Plusieurs agences de santé à travers le monde ont récemment approuvé et font la promotion agressive d’une autre injection de rappel COVID, qui vise à améliorer l’efficacité du vaccin contre une infection à la COVD-19.

De nombreuses études ont cependant conclu que les rappels ne font pas une différence substantielle dans la protection, en particulier contre la réinfection. Selon les recherches les plus récentes, l’efficacité du vaccin contre le coronavirus peut même devenir négative après seulement quelques mois.

Que signifie une efficacité négative ?

De nombreuses études (lire ci-dessous) ont montré que l’efficacité de la vaccination COVID diminue rapidement avec le temps.

Même si le récit officiel des vaccins COVID-19 ne se concentre désormais que sur leur efficacité dans la réduction des taux d’admission et de mortalité aux soins intensifs, il indique en fait le fait indéniable que les vaccins ne protègent pas contre l’infection ou même l’infection symptomatique, contrairement à leur conception, surtout depuis l’émergence de diverses variantes d’Omicron.

Même la protection apportée par deux doses contre l’hospitalisation diminue à environ 40 % après moins d’un an. Il semble que les taux d’efficacité pour la protection contre les symptômes graves chutent dans les négatifs environ cinq mois après la vaccination complète.

Lorsque l’efficacité d’un vaccin tombe dans le négatif, cela signifie que la vaccination augmente en fait les risques d’hospitalisation et de maladies graves au lieu de les réduire. Chaque fois que l’efficacité est négative, elle cause plus de mal que de bien.

Avant la pandémie, toute vaccination dont l’efficacité était inférieure à 50 % était considérée comme un produit de qualité inférieure. Lorsqu’un produit a une efficacité négative, il devrait être interdit. Il apparaît que la pandémie n’est pas seulement préjudiciable à notre santé, mais aussi à notre bon sens.

Utilité décroissante des vaccins COVID

Le tout premier cas de COVID-19 a été détecté à Wuhan, en Chine, il y a environ trois ans. Depuis, plus de 600 millions de cas de virus ont été documentés, ce qui équivaut à un peu moins d’une personne sur dix infectée dans le monde. « Vivre avec la COVID » est devenu la norme dans de nombreux pays, tout en étant « entièrement vacciné » et en obtenant ces rappels.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), toute personne de 6 mois et plus devrait obtenir un vaccin complet, et toute personne de 5 ans et plus devrait recevoir une dose de rappel. Selon le CDC, les injections de rappel « sont un élément important pour vous protéger contre les maladies graves ou la mort de la COVID-19 ».

Les preuves émergentes, néanmoins, brossent un tableau différent.

Les vaccins ont été créés avec des souches précédentes du coronavirus, ce qui signifie que les développeurs ont largement testé avec la souche originale de Wuhan. La souche Delta était notamment tristement célèbre car elle était connue pour avoir un taux de mortalité élevé, bien que les vaccinations aient admirablement fonctionné contre elle. Cependant, au fil du temps et de la libération de la souche Omicron, les résultats se sont détériorés.

Essayer de dépasser la nature

La souche Omicron, apparue pour la première fois en Afrique du Sud, a commencé à balayer le globe au début de 2022, provoquant encore plus de confusion en termes d’efficacité de la vaccination. La découverte la plus alarmante était de savoir à quel point cela réduisait l’efficacité du vaccin contre la maladie. Selon les données, le vaccin était efficace à environ 90 % pendant des semaines après l’inoculation.

Après l’introduction d’Omicron, la prévention des infections a chuté à moins de 50 % après environ un mois de deux doses, puis est tombée dans les déficits quatre mois plus tard. Cela ne semble pas s’arrêter là.

Cela indique évidemment que les programmes d’inoculation du vaccin COVID-19 auraient dû être interrompus dès que la souche Omicron a commencé à prévaloir sur la variante Delta.

Une recherche qui a examiné les infections à COVID-19 depuis le début de cette année chez des enfants précédemment infectés a révélé que l’efficacité du vaccin ne suivait pas les niveaux pré-Omicron. Les effets d’un vaccin complet contre une deuxième infection commencent à s’estomper après quelques mois, et il semble que plus le vaccin était administré tôt, plus il était susceptible de perdre de son efficacité pendant les ondes omicron.

Les résultats d’une étude du British Medical Journal publiée en septembre 2022 soulignent le fait que la puissance du vaccin se dégrade considérablement avec le temps. Il a conclu qu’après l’administration des deux doses complètes, voire après une troisième dose, la protection contre les symptômes graves diminue de manière significative en dessous de 50 %. Elle a également démontré que chez les immunodéprimés, deux doses avaient un taux d’efficacité contre l’hospitalisation inférieur à 50 %. Les choses s’améliorent légèrement après trois doses, mais pas de manière significative.

Une autre étude a fourni des données sur l’efficacité de la troisième dose par rapport aux doses primaires et a découvert que l’efficacité moyenne de trois doses du vaccin Moderna contre les variantes d’Omicron est, en fait, inférieure à 0.

Il convient de noter qu’une hypothèse logique commune, selon laquelle plus vous prenez de vaccins, mieux vous êtes protégé contre le virus, n’est pas toujours correcte.

Selon les données publiées, le nombre de doses n’est pas toujours corrélé au nombre d’anticorps neutralisants.

Ils ont découvert que les personnes ayant reçu la quatrième dose avaient des concentrations d’anticorps plus élevées, mais largement inférieures, dans leur corps que celles ayant reçu la troisième dose.

De plus, le rapport de risque calculé par les chercheurs pour les troisième et quatrième doses de vaccin donne des résultats contradictoires. Parfois, il semble être une bonne idée de rester avec la troisième dose, car le rapport de risque augmente en fait lors de la prise du deuxième rappel par rapport au premier.

L’une des raisons possibles pour lesquelles les données sur les vaccins ont diminué avec l’apparition d’Omicron est que la composition en protéines de pointe de la nouvelle variante a considérablement changé.

Cela modifie l’entrée du virus dans l’organisme, lui permettant de mieux « contourner » le système de défense construit par les vaccinations précédentes, qui ont été développées à partir de la toute première souche SARS-CoV-2 de Wuhan. C’est comme si les variantes avaient de nouveaux jouets avec lesquels jouer en plus de l’ancienne sécurité.

Un autre mécanisme possible de la baisse significative de l’efficacité du vaccin est que la vaccination répétée affaiblit l’immunité des personnes par empreinte immunitaire, un événement dans lequel une exposition initiale à un virus, par exemple la souche originale du SRAS-CoV-2, par infection ou vaccination, restreint la réaction immunitaire future d’une personne contre les variantes.

Pendant ce temps, une variété de conditions sous-jacentes peuvent contribuer à la progression de la maladie des stades légers aux stades graves, voire mortels. Même si les groupes vaccinés dans les essais cliniques ont été soigneusement sélectionnés pour avoir des problèmes médicaux comorbides similaires à ceux des groupes témoins ou non vaccinés, il existe de nombreux autres facteurs inconnus qui affecteraient l’issue du développement de la maladie.

Il est impossible et clairement trop ambitieux pour une société pharmaceutique de se fixer des objectifs aussi nobles que la conception d’un vaccin capable de se défendre contre des maladies graves dès le début de la recherche, en particulier parce que le vaccin résultant semble incapable de prévenir l’infection en premier lieu.

Si un vaccin a une efficacité négative, cela indique que les personnes sont plus susceptibles d’être infectées que si elles n’avaient pas été vaccinées en premier lieu, ce qui implique que ne pas se faire vacciner ne peut que diminuer le risque d’infection, de symptômes indésirables et de maladie grave. Il ne s’agit pas simplement d’un échec de la vaccination ou d’une nouvelle épidémie de maladie ; c’est aussi une excellente occasion d’en finir définitivement avec les vaccins COVID. Les humains ne triompheront jamais de la nature dans ce jeu du chat et de la souris.

Les infections antérieures sont-elles toujours protectrices ?

La probabilité de réinfection augmente avec le temps. Selon des études, les risques de décès, d’hospitalisation et de certains types de séquelles sont nettement plus élevés chez les personnes réinfectées que chez celles infectées pour la première fois. Il semble également être une conclusion logique pour le CDC de conseiller à tout le monde de se faire vacciner.

Cependant, les statistiques dont nous disposons sont quelque peu contradictoires, car l’étude susmentionnée a trouvé peu de différence entre les personnes non vaccinées, à moitié vaccinées et complètement vaccinées. Ils avaient tous presque les mêmes valeurs pour les séquelles cardiovasculaires, thrombotiques, rénales ou pulmonaires post-infection, ou la probabilité de développer une infection COVID-19 difficile en premier lieu.

Les données suggèrent également que les enfants précédemment infectés et non vaccinés réussissaient mieux à prévenir une deuxième infection que les enfants vaccinés du même âge. En général, l’immunité générée par le vaccin ne semble pas aussi efficace que l’immunité induite par une infection naturelle antérieure.

Cela suggère effectivement que les vaccins sont incapables de suivre les variantes en constante évolution, et que la diminution de l’efficacité était, eh bien, inévitable. La seule question qui reste est de savoir ce qui motive les variantes d’Omicron ou les variantes du SARS-CoV-2 à plus grande échelle ? Qu’est-ce qui explique l’émergence de variantes en même temps partout dans le monde ?

La microévolution ne peut pas tout expliquer.

Au cours des trois dernières années, les scientifiques ont utilisé la théorie de l’évolution pour définir et expliquer la trajectoire du SRAS-CoV-2. Delta était la variété mortelle, et maintenant Omicron est le démon de la vitesse. Le virus, en principe, a fait évoluer ces souches pour mieux s’adapter à l’environnement objectif, mais les scientifiques sont toujours à la recherche de réponses supplémentaires.

Par exemple, comment les souches Alpha et Delta se sont-elles développées et se sont rapidement propagées à grande échelle, et sont même devenues dominantes à l’échelle internationale, alors qu’une grande partie de la population mondiale était soumise à divers degrés de « confinement » ou de restriction de mobilité, et que les voyages internationaux étaient grandement entravés ?

Si le seul facteur déterminant si une variante devient dominante ou non est sa forme physique, c’est-à-dire sa transmissibilité et son efficacité de réplication, pourquoi plusieurs variantes avec une meilleure forme physique n’ont-elles pas émergé et toutes sont devenues dominantes au niveau régional, de la même manière que des souches de fleurs divergentes fleurissent en même temps dans différents endroits? Pourquoi semble-t-il que le virus a un pouvoir de coordination, permettant à une souche de retirer universellement la précédente ?

Pour répondre à chacune de ces préoccupations, nous pensons qu’une évaluation plus complète de la pandémie actuelle est nécessaire. Dans le même temps, il est essentiel de se rappeler que les virus s’adaptent aux vaccins, plutôt que l’inverse.

Il y a eu plusieurs épidémies dans le passé, comme la rougeole et la poliomyélite, mais elles sont toutes passées. À plusieurs reprises, lorsque les pandémies ont balayé le monde, la maladie était dans une position privilégiée pour infecter les humains. Cependant, ils ont tous disparu, et c’était rarement dû à un vaccin. La poliomyélite, par exemple, était déjà en déclin lorsque le vaccin a été introduit.

Comme aujourd’hui, le vaccin contre la poliomyélite a été annoncé comme un miracle, bien qu’il n’ait joué qu’un rôle mineur dans la prévention des épidémies. Les conclusions sur les vaccins COVID-19 que nous avons aujourd’hui sont également négatives, peut-être parce que nous sommes toujours au milieu de celui-ci. Cependant, le virus est encore en mutation et la vaccination n’est pas la solution simple. Omicron démontre que le SRAS-CoV-2 est suffisamment intelligent pour le développer et l’éviter.

Le modèle n’est pas facile, et trouver une réponse nuancée nécessite une réflexion supplémentaire, en supposant que les limites humaines nous permettent d’en établir une en premier lieu. C’est presque comme s’il y avait des mécanismes à l’œuvre derrière la trajectoire du virus que la microévolution ne pouvait pas expliquer, car c’est probablement plus compliqué que cela.

