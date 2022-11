Empire militaire des États-Unis : une base de données visuelle

Cliquez pour voir l’image complète

Publié à l’origine par World BEYOND War

Les États-Unis d’Amérique, contrairement à tout autre pays, entretiennent un vaste réseau d’installations militaires étrangères dans le monde entier.

Comment a-t-il été créé et comment est-il perpétué ? Certaines de ces installations physiques se trouvent sur des terres occupées comme butin de guerre. La plupart sont maintenus grâce à des collaborations avec des gouvernements, dont beaucoup sont des gouvernements brutaux et oppressifs bénéficiant de la présence des bases. Dans de nombreux cas, des êtres humains ont été déplacés pour faire de la place à ces installations militaires, privant souvent les gens de terres agricoles, ajoutant d’énormes quantités de pollution aux systèmes d’eau locaux et à l’air, et existant comme une présence indésirable.

Cette base de données visuelle a été étudiée et développée par World BEYOND War pour aider les journalistes, les militants, les chercheurs et les lecteurs individuels à comprendre l’immense problème de la préparation excessive à la guerre, qui conduit inévitablement à l’intimidation internationale, à l’ingérence, aux menaces, à l’escalade et aux atrocités de masse. En illustrant l’étendue de l’empire américain des avant-postes militaires, nous espérons attirer l’attention sur un problème plus large. Merci à davidvine.net pour une variété d’informations incluses dans ce document.

EXPLOREZ LA CARTE ICI

Pour explorer cette base de données, cliquez sur les marqueurs de carte ou utilisez le tableau de bord pour effectuer des sélections :

Cliquez pour voir l’image complète

Cliquez pour voir l’image complète

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front