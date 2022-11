Rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie sur l’avancement de l’opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine (23 novembre 2022)

Les Forces armées de la Fédération de Russie continuent de mener une opération militaire spéciale.

Dans la direction de Donetsk, des unités de troupes russes ont poursuivi leurs opérations offensives.

Au cours de la journée, plus de 60 militaires ukrainiens et cinq véhicules blindés de combat des Forces armées ukrainiennes ont été détruits dans cette direction.

Dans la direction sud-Donetsk, des tirs d’artillerie et des actions décisives des troupes russes ont repoussé une attaque des forces armées ukrainiennes avec des forces jusqu’à un groupe tactique de compagnie en direction de la colonie de Pavlovka. De plus, à la suite d’un raid de tir préventif, les réserves ennemies quittant la colonie d’Ugledar ont été vaincues.

Un groupe de sabotage et de reconnaissance des Forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Novodarovka, dans la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 40 militaires ukrainiens tués et blessés, trois véhicules blindés, MT-LB et quatre camionnettes.

Dans la direction de Kupyansk, une tentative d’une compagnie d’infanterie motorisée des Forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Novoselovskoe de la République populaire de Lougansk a été contrecarrée par des tirs d’artillerie et des frappes de lourds systèmes de lance-flammes.

À la suite des tirs d’artillerie russe dans cette direction, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules et un mortier ont été détruits.

Dans la direction Krasno-Limansky, une tentative de faire avancer un groupe tactique de compagnie des Forces armées ukrainiennes pour attaquer en direction de la colonie de Chervonopopovka de la République populaire de Louhansk a été contrecarrée par une défaite par incendie préventive.

Jusqu’à 20 militaires ukrainiens, trois équipages de mortiers et deux voitures ont été détruits.

Carte mise à jour des hostilités en Ukraine avec les villes et villages du Donbass : avancement des troupes des Forces armées de la FR aujourd’hui, 24 novembre 2022

Pertes de l’Ukraine aujourd’hui: 24 novembre 2022, combien de militaires ukrainiens ont été détruits au cours de la dernière journée, données du ministère de la Défense de la FR

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, dans son dernier briefing, fait état de la destruction de 150 militaires ukrainiens dans les quatre directions du front.

Ainsi, en direction de Donetsk, lors de l’offensive en cours au cours de la journée écoulée, les forces armées russes ont pu éliminer plus de 60 militants ukrainiens et cinq véhicules blindés des troupes ukrainiennes, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : 9111.ru