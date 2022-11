TRAITÉ PANDÉMIQUE DE L’OMS RENDRA ESCLAVE LES NATIONS S’IL N’EST PAS ARRÊTÉ

ALERTE ROUGE : Le nouveau traité pandémique de l’OMS en phase finale, annulerait la constitution et déchaînerait la dictature médicale, prévient le Dr. François Boyle

v Aujourd’hui, nous vous proposons une interview vraiment choquante et une histoire critique sur la nouvelle Convention de l’OMS sur la pandémie, écrite spécifiquement pour passer outre la Constitution et toutes les lois nationales de chaque nation, dans le monde entier. Comment le savons nous? Parce que l’expert en traités Dr. Francis Boyle a étudié le texte du traité proposé et explique tout dans l’interview dure d’aujourd’hui (voir ci-dessous). Il est l’auteur de la loi antiterroriste sur les armes biologiques de 1989 et un expert en lecture et rédaction de traités. Et aujourd’hui, il lance son avertissement le plus sévère à ce jour, écrit Mike Adams .

Dr. Boyle est l’auteur d’un livre récent intitulé « Résister à la tyrannie médicale », et dans l’interview d’aujourd’hui, il avertit ouvertement que ce nouveau traité de l’OMS – surnommé «WHO CA +» – est conçu pour déclencher une dictature médicale mondiale qui détruira vos médecins locaux. annuler les hôpitaux et les cliniques et les forcer à suivre les directives de l’OMS sur des choses comme les masques, les quarantaines, la distanciation sociale et les blocages économiques.

Lisez le traité lui-même sur ce lien de Keionline.org :

https://www.keionline.org/wp-content/uploads/ADVANCE_for_16_November_A_INB3_3_E.pdf

Si ce lien disparaît, nous aurons une sauvegarde sur les serveurs de NN :

https://www.naturalnews.com/Files/ADVANCE_for_16_November_A_INB3_3_E.pdf

Essentiellement, le nouveau traité de l’OMS sur la pandémie transforme le monde entier en un État policier médical à la chinoise , où les nations souveraines, les États et les individus eux-mêmes n’ont aucun droit reconnu à la liberté de la santé.

Autrement dit, si Biden signe ce traité, ce que la Chine a fait à son propre peuple pendant les blocages du COVID arrivera bientôt en Amérique.

Joe Biden aurait l’intention de signer ce traité dès que possible, une fois la langue finale finalisée. Et à partir de ce jour, les gouvernements du monde entier n’auront qu’à lâcher leurs propres armes biologiques sur leur propre peuple pour mettre en vigueur les dispositions de ce traité. Dr. Boyle m’a spécifiquement dit dans l’interview que les gouvernements commettent des « crimes au niveau de Nuremberg contre des civils» et que ce nouveau traité de l’OMS donne aux gouvernements génocidaires les «dents» dont ils ont besoin pour enfermer, emprisonner ou déporter leurs propres populations.

Dr. Boyle appelle à un avertissement mondial et à ce que cette interview soit largement partagée pour aider à tirer la sonnette d’alarme.

Vous avez notre permission de republier l’interview ci-dessous. Veuillez donner crédit au Dr. Boyle et moi-même sur Brighteon.com.

Tout est question de pouvoir et de contrôle, de profit pour Big Pharma et de confier à l’OMS dirigée par les communistes la responsabilité des mesures de santé locales

L’article de James Roguski sur la sous-pile se penche sur le « Conceptual Zero Draft » de la Convention de l’OMS sur la pandémie et met en garde contre ce qu’il dit. Il partage un aperçu intitulé « Dix choses que tout le monde devrait savoir sur la proposition de convention pandémique ». Cette vue d’ensemble avertit que la Convention pandémique de l’OMS ne parle jamais de « naturel » , de « vitamines » ou d ‘ « herbes » , mais accorde une grande importance aux médicaments et aux vaccins obligatoires de Big Pharma.

Pire encore, la Convention de l’OMS sur la pandémie appelle à la censure mondiale contre quiconque n’est pas d’accord avec l’OMS, permettant à l’OMS de dicter quelles voix ou organisations doivent être retirées des plateformes technologiques. En substance, cela fait de l’OMS le « ministère de la vérité ».

Voici une image résumant ce qui se trouve dans le texte du traité de l’OMS (jusqu’à présent) :

Regardez l’interview du Dr. Francis Boyle ici – et republiez-le partout

Voici l’intégralité de l’interview du Dr. Francis Boyle, enregistré hier. Il venait de terminer l’étude de la Convention de l’OMS CA+ sur la pandémie, et c’est la première conversation publique qu’il a eue à ce sujet.

Dr. Boyle est l’auteur de Resisting Medical Tyranny – Why the Covid-19 Mandates are Criminal . Dans cette interview, il lance un terrible avertissement sur ce qui attend l’humanité si nous n’arrêtons pas ce génocide et cette tyrannie médicale mondialiste.

– Dr. Francis Boyle avertit que les laboratoires d’armes biologiques dirigés par le DoD créent davantage d’agents pathogènes.

– De nouvelles informations qui prolongent les conclusions de son récent livre « Resisting Medical Tyranny ».

– Un avertissement sur les «crimes contre les civils au niveau de Nuremberg».

– Pourquoi le DoD continue de mener des programmes illégaux d’armes biologiques en Ukraine.

– Comment les gouvernements du monde entier lâchent des armes biologiques sur leurs propres populations civiles.

– Le désir de l’OMS d’être le dictateur mondial et de régner sur toute l’humanité.

– Comment le traité a été spécifiquement écrit pour outrepasser la souveraineté nationale.

– Comment des « urgences » sanitaires peuvent être créées pour asservir l’humanité.

– La vérité sur la variole du singe, qui était une arme biologique créée en laboratoire.

– Pourquoi le Dr. Boyle a été interdit par les médias grand public et censuré pendant deux décennies.

https://www.brighteon.com/embed/3420c36d-61eb-4343-96f5-b1f8e1949797

Copyright © 2022 traduction par Frontnieuws. L’autorisation de réimprimer en tout ou en partie est accordée avec plaisir, à condition que le crédit complet et le lien direct soient donnés.

Source: FRONTNIEUWS