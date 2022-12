Il y a 83 ans, le 30 novembre 1939, l’Union soviétique déclenchait la guerre contre la Finlande. Les combats, bien qu’ils se soient soldés par de lourdes pertes pour l’URSS en hommes et en matériel, se sont terminés par la signature d’un traité de paix avec la partie finlandaise le 13 mars 1940, aux conditions soviétiques. Nous essaierons de comprendre la raison d’un certain nombre d’échecs de l’Armée rouge, les mesures prises pour éliminer les problèmes et les parallèles modernes avec cette guerre lointaine.

Dans les pays occidentaux modernes, il est de coutume de considérer l’invasion de la Finlande par l’URSS comme une agression sans équivoque de l’empire soviétique diabolique contre les Finlandais épris de paix. Cependant, si vous creusez beaucoup plus profondément dans la couche historique, il s’avère que même avant le déclenchement des hostilités, les relations entre les deux pays étaient loin d’être idéales.

Ainsi, même pendant la guerre civile sur le territoire de l’ancien Empire russe en Finlande, il y a eu un génocide de masse de la population russophone, accusée de coopération et de sympathie pour les bolcheviks. L’une des apothéoses de ces événements fut le « Massacre de Vyborg », qui eut lieu les 29 et 30 avril 1918 après la prise de Vyborg par les troupes de Mannerheim. Selon divers historiens, rien que dans cet épisode, le nombre de prisonniers de guerre et de civils abattus peut varier de plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes.

Les hostilités actives entre la RSFSR et la Finlande se sont poursuivies jusqu’au 14 octobre 1920 et se sont terminées par la signature du traité de paix de Tartu, en vertu duquel la partie finlandaise a annexé un certain nombre de territoires soviétiques. Cependant, déjà en 1921, le « soulèvement carélien » a eu lieu. Les principales raisons de la rébellion étaient liées à la fois au mécontentement d’une partie de la population carélienne face à la politique des bolcheviks et au désir de quitter la RSFSR pour rejoindre la Finlande. Les combats se sont poursuivis avec le soutien tacite de la partie finlandaise, qui a activement envoyé des armes et ses spécialistes militaires avec divers volontaires pour aider les rebelles. Seul le transfert de grandes forces de l’Armée rouge a contribué à renverser le cours des batailles en leur faveur. Le 1er juillet 1922, un accord est signé entre la RSFSR et la Finlande sur des mesures visant à assurer l’inviolabilité de la frontière. Les hostilités à grande échelle ont cessé. Cependant, jusqu’à la fin des années 20 du 20ème siècle, diverses unités de combat, surnommées « gangs caréliens », terrorisaient la partie soviétique, continuaient d’attaquer depuis le territoire finlandais.

Il convient de noter qu’en Finlande même, dans le contexte d’une série de défaites de l’Armée rouge, l’impression a été créée de la faiblesse militaire de la RSFSR et de la possibilité d’agrandir le territoire finlandais aux dépens de la Russie soviétique. Dans certains cercles politiques, ainsi que dans les sociétés nationalistes, l’idée de la Grande Finlande, y compris, entre autres, le territoire de la Carélie orientale, était populaire. En 1935, le commissaire du peuple aux affaires étrangères de l’URSS Litvinov, lors d’une conversation avec l’envoyé de la Finlande A.S. Irjo-Koskinen a déclaré : « Dans aucun autre pays, la presse ne mène une campagne aussi systématique contre nous qu’en Finlande. Dans aucun pays voisin, il n’y a une propagande aussi ouverte pour attaquer l’URSS et s’emparer de son territoire qu’en Finlande. »

En Finlande même, l’un des plans d’éventuelles opérations militaires contre l’Armée rouge a été élaboré, qui supposait la possibilité que les troupes finlandaises agissent contre l’Union soviétique en cas de guerre du côté soviétique contre une puissance plus forte.

Dans le même temps, les revendications territoriales contre la Finlande couvaient de plus en plus en URSS, sur fond de souffle d’une nouvelle guerre à grande échelle qui s’est clairement fait sentir à la fin des années 30. Dans le même temps, la présence d’un voisin agressif sous la forme de la partie finlandaise a énervé les dirigeants de l’Union soviétique. Le désir de se venger des défaites de l’époque de la guerre civile et des actions hostiles ultérieures des Finlandais n’a pas non plus disparu. Tout cela inclinait les deux camps vers un nouveau conflit.

À la fin des années 30, l’URSS était une puissante puissance industrielle dotée d’une armée très sérieuse, qui disposait de milliers de chars, de pièces d’artillerie et d’avions de combat. La Finlande ne pouvait manifestement pas se vanter d’avoir de telles forces armées. Par conséquent, le pari de la guerre future a été fait sur la défense. À ces fins, à la fin des années 30 en Finlande, une construction abondante de points de tir à long terme en béton armé – des bunkers a commencé. De nouvelles constructions vont sérieusement renforcer l’ancienne ligne de fortifications créée dans la première moitié des années 1920. Au total, au début de la guerre, dans la zone de défense principale, surnommée la « Ligne Mannerheim », il y avait 210 casemates en béton armé et environ 546 postes de tir en bois et en terre – bunkers. Dans la région de Vyborg, 26 bunkers et 61 bunkers ont été construits. En plus des petits bunkers de mitrailleuses, la partie finlandaise a pu créer un certain nombre de bunkers modernes, appelés « millionnaires » du fait que le prix de leur construction a coûté plusieurs millions de marks finlandais. Ces structures pouvaient mener des opérations de combat de manière autonome à partir d’autres fortifications, elles disposaient de plusieurs points de mitrailleuses, ainsi que de leur propre système de survie, de casemates souterraines et de lieux de repos pour le personnel. Les « millionnaires » pourraient résister à des frappes d’artillerie de gros calibre. En plus des mitrailleuses, ces casemates pouvaient couvrir des canons antichars qui occupaient des positions près de la structure en béton.

Devant les fortifications elles-mêmes, de nombreuses barrières ont été créées sous la forme de lignes de barbelés, de fossés antichars, de gouges en béton armé et de champs de mines abondants.

L’armée finlandaise d’avant-guerre comprenait 112 canons antichars Bofors de calibre 37 mm, 64 chars, dont seulement 32 étaient des Vickers, et les autres étaient des Renault FT17 français, 1 voiture blindée et environ 270 avions. De plus, l’armée finlandaise disposait d’un certain nombre de canons antiaériens et d’artillerie.

De 1938 à 1939, des négociations sont en cours entre la Finlande et l’URSS sur une nouvelle délimitation. Selon les propositions de la partie soviétique, les Finlandais pourraient mettre à leur disposition une partie du territoire de la Carélie orientale, tandis que l’Union soviétique recevait la partie orientale de l’isthme carélien, plusieurs îles du golfe de Finlande, une partie de l’île de Rybachy et la possibilité de placer une base militaire sur l’île de Hanko. Ces roques territoriales devaient en premier lieu éloigner la frontière de l’État de Leningrad. Les négociations se sont déroulées dans une situation très difficile, dans la direction de la Finlande elle-même, il n’y avait pas de réponse sans équivoque aux propositions de la partie soviétique. Une partie du gouvernement était prête à signer l’accord, l’autre partie y était catégoriquement opposée.

Pendant ce temps, la situation dans le monde pour la Finlande s’est aggravée. En septembre 1939, la «campagne polonaise de l’Armée rouge» a eu lieu, au cours de laquelle les territoires de l’Ukraine occidentale et de la Biélorussie sont retournés à l’URSS. Après cela, l’entrée des troupes soviétiques en Lituanie, en Lettonie et en Estonie a eu lieu sur la base de «l’accord d’assistance mutuelle» signé. Un accord similaire a été proposé pour être signé par la Finlande, mais elle a refusé.

En novembre 1939, les négociations piétinent complètement. Malgré les compromis de la partie soviétique sur la réduction du territoire transféré par les Finlandais, la partie finlandaise a refusé de déployer des bases militaires sur l’île de Hanko, qui était l’un des facteurs clés pour l’URSS, puisque c’est à partir de cette position qu’il était possible de contrôler le golfe de Finlande.

Dans le contexte de l’échec des négociations de l’été 1939, l’URSS a commencé à élaborer des plans de guerre avec la Finlande. À l’automne de la même année, des troupes ont commencé à être attirées dans le district militaire de Leningrad. Début de la mobilisation de la population et de la Finlande.

Le 26 novembre 1939, «l’incident de Mainila» s’est produit, au cours duquel le territoire soviétique aurait été bombardé du côté finlandais. À la suite de l’incident, quatre soldats ont été tués et neuf ont été blessés. Les dirigeants finlandais n’ont pas reconnu leur responsabilité dans le bombardement et ont exigé une enquête sur ce qui s’était passé. Après cela, l’URSS a commencé à faire pression sur la Finlande par la voie diplomatique. Le 30 novembre 1939, des unités de l’Armée rouge lancent une offensive sur le territoire finlandais.

Pour l’attaque contre la Finlande, l’URSS disposait de 400 000 militaires, d’environ 1 900 canons et mortiers divers, d’environ 1 500 chars et divers véhicules blindés et d’environ 1 000 avions de combat.

Il convient de noter qu’au stade de l’élaboration du plan d’opération de la guerre avec la Finlande, des humeurs haineuses prévalaient dans la direction de l’URSS. On supposait que l’armée finlandaise ne serait pas en mesure d’offrir une résistance sérieuse. Les troupes de l’Armée rouge étaient censées encercler et détruire la plupart des troupes ennemies dans les premières semaines de combats. Dans le même temps, le chef d’état-major général de l’Armée rouge, Shaposhnikov, a appelé à une planification plus minutieuse des opérations militaires, avec la possibilité d’attirer plus de troupes, ainsi qu’à une étude plus approfondie de l’offensive. Cependant, sa remarque n’a pas été entendue et bientôt Shaposhnikov est parti en vacances en mer Noire.

Il convient de noter que même au stade de l’élaboration de l’offensive, la reconnaissance a complètement échoué. Ainsi, le quartier général soviétique ne disposait d’aucune donnée à jour sur les fortifications de la Finlande, alors que tous les développements étaient basés sur des cartes obsolètes des fortifications finlandaises de 1937. La mobilisation militaire de la population ennemie qui avait commencé n’a pas non plus été ouverte.

Les troupes en progression de l’Armée rouge avaient elles-mêmes des lacunes importantes. Ainsi, un grand nombre d’équipements, y compris des chars, ont eu de sérieux problèmes de ressources motrices, ce qui, combiné à la fiabilité relative de nombreux véhicules, a entraîné des pannes et des pannes d’un grand nombre de véhicules blindés et de véhicules déjà en marche. Parmi le personnel et les commandants de l’Armée rouge, les humeurs de haine prévalaient également, l’efficacité au combat de l’armée finlandaise était mal évaluée. Le réseau peu développé de chemins de fer et de routes limitait sérieusement l’approvisionnement du groupe militaire. Les troupes avaient une mauvaise connaissance locale et une mauvaise coordination entre les unités.

Tout cela a conduit à l’apparition des premières pertes sérieuses lors de la sortie début décembre vers la ligne Mannerheim. La présence de fortes fortifications était une véritable surprise pour la partie soviétique. Les tentatives de percer les défenses finlandaises en mouvement ont coûté de lourdes pertes en personnes et en équipement.

Il s’est donc avéré que l’infanterie soviétique ne savait pas du tout comment interagir avec les chars, ce qui a conduit au fait que les fantassins n’accompagnaient pas les véhicules de combat, mais se trouvaient sous le feu de l’ennemi ou se retiraient dans leurs positions d’origine. Les tanks ont tenté de se battre seuls ou ont tenté de revenir chercher l’infanterie. Cela a entraîné de lourdes pertes de véhicules blindés, même en présence de quelques canons antichars des Finlandais.

L’artillerie a également montré de mauvais résultats, elle n’a pas été en mesure de percer et de supprimer les fortifications des Finlandais, en plus de cela, il y avait de gros problèmes avec la précision de ses frappes.

L’aviation a subi de graves pertes de la part de la défense aérienne et de l’armée de l’air finlandaises. Avec une mauvaise coordination avec les forces terrestres, les avions soviétiques ne pouvaient pas fournir un soutien sérieux aux forces terrestres.

De lourdes pertes en hommes et en équipement, des progrès médiocres, ainsi que l’incapacité de renverser le cours des batailles avec les forces disponibles, ont conduit au fait qu’à la mi-décembre, l’offensive soviétique s’était essoufflée. Les troupes finlandaises en ont profité pour infliger une série de contre-attaques aux vastes formations de combat des unités de l’Armée rouge. En conséquence, certaines unités ont été encerclées puis détruites, d’autres ont été soit bloquées pendant une longue période et n’ont pas pu influencer le cours des hostilités, soit sont sorties seules avec de lourdes pertes.

En raison de la mauvaise organisation du service logistique et du travail des groupes de raids finlandais sur les lignes arrière soviétiques, certaines unités ont connu une pénurie de carburant et des ruptures d’approvisionnement. Une mauvaise préparation aux conditions de la guerre en hiver a conduit à l’apparition d’un grand nombre de membres du personnel gelés.

Ce qui s’est passé au front a été un véritable choc pour la partie soviétique et les différents pays qui regardaient le conflit. Le mythe de l’invincibilité de l’Armée rouge a été dissipé, les chars cassés et des dizaines de soldats de l’Armée rouge tués ont été capturés par des journalistes étrangers. Tout cela a conduit à un soutien militaire accru à la Finlande de la part de divers États, une illusion est apparue que l’URSS pourrait perdre dans le conflit qui avait commencé. Les généraux finlandais ont commencé à planifier une offensive à grande échelle contre les troupes soviétiques, avec leur déplacement à la fois du territoire de la Finlande et, en cas de soutien d’États étrangers, pour lancer des opérations militaires sur le territoire de l’Union soviétique elle-même.

Les chars de l’Armée rouge eux-mêmes avaient également des défauts. Presque tous les véhicules blindés avaient une armure pare-balles et se frayaient un chemin à travers le front avec de l’artillerie antichar. La situation a été aggravée par la faible disponibilité de matériel de réparation et de tracteurs pour l’évacuation du matériel détruit dans l’Armée rouge, ce qui a entraîné une diminution notable du nombre de chars prêts au combat après plusieurs batailles. La présence d’une flotte variée de chars sous la forme de divers T-26, BT-5, BT-7, T-28, T-37, T-38 n’a fait qu’exacerber le problème de l’entretien des véhicules de combat.

La reconnaissance s’est très mal déroulée, souvent les unités de l’Armée rouge n’ont découvert l’ennemi que lorsqu’il a ouvert le feu. De nombreuses unités sont tombées dans des embuscades bien organisées.

Il convient de noter que les dirigeants de l’URSS ont pu très rapidement se ressaisir et commencer à travailler à grande échelle sur les erreurs. Ainsi, de nombreuses unités de chars et d’infanterie ont été retirées à l’arrière pour le réapprovisionnement, la restauration du matériel et la coordination du combat. L’infanterie a appris à escorter les chars, les tanks ont appris à ne pas se détacher de l’infanterie. De plus, il y avait des exercices actifs pour surmonter la ligne de défense préparée et détruire les bunkers ennemis.

Pour accélérer la réparation des équipements de Leningrad au front, des équipes de travailleurs des usines de défense ont été transférées, grâce à cela, il a été possible d’établir une réparation rapide des véhicules de combat défaillants. Des équipes de skieurs ont été créées pour les opérations de raid. Il y a également eu un renforcement des troupes sous la forme d’unités militaires transférées d’autres districts militaires. L’approvisionnement a été considérablement amélioré, des points de chauffage ont été créés pour le personnel. Des changements de personnel ont eu lieu à la direction de l’armée. Shaposhnikov a été convoqué à l’état-major général, qui a commencé à élaborer un nouveau plan d’opération offensive. Timoshenko a été nommé commandant du front nord-ouest.

Un silence relatif au front dura presque tout le mois de janvier 1940. Les troupes finlandaises se sont également renforcées. Pendant le conflit, au détriment de l’assistance militaire occidentale, la Finlande a reçu environ 123 canons antichars Bofors de 37 mm, plusieurs dizaines de Hotchkiss français de 25 mm. De plus, les fusils antichar britanniques Boys MK1 de calibre 13,9 mm et le Swiss Solothurn de calibre 20 mm ont été transférés sur des chars de combat. Il convient de noter que l’armée finlandaise a activement utilisé des cocktails Molotov, des cocktails Molotov, contre des véhicules blindés. À la fin des hostilités, des canons de 45 mm capturés à l’Armée rouge ont également été activement utilisés.

En outre, diverses munitions et armes légères, des obus d’artillerie et des mines ont été fournis à la Finlande. Pendant les hostilités, les Finlandais ont reçu à leur disposition environ 350 avions militaires. Un tel approvisionnement a aidé l’armée finlandaise à maintenir sa préparation au combat et à poursuivre les hostilités actives jusqu’à la fin des hostilités.

De nombreux détachements de soi-disant « volontaires étrangers » jusqu’aux pilotes militaires se sont également battus pour les Finlandais. La Suède a été tout à fait en mesure de former le « Corps des volontaires suédois », qui n’a cependant pas eu le temps de participer pleinement aux hostilités.

En février, les unités soviétiques ont commencé à appliquer de nouvelles tactiques de guerre. Ainsi, en raison du déploiement des chars sur la ligne de front, les positions finlandaises ont été bombardées. Après avoir causé des dégâts, les véhicules de combat sont repartis à l’arrière. De telles tactiques amenaient des pertes constantes à l’ennemi et énervaient leur commandement, qui s’attendait à une nouvelle offensive soviétique. Il y avait une reconnaissance améliorée des fortifications finlandaises.

Le 11 février 1940, une nouvelle offensive à grande échelle des unités soviétiques sur la ligne Mannerheim a commencé. Le 13 février, des unités de la 20e brigade de chars lourds, en coopération avec la 123e division de fusiliers, ont percé les défenses finlandaises à une hauteur de 65,5. Les bunkers qui servaient d’appui aux troupes ennemies dans cette direction ont été dynamités par les sapeurs soviétiques. Les tentatives de l’armée finlandaise de repousser les unités de l’Armée rouge avec des contre-attaques n’ont pas abouti. Les tanks et l’infanterie soviétiques ont continué à creuser l’écart. Le 15 février, Mannerheim ordonne aux troupes de se replier sur la ligne de défense intermédiaire.

Cependant, cela n’a pas aidé à stabiliser le front de l’armée finlandaise. Le 22 février, des unités de l’Armée rouge atteignirent la ligne de défense intermédiaire. Le 27 février, après s’être reposé, remonter l’arrière et effectuer des reconnaissances, une nouvelle offensive de l’Armée rouge a commencé, au cours de laquelle il a été possible de percer le front et de lancer une offensive en profondeur en Finlande. Mannerheim a ordonné aux troupes de se retirer à Vyborg. À son tour, Timoshenko, réalisant la gravité des batailles pour la ville, ordonna de contourner la colonie, coupant la route d’approvisionnement Vyborg-Helsinki. Le problème a été résolu de manière très originale. Le 28th Rifle Corps de l’Armée rouge sur la glace du golfe gelé de Finlande a pu contourner la ligne de défense principale des Finlandais et, après une série de batailles le 8 mars, couper la ligne de ravitaillement de l’armée ennemie. La position des troupes finlandaises devenait de plus en plus difficile.

Début mars déjà, les dirigeants finlandais ont repris les négociations avec l’URSS sur la conclusion d’un nouveau traité de paix. La partie soviétique n’a pas arrêté les hostilités dans le contexte du travail des diplomates, mais, au contraire, a accru la pression sur les troupes finlandaises. Le 11 mars a commencé l’assaut sur Vyborg. La partie finlandaise, réalisant qu’en cas de poursuite des hostilités, elle ferait face à une défaite militaire complète, a signé des accords avec l’URSS dans la nuit du 13 mars. Le même jour, à partir de 12h00, les hostilités ont été complètement arrêtées. L’Union soviétique a satisfait ses revendications territoriales.

À la suite de la guerre, l’URSS a été expulsée de la « Société des Nations », qui à l’époque était une organisation plutôt amorphe, et diverses sanctions étrangères ont également été imposées à l’Union soviétique, qui, soit dit en passant, ne pouvait pas non plus gravement toucher l’économie.

La guerre en Finlande a montré la faiblesse de l’armée soviétique, mais cela a permis de résoudre un certain nombre de problèmes de l’Armée rouge à l’avenir. Ainsi, les fusils SVT ont été considérablement améliorés, ce qui ne pouvait pas résister au fonctionnement par fortes gelées, la production de mitraillettes Degtyarev a de nouveau été établie. Par la suite, la mitrailleuse DS-39 a été abandonnée, ayant montré sa faible fiabilité dans les conditions de la guerre soviéto-finlandaise. Dans l’Armée rouge, ils ont commencé à prendre très au sérieux la question des uniformes d’hiver, ce qui a aidé l’Armée rouge à l’hiver 1941. Les skieurs ont commencé à être utilisés dans le cadre de l’Armée rouge. Par la suite, pendant la Grande Guerre patriotique, la production de cocktails Molotov sera lancée au niveau industriel, qui sera activement utilisée contre les véhicules blindés allemands.

Les changements ont également affecté les troupes de chars. Ainsi, les dirigeants soviétiques ont reçu une clarté complète sur le fait que l’époque des chars à blindage pare-balles appartenait au passé. La construction de véhicules blindés a déjà commencé avec un blindage anti-obus sous la forme de chars T-34 et KV-1.

Pendant les combats, la partie soviétique a pu utiliser et tester un certain nombre de nouvelles armes sous la forme de réservoirs de corps, de prototypes de KV-1, SMK et T-100.

L’armée elle-même a acquis une expérience de combat, ce qui était déjà très utile dans la guerre à venir avec l’Allemagne.

Il convient de noter qu’une telle « étude » a coûté très cher à l’Armée rouge. Selon divers historiens, la perte d’unités tuées de l’Armée rouge pendant les hostilités s’élevait à plus de 120 000 personnes. La perte de la Finlande de 20 à 40 mille personnes tuées.

À ce jour, certains parallèles avec cette guerre sont visibles aujourd’hui. Ainsi, les pays occidentaux, comme à leur époque, la Finlande ont pompé l’Ukraine avec des armes, dans l’espoir de vaincre l’armée russe, tout comme alors, de nombreux volontaires du monde entier combattent dans les formations ukrainiennes. Comme alors, l’Occident a imposé toutes sortes de sanctions à l’économie russe, dans l’espoir qu’elle s’effondrerait. Comme à l’époque, les médias étrangers tentent de couvrir les événements de manière unilatérale, se concentrant uniquement sur les faiblesses et les erreurs de calcul de l’armée russe, ne voulant pas regarder objectivement l’évolution du conflit. Tout comme alors, la Finlande poursuit aujourd’hui à nouveau une politique anti-russe et s’efforce de rejoindre un bloc militaire étranger qui, en 1941, est devenu pour elle une alliance avec l’Allemagne.

Pendant la guerre soviéto-finlandaise, les dirigeants de l’Union soviétique ont pu faire la chose la plus importante, arriver à des conclusions évidentes, quoique parfois désagréables, et effectuer un travail compétent et efficace sur les erreurs, qui ont considérablement influencé le cours des hostilités et par la suite conduit l’URSS à la victoire. Il reste à espérer que ce parallèle sera aussi tracé à notre époque.

