En vidéo : des drones russes Lancet ciblent des équipements militaires ukrainiens sur le front de Kherson

La région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

L’armée russe continue de cibler l’équipement militaire des Forces armées ukrainiennes (FAU) sur le front de Kherson avec des munitions flottantes Lancet.

Le 25 novembre, des sources russes ont publié une vidéo documentant deux frappes récentes du Lancet sur le front. La première frappe a ciblé ce qui semble être une station de communication, tandis que la seconde a touché un obusier de fabrication soviétique D-20 de 152 mm. Les deux frappes ont été menées par la 76th Guards Air Assault Division des troupes aéroportées russes.

La munition vagabondes Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern.

Deux versions de la munition vagabonde sont disponibles, l’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52. Les deux versions sont équipées d’un système électeur optique pour détecter, suivre et verrouiller les cibles statiques et mobiles.

L’Izdeliye-52 est la version de base du Lancet avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes, tandis que l’Izdeliye-51 est une version améliorée qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées. Cette version a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Au cours des derniers mois, l’armée russe a étendu l’utilisation du Lancet et d’autres types de munitions vagabondes, comme le KUB-BLA du groupe ZALA Aero et les Geranium-1 et 2 qui seraient des copies des Shahed-131 et 136 iraniens. , dans le cadre de l’opération spéciale en cours en Ukraine. En conséquence, les FAU a subi de lourdes pertes humaines et matérielles.

Même après avoir reçu plusieurs systèmes de défense aérienne et de guerre électronique des États-Unis et d’autres États de l’OTAN, l’Ukraine lutte toujours pour contrer la menace des munitions russes qui traînent.

La guerre d’Ukraine est une campagne de promotion des ventes pour Lockheed et d’autres sous-traitants de la « défense » américaine

Écrit par Eric Zuesse

Le 3 décembre 2021, il y a un an, les actions de Lockheed Martin coûtaient 333,81 $. Le 23 novembre 2022, ils coûtaient 481,07 $. C’est un gain de 44% au cours de cette période d’un an.

4 027,26 $ est le S&P le 23 novembre 2022, et il était 4 701,46 $ le 24 novembre 2021. C’est une baisse de 14 % au cours de cette période d’un an.

Un dollar investi dans le S&P est devenu 0,86 $, mais dans Lockheed est devenu 1,44 $, soit 68 % de plus que la performance moyenne du marché S&P.

C’est l’avantage de détenir une participation majoritaire dans une méga-société dont le marché est le gouvernement dans lequel vous avez acheté une participation majoritaire (par des dons politiques et des lobbyistes), par rapport à non.

Et vous y verrez que bien que le cours de l’action de Lockheed ait grimpé en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la hausse de son cours de l’action a en fait commencé le 3 décembre 2021. C’est peut-être à ce moment-là que les initiés du gouvernement américain ont obtenu leurs premières indications claires, que le gouvernement américain allait forcer la Russie à envahir l’Ukraine afin d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’OTAN afin que les États-Unis placent leurs missiles à seulement 317 miles du Kremlin.

Voici tous les titres d’actualité du site du New York Times du 3 décembre 2021, tous les 45, et voici les 3 de ceux qui traitent de la défense nationale ou des relations internationales :

« Shell se retire d’un gisement de pétrole au Royaume-Uni ciblé par des militants pour le climat » « Sans ressources, sans autorité ni pays, l’ambassadeur afghan continue » « Pourquoi Peng Shuai a effrayé les dirigeants chinois »

AUCUN n’a à voir avec la défense nationale ou les relations internationales, mais 100% des reportages sont plutôt des articles d’affaires intérieures, même ceux sur le réchauffement climatique et sur l’ancien ambassadeur afghan et sur la star chinoise du tennis. Ce fait (0 sur 45 étant la « défense » ou les relations internationales) illustre le fait que si quelqu’un s’intéresse à la guerre ou à d’autres sujets de relations internationales, ce n’est PAS le grand public. Qui cela pourrait-il être, alors ? C’est peut-être le type de personnes qui contrôlent des entreprises telles que Lockheed et d’autres sous-traitants de la «défense» – des entreprises qui ne vendent qu’au gouvernement américain et à ses gouvernements alliés (ou vassaux) comme l’OTAN, et donc ces entreprises doivent contrôler leur propre gouvernement afin de contrôler leurs volumes de ventes et leurs bénéfices – ce qu’ils font manifestement (le gouvernement américain est bipartite néoconservateur – pro-augmentation de l’empire américain).

Voici tous les articles d’actualité sur le site du New York Times du 23 novembre 2022, et voici les 8 articles de relations internationales qui s’y trouvent :

« Le Mexique sera-t-il le prochain Venezuela ? » « L’Ukraine se bat pour une péninsule qui pourrait s’avérer cruciale pour la prochaine phase de la guerre » « Les missiles pour la Pologne soulèvent des questions sur la position de l’OTAN dans la guerre en Ukraine » « L’Ukraine a perquisitionné un lieu saint au milieu des soupçons d’une église orthodoxe liée à Moscou » « Buffé par les malheurs économiques, le Royaume-Uni commence à envisager le Brexit avec » Bregret » » « Même l’équipe saoudienne est stupéfaite après sa victoire sur l’Argentine » « L’Angleterre a eu un match, mais ses fans ont d’abord eu une quête. Pour la bière. « La France a battu l’Australie de manière décisive, clôturant une journée folle à la Coupe du monde »

Cinq d’entre eux concernent les relations internationales et la défense nationale. Tout à coup, après que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022 parce que l’Amérique a rejeté le 7 janvier 2022 la demande de la Russie le 17 décembre 2021 « Article 6 : Tous les États membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord s’engagent à s’abstenir de tout nouvel élargissement de l’OTAN, y compris l’adhésion de l’Ukraine ainsi que d’autres États », le public américain se soucie au moins un peu des relations internationales et de la défense nationale.

Mais : l’Ukraine est-elle en fait pour défendre l’Amérique ? Bien sûr, ce n’est pas le cas, mais il s’agit en grande partie de la défense nationale de la Russie, car elle a la frontière la plus proche de Moscou de tous les pays, à seulement environ 300 miles du Kremlin. Bien que maintenir l’Ukraine hors de l’OTAN soit un impératif de défense nationale pour la Russie, ce n’est pas du tout un problème de défense nationale pour l’Amérique. C’est purement une question néoconservatrice pour l’Amérique. C’est une question de milliardaires américains et alliés, PAS authentiquement de «défendre» les États-Unis. C’est plutôt actuellement la campagne de marketing la plus efficace pour les milliardaires qui contrôlent Lockheed Martin et son gouvernement, le gouvernement américain. Et C’EST la raison pour laquelle AUCUN milliardaire – pas un seul d’entre eux aux États-Unis ou au Royaume-Uni – ne défend et ne fait de dons aux écrivains et aux organisations anti-néoconservateurs : anti-impérialistes. Pas un seul d’entre eux ne l’est et ne le fait. Ils sont investis dans la guerre, contre leurs « concurrents » (les pays qu’ils ne contrôlent PAS encore, et qu’ils sont donc obsédés par le « changement de régime »).

Le nouveau livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL : Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, raconte comment l’Amérique a conquis le monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

