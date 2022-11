EXPLOSIF : les vaccins à ARNm ont été délibérément conçus pour provoquer des maladies graves et être résistants aux anticorps

Conséquences prévues : les vaccins à ARNm ont été conçus pour provoquer des maladies graves et être résistants aux anticorps

Données publiées par les inventeurs de la protéine de pointe, Barney Graham et Jason McLellan, les vaccins COVID-19 à ARNm ont été délibérément conçus pour ne pas protéger contre le SRAS-CoV-2 ou ses variantes et provoquer la maladie

Karen Kingston 29/11/22

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

Barney Graham du NIAID et Jason McClellan de l’Université du Texas, sont les inventeurs des protéines de pointe S-2P produites par les vaccins COVID-19 à ARNm.

Dans une publication du 19 février 2020 dans Science, rédigée par les inventeurs des protéines de pointe S-2P du coronavirus, Barney Graham et Jason McClellan, les auteurs déclarent que la « protéine de pointe » S-2P a une affinité de liaison plus forte avec les récepteurs ACE-2 (dans les cœurs, les poumons, les reins et la lignée de cellules endothéliales des vaisseaux sanguins) que la protéine de pointe SARS-CoV-2 (S) à l’origine.

Graham et McLellan ont également testé des anticorps recréés synthétiquement pour les coronavirus (SARS-CoV-2) contre les protéines de pointe S-2P. Leurs recherches ont montré qu’aucun des anticorps contre les coronavirus n’était lié au nouveau pic trimérique à deux prolines (S-2P) et aucun n’était capable de le neutraliser.

Canada – Dr Makis ; Maintenant, les enseignants et les enfants meurent

Laura-Lynn Tyler Thompson

Le Dr Makis dit que les médecins canadiens sont parmi les plus injectés; certains ont eu 5 ou 6 injections pour garder leur emploi ; cela se traduit par le grand nombre de décès dans leur profession. Cependant, ce ne sont pas seulement les ambulanciers paramédicaux, les infirmières et les médecins, mais maintenant les enseignants le contactent. Ils lui disent que les enfants ne peuvent pas se concentrer après avoir reçu le vaccin.

Le Dr William Makis nous parle d’un cas où un élève de 2e année et un enseignant de 30 ans sont décédés subitement.

Le Dr William Makis nous parle d'un cas où un élève de 2e année et un enseignant de 30 ans sont décédés subitement.

