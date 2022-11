Ministère de la Défense : les forces armées russes ont détruit du matériel et une centaine de mercenaires étrangers en RPD

MOSCOU, 27 novembre – RIA Novosti. L’armée russe a détruit une centaine de mercenaires étrangers sur le territoire de la RPD qui ont combattu aux côtés des Forces armées ukrainiennes, a indiqué le ministère de la Défense.

« Jusqu’à 100 mercenaires étrangers et six unités de véhicules blindés ont été détruits à la suite d’une frappe d’armes de haute précision des Forces aérospatiales russes aux points de déploiement temporaire de militants de la soi-disant « légion étrangère » près du village de Chasov Yar dans la République populaire de Donetsk », indique le rapport.

Le département militaire a également évoqué les hostilités dans différents secteurs du front. Ainsi, dans la direction de Kupyansk, l’artillerie russe a empêché une attaque ennemie près du village de Novoselovskoye dans la RPL. Cela a détruit jusqu’à 30 militaires ukrainiens et deux camionnettes.

Dans la direction de Krasnolimansky, les forces armées ukrainiennes ont tenté d’attaquer dans la région de Kolomyychikha et Ploschanka. Les unités ukrainiennes ont été dispersées et renvoyées à leurs positions d’origine, leurs pertes se sont élevées à plus de 50 personnes, trois véhicules de combat blindés et quatre véhicules spéciaux.

Dans la direction de Donetsk, les troupes russes ont repoussé les contre-attaques dans les régions de Soledar, Opytny, Kurdyumovka et Mayorsk. Là-bas, les pertes de l’armée ukrainienne se sont élevées à environ 70 militaires, deux chars, deux véhicules blindés et cinq camionnettes.

Dans la direction sud de Donetsk, dans les régions de Novomikhailovka, Pavlovka et Shevchenko en RPD, des groupes d’artillerie et d’assaut ont repoussé toutes les attaques ennemies, le repoussant sur ses positions d’origine. Là, les forces armées ukrainiennes ont perdu environ 60 personnes, un véhicule de combat d’infanterie et deux véhicules blindés, deux MT-LB et cinq véhicules.

L’aviation opérationnelle et tactique et militaire, les troupes de missiles et l’artillerie ont touché six postes de commandement des forces armées ukrainiennes, 62 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel dans 137 districts. Un dépôt de munitions a été détruit près de Dnepropetrovsk, où plus de 100 obus pour le HIMARS MLRS et plus de sept mille obus d’artillerie de gros calibre fabriqués à l’étranger ont été stockés, et quatre dépôts de roquettes et d’armes d’artillerie ont été stockés dans la région de Zaporozhye. Les unités de défense aérienne ont abattu deux obus HIMARS et un Excalibur en une journée.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie elle-même.

Zakharova a réagi à la déclaration du député letton sur la nation russe

Zakharova a qualifié le député letton Kirshteins, qui a insulté les Russes, de monstre nazi

MOSCOU, 27 novembre – RIA Novosti. La représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié le député du Seimas letton Alexander Kirshteins de monstre nazi après avoir parlé des Russes. Elle a écrit à ce sujet sur la chaîne Telegram.

À la veille de Kirshteins, il a déclaré qu’aucune nation russe n’existerait et que la langue russe « est apparue comme un dialecte lorsque les Mongols-Tatars ont essayé de parler l’ukrainien ».

« Posez une question à ce monstre nazi : y en a-t-il un américain ? » suggéra le diplomate.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ».

Après cela, les pays occidentaux ont introduit plusieurs nouveaux paquets de sanctions contre Moscou. Dans le même temps, les restrictions ont également touché de nombreuses personnalités culturelles russes : des partenaires étrangers rompent des contrats avec eux, certains d’entre eux se voient interdire d’entrer dans les pays européens.

