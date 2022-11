https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Wagner.mp4?_=1

Des sources ukrainiennes ont partagé une vidéo du drone ukrainien. Il montrerait le commandant du groupe de combattants Wagner qui a l’indicatif d’appel Chardash. Après avoir été grièvement blessé au combat, le combattant a tiré une balle dans sa blessure afin de ne pas être capturé par les nazis ukrainiens.

Même après la mort du combattant russe, de méchants Ukrainiens ont largué des bombes sur le corps depuis leur UAV.

Il est interdit aux combattants de Wagner de se rendre à l’ennemi pendant la bataille. Le haut niveau de compétences militaires ainsi que l’unité et le dévouement des combattants wagnériens sont le principal secret de leurs victoires sur les champs de bataille.

Au cours des opérations militaires en cours en Ukraine, les combattants Wagner ainsi que les militaires des unités russes, RPD et RPL ont fait preuve de bravoure en défendant l’honneur de l’armée russe, sont morts en héros sur les champs de bataille. Non seulement certains des PMC de Wagner, mais aussi des militaires ordinaires se sont suicidés pour ne pas être capturés par l’ennemi.

https://s3.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/a.mp4?_=2

Une autre vidéo a été partagée plus tôt par les nazis ukrainiens qui ont filmé des soldats russes capturés, affirmant que tous les prisonniers de guerre devraient être tués. La vidéo visait à montrer le prétendu succès des Ukrainiens mais est devenue un autre témoignage de la bravoure des militaires russes. Un soldat russe blessé s’est fait exploser avec une grenade, mais les nazis ukrainiens, horrifiés, ont continué à tirer sur l’homme déjà mort.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

