Rencontrez Psiphon, outil de la CIA pour inciter les protestations mondiales

Depuis que des émeutes soutenues par l’étranger ont éclaté en Iran à la mi-septembre, les médias occidentaux ont fréquemment attiré l’attention sur le rôle de Psiphon, une application gratuite et open source pour smartphone et un programme informatique qui permet aux utilisateurs de contourner les restrictions sur les sites Web et les ressources en ligne. en aidant les fauteurs de troubles à organiser et à coordonner leurs activités, et à envoyer et recevoir des messages vers et depuis le monde extérieur.

Méfiez-vous de l’outil technique Psiphon CIA pour aider à alimenter les manifestations mondiales

Dans le processus, Psiphon a reçu des quantités incalculables de publicités gratuites très influentes, et certains Iraniens – ainsi que des résidents d’Asie occidentale plus largement – ​​auront sans aucun doute été encouragés à télécharger le logiciel.

Cependant, pas une seule source grand public n’a jusqu’à présent reconnu les origines spectrales de Psiphon, sans parler des objectifs malveillants qu’il sert et des objectifs sinistres auxquels il peut être assigné par ses sponsors dans la communauté du renseignement américain.

Psiphon a été lancé en 2009. Évidemment destiné à soutenir les éléments antigouvernementaux dans les pays que l’entreprise considère comme des « ennemis d’Internet », la ressource utilise une combinaison de technologies de communication sécurisée et d’obscurcissement, notamment des VPN, des proxys Web et des protocoles shell sécurisés (SSH), qui permet aux utilisateurs de configurer efficacement leurs propres serveurs privés que leur propre gouvernement ne peut pas surveiller.

Au cours de la vie de Psiphon, il a été financé et distribué par une variété d’organisations adjacentes à des fantômes.

Par exemple, il a été promu pendant plusieurs années par ASL19, qui a été fondée par un expatrié iranien Ali Bangi en 2013 pour capitaliser sur les vastes financements américains destinés aux initiatives de « liberté sur Internet » à la suite du printemps arabe.

Une enquête du New York Times de juin 2011 sur la campagne de Washington pour la « liberté d’Internet » a conclu que toutes ces tentatives servent à « déployer des systèmes « fantômes » d’Internet et de téléphonie mobile que les dissidents peuvent utiliser pour communiquer hors de portée des gouvernements dans des pays comme l’Iran, la Syrie et la Libye. »

La proximité de Bangi avec le gouvernement américain a été clairement établie lorsqu’en 2016, il a assisté à la célébration annuelle de Norouz à la Maison Blanche, invariablement une fête de sortie pour les militants d’élite du «changement de régime» parrainés par l’État.

Ces apparitions de haut niveau, ainsi que son statut de membre permanent des conférences technologiques et des événements sur les droits numériques, ont consolidé sa place en tant que figure de « rock star » au sein de la communauté de la diaspora iranienne.

Bangi a néanmoins été contraint de démissionner de l’ASL19 en 2018, après s’être retrouvé devant un tribunal au Canada pour agression sexuelle et emprisonnement forcé.

Un profil qui en a résulté dans le magazine de l’industrie technologique The Verge a allégué qu’il avait favorisé une culture généralisée de consommation de drogue, de sexisme, de harcèlement et d’intimidation au sein de l’organisation, les employées étant une cible particulière de sa colère. À plusieurs reprises, il s’est montré agressif et même violent envers le personnel.

Avec Bangi et ASL19 hors de vue, en 2019, Psiphon a commencé à recevoir des millions de l’Open Technology Fund, créé sept ans plus tôt par Radio Free Asia (RFA), qui à son tour a été fondé par la Central Intelligence Agency (CIA) américaine en 1948 après avoir été officiellement autorisé à s’engager dans des « opérations noires », y compris la propagande, la guerre économique, le sabotage, la subversion et « l’assistance aux mouvements de résistance clandestins ».

En 2007, le site Web de la CIA a classé RFA et d’autres initiatives de «guerre psychologique» telles que Radio Free Europe et Voice of America parmi «les campagnes d’action secrètes les plus longues et les plus réussies» jamais organisées.

Aujourd’hui, RFA est un atout de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, qui est financée par le Congrès américain à hauteur de centaines de millions de dollars chaque année. Son PDG a reconnu que les priorités de l’organisation « reflètent les intérêts de sécurité nationale des États-Unis ».

L’OTF était l’une des nombreuses initiatives qui ont découlé de la poussée de « liberté sur Internet » susmentionnée de Washington.

Les individus intimement impliqués dans la réalisation de ce désir ne se font aucune illusion quant à la véritable raison d’être qu’ils servent. En février 2015, Jillian York, membre du conseil consultatif de la FTO, a déclaré qu’elle croyait « fondamentalement » que la « liberté sur Internet » était « au cœur d’un programme de changement de régime ».

L’OTF, qui est l’idée originale d’une plate-forme de « guerre psychologique » créée par les services de renseignement américains, éclaire un objectif clé de Psiphon : s’assurer que les citoyens des pays dans le collimateur des « efforts de changement de régime » menés par les États-Unis peuvent continuer à accéder à la propagande des États occidentaux.

Une fiche d’information de novembre 2019 de l’Agence américaine pour les médias mondiaux sur les « outils pris en charge par l’OTF » attribue la première place à Psiphon.

« L’OTF fournit aux réseaux USAGM une assistance pour protéger leur contenu en ligne et s’assurer qu’il résiste à la censure. Par exemple, lorsque les sites d’information de l’USAGM ont été brusquement bloqués au Pakistan, l’OTF a créé des sites miroirs pour s’assurer que le contenu de l’USAGM restait disponible pour les publics clés… L’OTF fournit un soutien d’urgence aux médias indépendants et aux journalistes confrontés à des attaques numériques pour se remettre en ligne et atténuer les attaques futures », il est dit.

Un rapport de la FTO de mai 2020 sur les « faits saillants et les défis » de l’année à ce jour note également que le « fournisseur d’outils de contournement vétéran » Psiphon garantit que le contenu publié par l’USAGM – qui comprend Voice of America Farsi – peut atteindre le public dans les pays où il est interdit.

De même, une section dédiée du site Web de la BBC, suite à l’interdiction du radiodiffuseur d’État britannique en Russie, a proposé en mars un guide explicatif sur la façon dont les résidents locaux peuvent télécharger l’application via Android, Apple et Windows.

Si les utilisateurs « ont du mal » à accéder à Psiphon via les magasins d’applications établis, ils sont invités à envoyer un message vide à une adresse e-mail répertoriée pour recevoir « un lien de téléchargement direct et sécurisé ».

En Iran, une telle utilité est sans aucun doute également inestimable étant donné que des médias hostiles tels que la BBC et RFA brossent un tableau totalement unilatéral des troubles en cours, présentant les actions violentes et incendiaires des éléments antigouvernementaux comme pacifiques, tout en ignorant totalement des manifestations populaires pro-gouvernementales beaucoup plus importantes.

Une autre force fondamentale de Psiphon du point de vue de la puissance occidentale est qu’il canalise toutes les données des utilisateurs vers et via des serveurs centralisés appartenant à l’entreprise elle-même.

Alors que les activités des individus sur le réseau peuvent être protégées des regards indiscrets de leur propre gouvernement, Psiphon peut suivre les sites qu’ils visitent et leurs communications en temps réel.

Cela permet aux acteurs étrangers de garder un œil attentif sur les manifestants et les mouvements de protestation, et de réagir en conséquence.

L’ingérence de Psiphon en Iran est désormais connue depuis longtemps. En 2013, la société a publié un blog saluant « l’impact particulièrement important » qu’elle avait eu dans le pays, « coïncidant avec leur élection présidentielle (iranienne) ».

Tout en reconnaissant que Téhéran avait « toujours été un grand défi pour nous », Psiphon s’est vanté que son logiciel « restait disponible » de manière constante pendant cette période, malgré des efforts répétés pour « réduire considérablement » le fonctionnement.

Le fait qu’aucun de ces arrière-plans n’ait émergé dans l’un des morceaux de bouffées grand public sur Psiphon est choquant, mais pas surprenant.

Après tout, les médias occidentaux devraient bénéficier matériellement d’un racket de protection dirigé par les États-Unis qui projette leur agitprop à d’innombrables millions de personnes en secret.

Et en devenant activement complices d’une opération américaine de « changement de régime », les journalistes grand public sont tous moins susceptibles de reconnaître la réalité de ce qui se passe à Téhéran, pourquoi et qui bénéficiera matériellement de l’éviction du gouvernement. Cela, cependant, est un rêve farfelu des puissances occidentales.

Kit Klarenberg est un journaliste d’investigation et contributeur de MintPresss News qui explore le rôle des services de renseignement dans l’élaboration de la politique et des perceptions. Son travail a déjà été publié dans The Cradle, Declassified UK, Electronic Intifada, Grayzone et ShadowProof. Cet article a été initialement publié sur PressTV.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia