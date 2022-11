Décédé subitement

Pourquoi ne les croyons-nous jamais ? Pendant des siècles, l’élite mondiale a diffusé ses intentions de dépeupler le monde – au point même de les graver dans la pierre. Et pourtant… nous semblons ne jamais les croire.

Le réseau Stew Peters est fier de présenter DIED SUDDENLY, des cinéastes primés Matthew Skow et Nicholas Stumphauzer.

Ils sont les esprits derrière WATCH THE WATER et CES PETITS, et ont maintenant une présentation accablante sur la vérité sur le plus grand génocide de masse en cours dans l’histoire humaine.

Ce documentaire a été rendu possible par Goldco.