Les troupes russes sont passées à l’offensive dans plusieurs directions sur les lignes de front ukrainiennes et ont déclaré des succès significatifs dans certaines régions.

Au sud-ouest de Lisichansk, le village de Spornoe reste l’une des zones les plus lourdes du front du Donbass. Le commandement ukrainien n’a pas abandonné ses tentatives de percer les défenses russes afin de bloquer la traversée de la rivière Seversky Donets et d’encercler la ville de Severodonetsk par le sud.

Cependant, toutes les attaques ukrainiennes près de Spornoe ont été repoussées par les forces dirigées par la Russie et récemment, des unités russes sont passées à l’offensive.

Selon des informations du front, le 28 novembre, à la suite d’un assaut décisif, des unités de la milice populaire de la RPL ont percé la défense des forces armées ukrainiennes et sont entrées dans le village de Spornoe. La percée a été rendue possible par les groupes d’assaut de la 4e brigade du 2e corps d’armée de la RPL et des forces aéroportées de Russie, avec le soutien des combattants Wagner.

Hier, un groupe de saboteurs ukrainiens composé de 17 militaires a été détruit lors de l’assaut russe dans le village.

Maintenant, des groupes d’assaut russes tentent de prendre l’initiative et de prendre des positions clés dans la colonie.

Pour tenter d’arrêter l’offensive des forces russes, les unités ukrainiennes ont lancé une série de contre-attaques sur les villages le long de l’autoroute Soledar-Lisichansk. Les forces russes ont repoussé les tentatives offensives ennemies dans les régions de Yakovlevka et Berestovoye.

Les unités russes continuent de prendre d’assaut Soledar. Les combats se poursuivent dans la partie sud-est de la ville et dans la région de Yakovlevka.

L’offensive des combattants russes du groupe Wagner se poursuit à Bakhmut et dans sa périphérie, où le groupe ukrainien risque d’être encerclé.

Le 28 novembre, les forces russes ont revendiqué de nouveaux gains dans la région. Trois colonies au sud de la ville sont passées sous leur contrôle à la fois; ils comprennent Andreevka, Zelenopolye et Ozaryanovka. Ainsi, une section de la voie ferrée a été coupée. Les batailles pour Kurdyumovka et Kleshcheyevka continuent.

À leur tour, les unités ukrainiennes ont de nouveau tenté une contre-offensive dans la région d’Opytnoe, à la périphérie sud de Bakhmut. Les combattants Wagner ont repoussé l’attaque, forçant l’ennemi à battre en retraite avec des pertes.

En raison des attaques russes en cours, les forces ukrainiennes à Bakhmut, qui sont un mélange de diverses unités, y compris des groupes de mercenaires étrangers, subissent de lourdes pertes. Selon des sources ukrainiennes et occidentales, l’armée ukrainienne perd chaque jour des centaines de combattants tués et blessés. Des troupes d’autres unités arrivent pour boucher les trous dans les lignes de défense.

À Maryinka, l’infanterie russe continue de prendre d’assaut la ville avec le soutien actif de l’aviation tactique. De violents combats se déroulent près du bâtiment administratif de la ville et de l’avenue Druzhby.

Sur les autres lignes de front ukrainiennes, la situation reste inchangée. Dans la région de Koupyansk, les forces ukrainiennes poursuivent leurs tentatives de percée vers Svatovo mais échouent et battent en retraite en subissant de lourdes pertes.

L’armée ukrainienne continue d’essayer de percer sur les lignes de front de Kharkov

L’armée russe poursuit ses opérations offensives dans les directions Lyman, Bakhmut et Avdiivka. Sur les fronts de Koupyansk, Zaporijia et Kherson, les forces russes restent sur la défensive.

Malgré les mauvaises conditions météorologiques et l’épuisement important des forces disponibles, l’armée ukrainienne poursuit ses tentatives d’opérations offensives dans la région de Svatovo. L’armée ukrainienne attaque au nord de Svatovo et le long de l’autoroute Svatovo-Kremennaya. Des groupes de sabotage ukrainiens opèrent dans la zone forestière au sud-ouest de Kremennaya.

Au nord de Svatovo, la bataille pour la colonie stratégiquement importante de Novoselovskoye se poursuit. Le 27 novembre, le ministère russe de la Défense a signalé qu’une autre attaque contre le village avait été empêchée. Les frappes d’artillerie russes sur les zones de concentration des troupes ukrainiennes auraient détruit jusqu’à 30 militaires ukrainiens.

Selon des sources militaires russes, du 25 au 27 novembre, les forces ukrainiennes prévoyaient de mener une autre offensive majeure sur Kuzemovka.

Les services de renseignement russes ont enregistré le rassemblement d’un groupe de frappe dans la région de Kharkov, censé renforcer le groupement ukrainien dans la région.

Le renfort était principalement composé de militaires étrangers, dont d’anciens soldats des armées bosniaques et albanaises, ainsi que des soldats de la 2e division d’infanterie «Getica» et de la 2e brigade de fusiliers de montagne «Sarmizegetuza» de Roumanie.

Le commandement de l’opération a vraisemblablement été confié à des officiers polonais de Rzeszow, qui avaient auparavant servi dans la 21e brigade de fusiliers Podgalski.

Après que leur camp de terrain et leurs entrepôts militaires aient été découverts par les moyens de renseignement russes, l’offensive ukrainienne était vouée à l’échec.

Le 26 novembre, l’armée russe a signalé une frappe de missile de haute précision sur le déploiement temporaire de mercenaires polonais près du village de Velikiye Khutora dans la région de Kharkov. Sur environ 1 000 mercenaires, plusieurs centaines ont été tués et grièvement blessés.

La destruction de mercenaires étrangers a contraint le commandement ukrainien à redéployer des renforts de la région de Kherson à Kupyansk.

Dans la région de Lyman, l’artillerie russe a également contrecarré les opérations offensives des forces ukrainiennes près de Stelmakhovka et Ploshchanka dans la RPL. Le 27 novembre, le commandement militaire russe a déclaré que les pertes de l’armée ukrainienne dans cette direction s’élevaient à plus de 50 militaires tués et blessés.

Le matin du 28 novembre, l’armée ukrainienne a poursuivi ses tentatives d’attaque dans la région de Ploshchanka, mais a échoué.

Aujourd’hui, l’armée ukrainienne est obligée de mener des opérations offensives avec des forces réduites. Avançant principalement en petits groupes de 30 soldats maximum sur plusieurs véhicules de combat d’infanterie, les forces ukrainiennes ont peu de chances d’obtenir un succès stratégique, en particulier dans de mauvaises conditions météorologiques.

Cependant, l’activité ukrainienne accrue dans la région confirme que le commandement militaire ukrainien n’a pas abandonné ses plans pour capturer Svatovo et couper l’agglomération de Severodonetsk.

En vidéo 18+ : Les forces russes prennent d’assaut les forteresses ukrainiennes près d’Avdeevka

Des sources militaires russes partagent de nombreuses vidéos montrant les positions ukrainiennes détruites sur les lignes de front du Donbass, où les troupes russes prennent d’assaut les bastions ukrainiens dans différentes régions.

De violentes batailles sont en cours dans la région de la ville d’Avdeevka, à la périphérie nord-ouest de Donetsk. Les forces dirigées par la Russie n’ont pas encore repoussé les unités ukrainiennes de la ville. Au lieu de prendre d’assaut les bastions ukrainiens fortement fortifiés de la ville, les forces russes encerclent Avdeevka au sud et au nord.

Au sud d’Avdeevka, les forces russes ont déjà pris le contrôle du périphérique de Donetsk et pris le contrôle du village d’Opytnoe. L’assaut russe sur Vodiane, Pervomaisky et les zones fortifiées de la région de Nevelskoe se poursuit.

Au nord d’Avdeevka, les troupes russes prennent également d’assaut les positions ukrainiennes près de Novobakhmutovka.

La vidéo récemment publiée de la périphérie d’Avdeevka a confirmé que l’Ukrainien subit de lourdes pertes dans la région.

