L’UE souffre alors que les Américains profitent de la guerre en Ukraine: hauts responsables

Des missiles antichars Javelin sont exposés sur la chaîne de montage alors que le président américain Joe Biden visite une usine d’armes Lockheed Martin à Troy, Alabama, États-Unis, le 3 mai 2022. (Photo de Reuters)

Les États-Unis ont tiré d’énormes profits du conflit ukrainien tandis que leurs alliés européens sont laissés pour compte.

Vendredi, RT a cité un article de Politico d’un jour plus tôt rapportant que certains hauts responsables de l’UE étaient frustrés par les Américains profitant de la guerre alors que les Européens étaient aux prises avec des difficultés économiques en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Un haut responsable de l’UE interrogé par le média a déclaré que les États-Unis étaient le pays qui profitait le plus du conflit parce qu' »ils vendent plus de gaz et à des prix plus élevés, et parce qu’ils vendent plus d’armes ».

Entre-temps, les sanctions imposées par les États-Unis à la Russie pour son opération militaire en Ukraine ont provoqué des perturbations majeures dans les livraisons de gaz à l’Europe, et les pays de l’UE comptent désormais sur les entreprises américaines pour fournir du gaz pendant les mois froids d’hiver, qu’ils vendent à des prix beaucoup plus élevés que les Russes, ce qui entraîne une augmentation drastique du coût de la vie et une forte inflation dans l’UE.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a noté la semaine dernière qu’en essayant d’isoler Moscou sur le conflit ukrainien, l’UE ne fait « qu’imposer des coûts aux pays de l’UE et à leurs citoyens, qui sont obligés de payer de leur poche les erreurs stratégiques de leurs politiciens. »

Le président français Emmanuel Macron est même allé jusqu’à qualifier de « pas amicale » la pratique des énergéticiens américains à une époque éprouvante.

Interrogé sur les Américains qui profitaient du conflit Ukraine-Russie, le président américain Joe Biden a répondu en disant qu’il n’était « pas au courant » de l’affaire.

La loi américaine sur la réduction de l’inflation, un programme incitatif qui offre d’énormes subventions et allégements fiscaux aux entreprises vertes, est une autre pomme de discorde entre les Américains et les Européens. Bruxelles craint que cela ne soit potentiellement ruineux pour l’économie du bloc européen, car cela pourrait donner aux constructeurs américains de véhicules électriques un avantage sur leurs homologues européens sur le marché lucratif des États-Unis.

« Nous sommes vraiment à un tournant historique », a déclaré un responsable de l’UE à Politico, insistant sur le fait que « l’Amérique doit se rendre compte que l’opinion publique évolue dans de nombreux pays de l’UE », a-t-il ajouté.

Entre-temps, l’armée américaine a signé d’énormes contrats avec des fabricants d’armes, les poussant à accélérer leur production d’armes.

Le secrétaire adjoint de l’armée pour l’acquisition, la logistique et la technologie du département américain de la Défense, Doug Bush, a déclaré lundi qu’après avoir livré quelque 18 milliards de dollars d’armes à Kiev depuis février, Washington s’efforce de réapprovisionner ses propres arsenaux vidés.

En plus des 18 milliards de dollars d’armes à l’Ukraine, le Pentagone a également dépensé plus de 2,6 milliards de dollars entre mai et octobre pour reconstituer les principaux stocks d’armes, selon des données récentes sur les contrats.

Le chef des acquisitions de l’armée américaine a déclaré que pour accélérer sa procédure d’acquisition pour reconstituer ses entrepôts vidés, ce qui pourrait prendre des années, l’armée employait des méthodes de passation de marchés plus rapides qui ont été adoptées lors de la pandémie de Covid-19.

En attendant, alors que la guerre se prolonge dans l’est de l’Ukraine, les sombres perspectives économiques continuent de déclencher des protestations dans toute l’Europe.

L’UE a été témoin de grèves et de manifestations dans plusieurs pays, alors que les manifestants organisent des débrayages et descendent dans la rue pour exiger des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail pour faire face à la situation économique désastreuse causée par la flambée des prix de l’énergie et la forte inflation.

Les experts établissent un lien entre la flambée du coût de la vie en Europe et la guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19, entre autres facteurs, notamment les erreurs politiques des politiciens européens.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV