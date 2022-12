Lancet-3, capture d’écran du rapport Russie-24

L’armée russe continue d’utiliser des munitions de flânerie Lancet contre les Forces armées ukrainiennes (FAU) avec beaucoup de succès.

Les 30 novembre et 1er décembre, deux vidéos documentant les récentes frappes du Lancet sur l’équipement de les FAU dans la zone d’opération militaire spéciale ont fait surface en ligne. La première frappe a visé un véhicule de combat blindé amphibie MT-LB de fabrication soviétique, tandis que la seconde a touché un char de combat T-80 de fabrication soviétique.

Le Lancet a été développé par le groupe ZALA Aero. La société, qui est une filiale du géant russe de la défense Kalachnikov Concern, produit deux versions de la munition vagabonde, l’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52.

L’Izdeliye-52 est la version de base du Lancet avec une autonomie de 40 minutes et une ogive de trois kilogrammes. L’Izdeliye-51 est une version améliorée qui présente une conception plus aérodynamique qui lui permet de rester dans les airs jusqu’à une heure et de transporter une ogive pesant cinq kilogrammes.

L’Izdeliye-51 et l’Izdeliye-52 sont tous deux équipés d’un système optique d’électeur qui leur permet de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles. Ils ont également une petite section radar et une signature infrarouge minimale, ce qui les rend très difficiles à intercepter.

Les Russes ont étendu l’utilisation des munitions de vagabondage Lancet au cours des derniers mois, infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles à les FAU.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front