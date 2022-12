Les États-Unis envisagent de construire un énorme terminal pétrolier dans le Golfe

L’administration maritime américaine du ministère des Transports a approuvé la proposition d’Enterprise’s Sea Port Oil Terminal de construire un immense terminal pétrolier dans le Golfe.

Malgré les remarques précédentes du président sur l’utilisation des combustibles fossiles et les émissions de carbone, l’administration Biden a discrètement approuvé les plans de construction d’un nouveau port de pétrole brut dans le golfe du Mexique au large du Texas.

L’un des quatre terminaux d’exportation de pétrole offshore proposés, la proposition d’Enterprise’s Sea Port Oil Terminal (pdf ci-dessous) a été autorisée lundi par l’Administration maritime (MARAD) du ministère des Transports.

Le port sera situé au large de Freeport, au Texas, selon la demande. Il augmentera la capacité d’exportation quotidienne de pétrole des États-Unis de 2 millions de barils et aura une capacité de stockage de 4,8 millions de barils.

La décision a été prise au milieu d’une augmentation nationale des coûts de l’énergie que beaucoup ont attribuée à la politique énergétique intérieure défavorable de Biden.

La raison de l’approbation, selon la décision de 94 pages de la MARAD, est que le développement et l’exploitation du port sont « dans l’intérêt national et compatibles avec d’autres buts et objectifs politiques ».

« La construction et l’exploitation du port sont dans l’intérêt national car le projet bénéficiera à l’emploi, à la croissance économique et à la résilience et à la sécurité des infrastructures énergétiques américaines », a écrit l’administration. «Le port fournira une source fiable de pétrole brut aux alliés américains en cas de perturbation du marché et aura un impact minimal sur la disponibilité et le coût du pétrole brut sur le marché intérieur américain.»

Selon le communiqué, les combustibles fossiles seront exportés via le port pour être utilisés dans d’autres pays.

Manifestations contre le terminal pétrolier prévu

Le soleil derrière un vérin de pompe à pétrole brut dans le bassin permien du comté de Loving, au Texas, le 22 novembre 2019.

Selon la décision, le projet agrandira un terminal de Houston actuellement géré par Enterprise Crude Houston et créera 62 emplois permanents sur une période de 30 ans. Selon l’application, 1 400 emplois temporaires dans la construction seront également créés, la majorité de la main-d’œuvre provenant de bassins de main-d’œuvre au Texas et en Louisiane qui ont déjà des travailleurs.

Dans une déclaration d’impact de 890 pages publiée en juillet, la MARAD a affirmé que le pétrole traité au SPOT entraînerait 233 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans les émissions annuelles de gaz à effet de serre.

Cependant, il a souligné qu’il « faut davantage mettre l’accent sur la prise en compte des questions de justice environnementale et de changement climatique dans le projet de protection de l’environnement » lorsqu’il a discrètement donné son approbation au projet en octobre.

Peu de temps après, des manifestations ont éclaté sur la côte du golfe, selon The Texas Tribune. Certains militants ont critiqué la décision et cité le fait que le président Joe Biden a accordé la priorité à des problèmes tels que le changement climatique et les incitations aux énergies renouvelables pendant son mandat.

Le monde moderne est fortement dépendant des combustibles fossiles, dont les États-Unis tirent les deux tiers de leur énergie, et Biden s’est engagé à réduire les émissions de carbone de 50 % d’ici 2030.

Il a mis au rebut l’oléoduc Keystone, qui avait été restauré par l’ancien président Donald Trump et devait acheminer quelque 800 000 barils de pétrole par jour.

De nombreux dirigeants républicains pensent que ses actions sont à blâmer pour les prix élevés et la pénurie d’énergie.

« Le pic d’hypocrisie pour le président Biden »

Le président américain Joe Biden prononce un discours sur scène lors d’une réunion, dans le cadre du Sommet des dirigeants mondiaux de la COP26 Conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow, en Écosse, le 2 novembre 2021.

Bien que ce soit le cas, Greenpeace a rapidement critiqué le choix de l’administration Biden de construire le nouveau terminal pétrolier, affirmant qu’il « émettrait plus de 300 millions de tonnes de carbone chaque année polluant l’air et l’eau des comtés de Brazoria et Harris au Texas tout en créant de graves problèmes de santé ». des menaces pour tous ceux qui y vivent.

« C’est une hypocrisie maximale pour le président Biden et le secrétaire [aux transports] Pete Buttigieg de raccourcir la mèche de la plus grande bombe à carbone du monde en donnant le feu vert à des terminaux d’exportation de pétrole supplémentaires juste après avoir fait la leçon au monde sur l’augmentation des ambitions climatiques à la COP27 », le réseau de campagne mondial indépendant ajoutée.

« Cette approbation semble particulièrement sourde quelques jours seulement après la fin de la COP27, les États-Unis défendant théoriquement une élimination progressive de tous les combustibles fossiles », a déclaré Collin Rees, responsable du programme américain chez Oil Change International.

L’économie américaine subit une perte annuelle de 100 milliards de dollars en raison des politiques anti-combustibles fossiles de Biden, selon une étude récente du Committee to Unleash Prosperity.

L’étude a également révélé qu’en vertu des politiques de l’ancien président Donald Trump, les États-Unis produiraient entre 2 et 3 millions de barils de pétrole supplémentaires par jour et entre 20 et 25 milliards de pieds cubes de gaz naturel supplémentaires.

Selon des responsables, l’approbation du Sea Port Oil Terminal faciliterait le chargement sûr et efficace de gros transporteurs de brut pendant de longues périodes tout en réduisant le prix du transport du pétrole et en réduisant le risque d’accidents de navires, entre autres.

« Par rapport aux installations et aux processus utilisés aujourd’hui, ce projet créera un mécanisme plus sûr et plus efficace pour l’exportation de pétrole et jouera un rôle clé dans la facilitation de la sécurité énergétique des États-Unis », a déclaré un porte-parole de l’administration maritime dans un communiqué au Texas Tribune.

Dans un e-mail, un porte-parole de la MARAD a déclaré que l’organisation « travaille avec la Garde côtière américaine et, en consultation avec l’Agence de protection de l’environnement et d’autres agences fédérales, étatiques et locales, a récemment publié un compte rendu de décision, assorti de conditions, pour l’application SPOT Terminal Services LLC (SPOT) pour posséder, construire, exploiter et éventuellement déclasser une installation portuaire en eau profonde.

« Par rapport aux installations et aux processus utilisés aujourd’hui, ce projet créera un mécanisme plus sûr et plus efficace pour l’exportation de pétrole et jouera un rôle clé dans la facilitation de la sécurité énergétique des États-Unis alors que la nation travaille vers un avenir énergétique plus propre », a-t-il déclaré. « Le projet créera de nouveaux emplois dans la construction. SPOT doit se conformer à tous les permis, mesures d’atténuation et exigences connexes de l’État et du gouvernement fédéral décrits dans le ROD avant de commencer la construction. »

Lire le rapport ci-dessous :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia