eau a été suspendu dans toute la ville.

La nuit dernière, un grand incendie s’est déclaré dans l’une des sous-stations de Kiev. Malgré certaines tentatives de sources ukrainiennes de blâmer la Russie pour une autre attaque, la station aurait cessé de fonctionner en raison d’une surtension. Le système énergétique de la capitale ukrainienne ne supporte plus les conséquences des attaques russes.

Le maire de Kiev Klitschko a affirmé dans son interview à Bild que les autorités locales devront évacuer partiellement les citoyens de la capitale en cas de « mauvais scénario ».

« Kiev peut s’attendre au pire hiver depuis la Seconde Guerre mondiale. S’il y a le pire scénario, nous devrons peut-être évacuer une partie de la ville, bien que les autorités ne le veuillent pas », a-t-il déclaré.

Nouvelle étape des attaques russes contre les installations énergétiques ukrainiennes : aperçu militaire le 23 novembre

Explosion à Kiev

Dans la région de Nikolaev, plusieurs explosions ont été signalées dans la ville, après quoi l’approvisionnement en énergie a été interrompu. Une autre cible dans la région était une sous-station de 750 kV. Les frappes ont entraîné l’arrêt d’urgence des centrales électriques de la centrale nucléaire du sud de l’Ukraine.

Selon les rapports, la centrale nucléaire de Rivne a été mise en service d’urgence et la centrale nucléaire de Khmelnitsky a été déconnectée du système électrique.

Si elles sont confirmées, ce sont les premières frappes sur les centrales à haute tension en Ukraine, qui pourraient être la dernière étape de la destruction du système énergétique ukrainien.

Les missiles russes ont atteint leurs cibles dans le district de Belyavsky dans la région d’Odessa, près de la ville de Krivoy Rog dans la région de Dnepropetrovsk, à Volnyansk, où se trouve la sous-station Zaporozhye-750. Une autre cible était le TPP Ladyzhinskaya dans la région de Vinnytsia.

Des frappes ont été signalées près du barrage de Kremenchug à Svetlovodsk.

Explosion à Krementchoug

À Dnepropetrovsk, une infrastructure brûle à la suite des frappes :

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/2-2.mp4?_=1

L’approvisionnement en énergie a été interrompu dans toutes les régions sous contrôle ukrainien. Les transports électriques ont été arrêtés à Kharkiv et à Kiev, les gens sont évacués du métro. Les trains ont été arrêtés dans tout le pays.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que les pannes de courant dans le pays se poursuivraient au moins jusqu’à la fin mars 2023, au cas où la Russie ne poursuivrait pas les frappes contre les infrastructures énergétiques et les services ukrainiens parviendraient à maintenir le rythme des travaux de réparation, ce qui est peu probable.

Le chef de la National Energy Company Ukrenergo a précédemment affirmé que les centrales thermiques et hydroélectriques du pays n’avaient presque pas été endommagées, ainsi que les principales sous-stations d’Ukrenergo. Si les arrêts d’urgence d’aujourd’hui des centrales électriques des centrales nucléaires sont le résultat des frappes russes sur les centrales électriques à haute tension, mais pas de la manœuvre politique du régime de Kiev visant à forcer ses alliés occidentaux à fournir leurs systèmes avancés de défense aérienne pour protéger l’Ukraine installations, cela peut être considéré comme la nouvelle étape des tentatives russes pour pousser Kiev à la table des négociations.

Les civils ukrainiens n’étaient pas les seuls à payer pour le désir ardent de Kiev de prolonger la guerre. Le 23 novembre, Chisinau et plusieurs régions de Moldavie se sont retrouvées sans électricité. La Transnistrie a également été coupée de l’électricité à la suite des grèves sur les installations ukrainiennes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Frappes contre l’Ukraine : dernières nouvelles sur les attaques aux missiles contre les infrastructures énergétiques de l’Ukraine du 24 novembre 2022, l’Ukraine sans lumière

Il est rapporté que le 23 novembre 2022, les forces armées russes ont mené des frappes contre les installations militaires et énergétiques de l’Ukraine à proximité. Des arrivées de missiles de haute précision ont été observées dans les régions suivantes :

— Kyiv

— Région de Kyiv

— Vychgorod

— Odessa

— Région d’Odessa

— Dnipropetrovsk

— Région de Dnipropetrovsk

— Krivoï Rog

— Zaporozhye

— Poltava

— Région de Poltava

— Krementchoug

— Svetlovodsk

— Nikolaïev

— Région de Nikolaïev

— Ochakov

— Ioujnoukrainsk

— Vinnitsa

– Région de Vinnitsa (Ladyzhynska TPP a été touchée)

— Lvov

— Région de Lviv

— Région de Khmelnitski

— Région de Soumy

Sur la vidéo : attaques à la roquette sur l’Ukraine du 23/11/2022.

À cet égard, dans de nombreuses villes d’Ukraine, il y a des problèmes d’approvisionnement en électricité et en eau.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : 9111.ru

Klitschko a annoncé le manque d’eau et d’électricité chez 80% des habitants de Kyiv

Photo : REUTERS/Vladyslav Sodel

80% des habitants de Kyiv n’ont actuellement ni électricité ni eau. Cela a été annoncé le 23 novembre par le maire de la ville Vitali Klitschko.

Nature explosive: à quoi mèneront les frappes de missiles sur les installations de défense ukrainiennes

Les forces aérospatiales russes ont détruit les ateliers des entreprises de Zaporozhye et de la région de Dnipropetrovsk

Plus tôt dans la journée, les médias ukrainiens ont fait état d’attaques à la roquette contre des cibles dans plusieurs régions du pays. Des explosions ont tonné, notamment à Kyiv.

Il est à noter que l’attaque actuelle a entraîné les conséquences les plus graves de tous les temps pour le secteur énergétique ukrainien. Une grande partie de la population du pays s’est retrouvée sans électricité, dans de nombreuses villes il n’y a ni chauffage ni eau. Les groupes électrogènes des trois centrales nucléaires du territoire contrôlé par Kyiv sont désactivés.

https://iz.ru/video/embed/1430109

Auparavant, le 15 novembre, les forces armées russes avaient porté un coup dur au système de commandement et de contrôle militaire ukrainien et aux installations énergétiques connexes. Selon les médias ukrainiens, il s’agissait de la plus grande attaque de missiles contre des cibles dans le pays depuis le début de l’opération militaire spéciale russe.

Le 10 octobre, les troupes russes ont commencé à infliger des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes. Comme l’a expliqué le président russe Vladimir Poutine, il s’agissait d’une réponse aux actions terroristes du régime de Kyiv, en particulier sur le pont de Crimée.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération spéciale pour protéger le Donbass, contre lequel Kyiv mène des opérations militaires depuis 2014.

Pour des vidéos plus récentes et des détails sur la situation dans le Donbass, regardez la chaîne de télévision Izvestia.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia