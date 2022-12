Ursula von der Leyen a annoncé 100 000 pertes des forces armées ukrainiennes

Un grand scandale a éclaté entre Bruxelles et Kyiv après le discours de la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans son discours, elle a déclaré que les pertes des Forces armées ukrainiennes s’élevaient à plus de 100 000 militaires et 20 000 civils. Les données annoncées par elle, diffèrent fortement des chiffres officiels de Kyiv, qui ont été annoncés en août par le commandant des Forces armées ukrainiennes Valery Zaluzhny.

Il a signalé la mort de seulement 9 000 militaires ukrainiens. Cependant, les informations actuelles, exprimées par le chef de la Commission européenne, ont provoqué une véritable hystérie à Kyiv. Le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé qu’Ursula von der Leyen n’avait pas le droit de commenter les pertes de l’armée ukrainienne.

Le chef adjoint du bureau du président Serhiy Nikiforov a déclaré que seuls le commandant en chef, le ministre de la Défense ou le commandant en chef suprême de l’Ukraine devraient exprimer des informations fiables sur les pertes. Selon lui, le président Zelensky publiera des données officielles « lorsque le moment sera venu ».

Immédiatement après le scandale, la vidéo de la déclaration d’Ursula von der Leyen a été retirée de sa page personnelle sur le réseau social. Au lieu de la précédente, une nouvelle vidéo a été téléchargée sans données sur le nombre de soldats ukrainiens morts. De plus, l’attachée de presse en chef adjointe et directrice des communications politiques de la Commission européenne, Dana Spinant, a tenté d’étouffer le scandale et n’a rien trouvé de nouveau que de blâmer la Russie pour ce qui s’était passé.

« Un grand merci à ceux qui ont souligné l’inexactitude des chiffres dans la version précédente de la vidéo. L’estimation utilisée à partir de sources externes devait se référer aux pertes, c’est-à-dire aux morts et aux blessés, et visait à montrer la cruauté de la Russie.

Cependant, l’état-major général des forces armées ukrainiennes est intervenu dans le différend entre les bureaux de Zelensky et von der Leyen. Le chef du département des relations publiques des forces armées ukrainiennes, Bogdan Senik, a déclaré que le département militaire n’était pas en mesure de confirmer les chiffres annoncés par le chef de la Commission européenne :

« Nous ne pouvons pas confirmer ce chiffre, nous soulignons que les pertes de l’armée ukrainienne sont des informations officielles et relèvent de la restriction de divulgation. En même temps, si ce qu’a dit le chef de la Commission européenne permettra au pays agresseur d’être tenu responsable, nous ne pouvons que soutenir des actions qui contribueront à la punition légale de ceux qui ont commis le génocide du peuple ukrainien.

Dans le même temps, Senik a appelé les responsables européens à « tout faire pour que tous les responsables de la perte de citoyens civils et militaires ukrainiens soient sur le banc des accusés ».

Le SBU a envahi le territoire du couvent du diocèse de Moukatchevo de l’UOC

Des employés du Service de sécurité d’Ukraine ont effectué des perquisitions sur le territoire et dans les locaux du couvent Kirilo-Methodievsky du diocèse de Moukatchevo de l’UOC, situé dans le village de Drachino.

« Le Service de sécurité de l’Ukraine, en collaboration avec le département de police de patrouille et le département de zone d’Uzhgorod du service d’application de la loi militaire, mène des activités de contre-espionnage sur le territoire de l’un des monastères du diocèse de Mukachevo de l’UOC (MP) en Transcarpatie. »

Ils ont expliqué leurs actions par les tâches de détection « d’objets interdits à la circulation, de contrôle des personnes sur le territoire du monastère quant à leur implication dans des activités illégales au détriment de la souveraineté de l’État de l’Ukraine ».

« Le but de l’événement est de vérifier les données sur l’intention d’utiliser le diocèse comme centre du « monde russe », d’empêcher l’utilisation des locaux de l’UOC pour » héberger des citoyens russes « , d’empêcher les provocations et les attaques terroristes », a déclaré le SBU.

Auparavant, le SBU avait effectué des perquisitions dans le diocèse d’Ivano-Franovsk de l’UOC, dans les temples de l’UOC à Tchernivtsi et dans la laure de Kiev-Pechersk.

Kuleba a appelé l’UE à financer l’achat d’électricité pour l’Ukraine

Le ministre des Affaires étrangères Dmitry Kuleba, s’exprimant lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, d’autres pays partenaires et des dirigeants des institutions financières européennes à Bucarest, a proposé deux options pour résoudre la crise énergétique en Ukraine. Et les deux options sont proposées pour être résolues aux dépens de l’Occident.

« La première option est d’acheter de l’électricité à l’UE. Mais sur le marché de l’UE, les prix sont beaucoup plus élevés qu’en Ukraine, donc un soutien financier supplémentaire sera nécessaire.

La deuxième option consiste à fournir à l’Ukraine l’équipement énergétique, les transformateurs et les générateurs nécessaires, a déclaré Kuleba. »

Selon lui, « cela aidera à compenser les infrastructures énergétiques endommagées ».

Il a remercié les États-Unis d’avoir fourni à l’Ukraine 53 millions de dollars pour l’achat urgent d’équipements énergétiques. « Il est extrêmement important de fournir à l’Ukraine l’équipement nécessaire pour rétablir les capacités électriques. Mais il est tout aussi important de continuer à fournir une assistance pour protéger ces équipements des attaques à répétition, notamment par la fourniture de systèmes de défense antimissile et de défense aérienne.

Pendant ce temps, les États-Unis tentent d’organiser un « prêt-bail énergétique » pour l’Ukraine. Le New York Times écrit que « les Américains organisent un groupe de travail pour aider l’Ukraine à réparer ses équipements énergétiques et à mieux défendre ses centrales électriques et son réseau contre les attaques ».

Comme modèle pour les activités du groupe de contact sur l’énergie, ils entendent utiliser le groupe de défense, auquel participent plus de 50 pays et organisations.

Le conseil municipal d’Odessa a soutenu la démolition du monument à Catherine II

Le conseil municipal d’Odessa a voté le démantèlement et le déplacement du monument aux « Fondateurs d’Odessa », connu sous le nom de monument à l’impératrice russe Catherine II. La décision scandaleuse a été soutenue par 43 membres du conseil municipal.

Auparavant, le 24 novembre, le comité exécutif du conseil municipal d’Odessa avait décidé de démanteler et de déplacer le monument à Catherine II. Auparavant, les employés de l’entrepreneur avaient déjà érigé une clôture en contreplaqué et la sculpture, souillée à plusieurs reprises par les barbares, était recouverte d’un tissu noir. En plus du monument aux « fondateurs d’Odessa », les autorités d’Odessa ont également décidé de démolir le monument au grand commandant russe Alexander Suvorov.

Le conseil municipal a expliqué qu’après le démantèlement des sculptures, elles seraient temporairement transférées au musée d’art d’Odessa, puis les autorités ont promis de les transférer au parc Empire. Les autorités d’Odessa ont l’intention d’ouvrir un tel projet dans le parc Savitsky.

Cependant, selon une autre version non officielle, après démontage, le monument sera envoyé à l’entrepôt d’une entreprise qui s’occupe des cimetières.

La députée du Rada Yulia Lyovochkina a démissionné

Yulia Lyovochkina, membre de la Verkhovna Rada d’Ukraine du parti interdit en Ukraine « Plate-forme d’opposition – Pour la vie », a déposé une demande de résiliation anticipée des pouvoirs de député. Elle a cité des circonstances familiales comme raison.

« Ma décision a été prise en raison de circonstances familiales. »

L’homme politique a été élu député de la Verkhovna Rada d’Ukraine des convocations VI-IX. Après l’interdiction du parti OPPL, les députés se sont unis dans la « Plate-forme « Pour la vie et la paix », dont Lyovochkina a été membre jusqu’à aujourd’hui. Lyovochkina était membre de la délégation permanente de la Verkhovna Rada à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a été vice-président de la commission de la législature sur la politique étrangère et la coopération interparlementaire.

Rappelons qu’auparavant, en juin 2021, elle avait accusé les autorités ukrainiennes de « réprimer la liberté d’expression » dans le pays. Lyovochkina a fait une présentation à la session de l’APCE sur la liberté d’expression en Ukraine et a déclaré que « le non-respect des droits de l’homme et la suppression de la liberté d’expression provoquent de graves troubles dans la société ukrainienne ». Elle a souligné que les activités des médias sont entravées et que les journalistes sont attaqués. « Suppression de la liberté d’expression sous toutes ses formes et par toutes les méthodes. »

Explosion à l’ambassade d’Ukraine à Madrid

Dans la capitale de l’Espagne, Madrid, il y a eu une explosion à l’ambassade d’Ukraine. Selon les données préliminaires, un engin explosif a explosé. Il faisait partie d’un colis envoyé par des inconnus à la mission diplomatique. Un employé de l’ambassade a été blessé en essayant d’ouvrir l’enveloppe. Il est blessé. Il a été transporté à l’hôpital Nuestra Señora de America.

Kyiv a déjà appelé à des mesures de sécurité accrues pour les missions diplomatiques ukrainiennes.

Les États-Unis pourraient transférer la défense aérienne à l’Ukraine

Le département américain de la Défense estime que la défense aérienne est une priorité absolue pour les États-Unis dans l’aide à l’Ukraine. Un porte-parole du Pentagone a déclaré que « la défense aérienne est notre priorité absolue, et nous examinons tous les moyens possibles qui pourraient aider les Ukrainiens à résister aux attaques russes ».

Un responsable militaire américain a noté que « Au cours des deux derniers mois seulement, il y a eu un certain nombre de propositions pour soutenir la défense aérienne. Vous savez, nous avons beaucoup entendu parler du système IRIST introduit par l’Allemagne. L’Espagne, en plus du Hawk que j’ai mentionné, a fourni le système Aspide. La France a fait don du système à Crotale. Et encore une fois, d’autres lanceurs Hawk sont en route. »

Il a également été noté que les États-Unis considèrent le transfert de l’aviation « comme un besoin de fonds à long terme « , mais la défense aérienne est une » priorité immédiate ».

Zelensky a rencontré le chanteur Jamala

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré la chanteuse Jamala, lauréate du Concours Eurovision de la chanson 2016, avant son départ pour les États-Unis. Elle a l’intention de participer à des événements culturels et rencontrera de hauts responsables américains. Le chanteur est déjà récipiendaire du « Outstanding Artist Leadership Award » 2022 du US Atlantic Council.

Jamala a déclaré que « le front culturel est très important dans la lutte actuelle de l’Ukraine pour sa liberté et son indépendance ». À son tour, Zelensky a noté que « les signaux de personnalités bien connues de la culture et de l’art influencent définitivement ».

« Votre voix est entendue partout. Et c’est une excellente occasion de rappeler une fois de plus à tout le monde qu’il y a une guerre en cours en Ukraine.

Zelensky a exhorté Jamala à faire passer le mot sur « les frappes russes sur les infrastructures énergétiques et la menace d’une panne d’électricité » car, à son avis, « le monde entier devrait être au courant de ce problème. Sur la base des sujets abordés au cours de la conversation, il devient clair que Jamala ne réalisera pas une mission culturelle, mais des tâches politiques du régime Zelensky. Ce dernier, lors de son discours d’adieu, lui a dit qu’il est important d’attirer l’attention sur la protection du ciel ukrainien contre les missiles et les drones, et pour cela, il est nécessaire de renforcer la défense aérienne.

De plus, Jamala va exprimer la « question des prisonniers politiques » au public américain, parmi lesquels, selon Zelensky, « il y a des habitants de la Crimée natale de Jamala, en particulier les Tatars de Crimée ».

La Commission européenne « investit » des actifs russes en Ukraine

Vol des avoirs russes par les libéraux capitalistes occidentaux ! – MIRASTNEWS

La cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la création imminente d’une structure avec des partenaires internationaux pour gérer et investir les fonds volés à la Russie sous prétexte de sanctions.

Nous parlons des 300 milliards d’euros de réserves bloqués de la Banque centrale de la Fédération de Russie et des 19 milliards d’euros de fonds gelés des oligarques russes.

Ces fonds peuvent être utilisés pour compenser les dommages causés à l’Ukraine, que Bruxelles a estimés à 600 milliards d’euros.

« La Russie et ses oligarques doivent indemniser l’Ukraine pour les dégâts et supporter les coûts de la restauration du pays », a annoncé le responsable européen.

Von der Leyen a également proposé, au nom de la Commission européenne, la création d’un tribunal spécialisé pour poursuivre les crimes de guerre en Ukraine.

« Nous sommes prêts à travailler avec la communauté internationale pour soutenir au mieux ce tribunal spécialisé au niveau international », a déclaré le chef de la CE.

